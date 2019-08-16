PetroChina rechazó petróleo venezolano por sanciones impuestas por EE. UU. - Runrun

LA COMPAÑÍA DE ENERGÍA MÁS GRANDE DE CHINA está dejando de realizar las compras directas de crudo venezolano a medida que la administración del presidente Donald Trump endurece las sanciones contra Venezuela.
China National Petroleum Corp. (CNPC) canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en los barcos este mes tras la última orden ejecutiva de Trump, según personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificados.
CNPC se une al banco más grande de Turquía, Ziraat Bank, que cortó su relación con el Banco Central de Venezuela (BCV) tras las sanciones. Las medidas representan un revés para Nicolás Maduro, quien ha contado con el apoyo de China y Rusia para mantener al país en marcha en medio de una crisis humanitaria, escasez de alimentos e hiperinflación.
China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano después de que se anunciaran las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a finales de enero. Venezuela puede quedarse sin opciones al no contar con la ayuda de CNPC para exportar petróleo, indicó una fuente principal de ingresos que financia el Gobierno de Maduro. Los tres cargamentos de agosto fueron cancelados por la subsidiaria de CNPC, PetroChina Co. Ltd., hasta ahora no han atraído a otro comprador, según informes vistos por Bloomberg.
La oficina de prensa de PetroChina se negó hacer comentarios sobre la especulación del mercado.
El retroceso de PetroChina no significa que China se apartará por completo del petróleo venezolano. Bloomberg reseñó que otras compañías pueden continuar suministrando a las refinerías independientes de China conocidas como teteras con el crudo de la nación sudamericana.
Esta será la primera vez en más de una década que PetroChina renuncia al crudo venezolano, según datos compilados por Bloomberg. China ha importado 339,000 barriles por día de petróleo venezolano este año. La mayoría de los barriles provienen de PetroChina, pero a raíz de las sanciones estadounidenses, Rosneft Oil Co PJSC de Rusia ha dado un paso al frente para suministrar petróleo venezolano a las refinerías independientes del país.
*Con información de Bloomberg.
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