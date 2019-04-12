Juan Guaidó visitó comunidad de Petare este viernes - Runrun

EL PRESIDENTE (E) de Venezuela, Juan Guaidó, visitó este viernes la comunidad de José Félix Ribas de Petare. El también presidente de la Asamblea Nacional entregó tabletas purificadoras de agua, que forman parte de la ayuda humanitaria, a las familias de la localidad.
“Lo que vamos a hacer ante la adversidad es vencerla. Ante la tragedia, avanzar; ante la dificultad, levantarnos; ante los problemas, presentar propuestas y soluciones en todos nuestros sectores”, dijo.
El líder político estuvo acompañado del ex alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz, y el diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro.
“Que vivan los muchachos. Verlos es señal de alegría. El trabajo que está haciendo Alimenta la Solidaridad es fundamental en cada uno de los sectores”, agregó.
Advirtió que la crisis del agua se evidencia no solo en esa comunidad, sino en todo el país, por lo que instó a seguir organizando a las personas en cada sector.
Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, relató que desde tempranas horas de la mañana se hizo un recorrido por la zona y aseguró que las tabletas entregadas al comedor, beneficiarán a 3.500 niños para que ellos puedan gozar de unas condiciones aceptables en medio de la crisis.
Afirmó que en el país hay un “contraste”, porque mientras Guaidó y su equipo recorre las comunidades y hablan con la gente, los personeros del gobernante Nicolás Maduro no salen de las oficinas ni de las dependencias gubernamentales.
Manifestó que tiene la fe en que el país cambiará.
Denunció que José Félix Ribas tiene más de un año sin agua, mientras que las zonas altas no cuentan con el servicio desde hace aproximadamente 5 años. También dijo que la escuela debe convertirse en el centro de la comunidad.
*Con información de TalCual y El Nacional
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9hbGltZW50YWxhc29saWRhcmlkYWQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzgxNzgvc29saWRhcmlkYWQtY29udHJhLWVsLWNvbGFwc28tcG9yLXJvYmVydG8tcGF0aW5vLyIgdGl0bGU9IlNvbGlkYXJpZGFkIGNvbnRyYSBlbCBjb2xhcHNvLCBwb3IgUm9iZXJ0byBQYXRpw7FvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxpbWVudGEgTGEgU29saWRhcmlkYWQ8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc4MTc4L3NvbGlkYXJpZGFkLWNvbnRyYS1lbC1jb2xhcHNvLXBvci1yb2JlcnRvLXBhdGluby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Tb2xpZGFyaWRhZCBjb250cmEgZWwgY29sYXBzbywgcG9yIFJvYmVydG8gUGF0acOxbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvcGxhbnBhaXMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc4MTY2L2d1YWlkby1wcmVzZW50by1lbC1wbGFuLXBhaXMtZGUtc2VndXJpZGFkLWVuLWxhLXVjYWIvIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDsyBwcmVzZW50w7MgZWwgUGxhbiBQYcOtcyBkZSBTZWd1cmlkYWQgZW4gbGEgVUNBQiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkp1YW4gR3VhaWTDszwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc4MTY2L2d1YWlkby1wcmVzZW50by1lbC1wbGFuLXBhaXMtZGUtc2VndXJpZGFkLWVuLWxhLXVjYWIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+R3VhaWTDsyBwcmVzZW50w7MgZWwgUGxhbiBQYcOtcyBkZSBTZWd1cmlkYWQgZW4gbGEgVUNBQjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvam9yZ2Vyb2RyaWd1ZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc4MTY0L2pvcmdlLXJvZHJpZ3Vlei1lbi1lbC1jZWx1bGFyLWRlLW1hcnJlcm8tY29uc2VndWltb3MtcHJ1ZWJhcy1kZS1wbGFuZXMtZGVzZXN0YWJpbGl6YWRvcmVzLyIgdGl0bGU9IkpvcmdlIFJvZHLDrWd1ZXo6IOKAnEVuIGVsIGNlbHVsYXIgZGUgTWFycmVybyBjb25zZWd1aW1vcyBwcnVlYmFzIGRlIHBsYW5lcyBkZXNlc3RhYmlsaXphZG9yZXPigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc4MTY0L2pvcmdlLXJvZHJpZ3Vlei1lbi1lbC1jZWx1bGFyLWRlLW1hcnJlcm8tY29uc2VndWltb3MtcHJ1ZWJhcy1kZS1wbGFuZXMtZGVzZXN0YWJpbGl6YWRvcmVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkpvcmdlIFJvZHLDrWd1ZXo6IOKAnEVuIGVsIGNlbHVsYXIgZGUgTWFycmVybyBjb25zZWd1aW1vcyBwcnVlYmFzIGRlIHBsYW5lcyBkZXNlc3RhYmlsaXphZG9yZXPigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0p1YW5HdWFpZG/MgTAxLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc4MTU4L3NlY3Vlc3RyYWRvcy15LXJlaGVuZXMtZGUtaW50ZXJlc2VzLXBvci1hcm1hbmRvLW1hcnRpbmktcGlldHJpLyIgdGl0bGU9IlNlY3Vlc3RyYWRvcyB5IHJlaGVuZXMgZGUgaW50ZXJlc2VzLCBwb3IgQXJtYW5kbyBNYXJ0aW5pIFBpZXRyaSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkludGVyZXNlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzgxNTgvc2VjdWVzdHJhZG9zLXktcmVoZW5lcy1kZS1pbnRlcmVzZXMtcG9yLWFybWFuZG8tbWFydGluaS1waWV0cmkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U2VjdWVzdHJhZG9zIHkgcmVoZW5lcyBkZSBpbnRlcmVzZXMsIHBvciBBcm1hbmRvIE1hcnRpbmkgUGlldHJpPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9uaWNvbGFzbWFkdXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM3ODExNC9mbWktc3VzcGVuZGlvLWFjY2Vzby1kZS1tYWR1cm8tYS00MDAtbWlsbG9uZXMtZW4tZWZlY3Rpdm8tcmV0ZW5pZG8vIiB0aXRsZT0iRk1JIHN1c3BlbmRpw7MgYWNjZXNvIGRlIE1hZHVybyBhICQ0MDAgbWlsbG9uZXMgZW4gZWZlY3Rpdm8gcmV0ZW5pZG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5EZXJlY2hvcyBFc3BlY2lhbGVzIGRlIEdpcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM3ODExNC9mbWktc3VzcGVuZGlvLWFjY2Vzby1kZS1tYWR1cm8tYS00MDAtbWlsbG9uZXMtZW4tZWZlY3Rpdm8tcmV0ZW5pZG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rk1JIHN1c3BlbmRpw7MgYWNjZXNvIGRlIE1hZHVybyBhICQ0MDAgbWlsbG9uZXMgZW4gZWZlY3Rpdm8gcmV0ZW5pZG88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1