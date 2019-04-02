Metro de Caracas restablece su servicio comercial en sus 3 líneas este #2Abr - Runrun

EL METRO DE CARACAS INFORMÓ a través de su cuenta en Twitter que este martes 2 de abril restablece la operación comercial en sus tres líneas en su horario habitual.
El lunes 1 de abril el sistema de transporte no prestó servicio comercial en las líneas 1, 2 y 3, tras registrarse un tercer apagón nacional en el país.
#ATENCIÓN Se informa a nuestros [email protected] que el #MetroCaracas, hoy martes #2Abril restablece la operación comercial en sus tres líneas en su horario habitual. ¡Dale RT!
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— Metro de Caracas (@metro_caracas) April 2, 2019
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