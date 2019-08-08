Bachelet: Bloqueo de EE.UU. puede agravar crisis en Venezuela - Runrun

LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS de la ONU, Michelle Bachelet, indicó este jueves que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, son “extremadamante amplias”, con el potencial de exacerbar la crisis que afronta el país.
“Estoy profundamente preocupada por el impacto severo que pueden tener en los derechos humanos de las personas en Venezuela el nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos esta semana”, declaró Bachelet en un comunicado.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó congelar todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro en el territorio estadounidense y prohibió que se realizaran transacciones con funcionarios del Estado.
“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”, señaló Bachelet.
La expresidenta de Chile subrayó que estas sanciones incluyen excepciones para transacciones relativas a algunos alimentos, ropa y medicinas.
“Sin embargo, es posible que aun así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas”, afirmó la Alta Comisionada para los derechos humanos.
Bachelet recordó que la economía del país se contrajo un 47,6% entre 2013 y 2018 e indicó que las nuevas sanciones, que limitan aún más la actividad económica, podría llevar a empresas e instituciones financieras a detener sus transacciones para evitar ser penalizadas.
*Con información de AFP.
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