Juan Guaidó llama a participar en la Operación Libertad (Puntos de concentración) - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció los puntos de concentración para la realización del simulacro de la “Operación Libertad” que se realizará este sábado 6 de abril a nivel nacional.

Guaidó indicó que el simulacro de la Operación Libertad será una estrategia que abarcará “la fase de la máxima presión que permitirá el cese de la usurpación” y el llamado es a la organización en todas las comunidades.

Los puntos de concentración para la actividad son:

DISTRITO CAPITAL

Caricuao

-UD3

El Paraiso

-San José de Tarbes

Coche

-Calle Sea. Recorrido

La Vega

-Centro Comercial Uslar

San Pedro

-Crema Paraiso

La Candelaria

-Plaza la Candelaria esquina del Banco de Venezuela.

Macarao

-Recorrido desde el bloque 20 de Kenneddy hasta Las Adjuntas

-Agua Salud

-Zoológico Caricuao

La Yaguara

-Parada El Junquito

San Bernardino

-Hospital de Niños

San Martín

-Plaza San Juan

El Valle

-Calle 14

-Av. Intercomunal de El valle. Estación de metro los Jardines de El valle.

2 pm

ANZOATEGUI

-Casa del Abuelo

9:30 am

ARAGUA

10am

-Entrada 23 de Enero en Av. Constitución

-Esq. Seres Previsivos, calle Mariño

-Farmatodo Los Samanes

-Panaderíaina, La Cooperativa

-Plaza de La Soledad

-Parque Aragua

-Semáforo de la UCV, Maracay

-Plaza Bolivar, El Limón Pelícano, La Bermúdez

-Pan Tostao, San Jacinto

-Base Aragua

-Calle 15, Panadería AndiPan en Parroquia Joaquin Crespo

-Bosque Alto

-Redoma de El Toro

-Panadería Andre

BARINAS

9 am

Parroquia Ramon Ignacio Mendez

-Trigo Pan

-Parque Jimmy Flores

Parroquia Alto Barinas

-Nueva Barinas, entrada Rosa Ines

-McDonald’s

-Entrada Ciudad Varyna

Parroquia Corazón de Jesus

-Esq. Panadería Cedeño

Parroquia El Carmen

-Calle Mérida/Rómulo Gallegos

-El Kilombo

BOLIVAR

Parroquia Catedral

-Panadería Yara

-Redoma del Psiquiátrico

Parroquia Agua Salada

-Plaza de Agua Salada

-Cruce de la Cruz Roja en Los Próceres

-El Peru entre sector 1 y 5

Parroquia Sabanita

-Vuelta El Cacho

-Av. Colon, Panadería Viasa

-Av. España cruce Brisas del Orinoco

Parroquia Vista Hermosa

-Plaza Paez

-Tanque de Vista Hermosa

-Av. Libertador altura Panadería Interpan

9 am

CARABOBO

Libertador

–

10 am

Los Guayos

-Plaza Las Américas de Paraparal

9 am

GUARICO

San Juan de los Morros

Salida

McDonald’s

Llegada

-Panadería La Estrella, Av. Los Llanos

9 am

Calabozo

-esquina de Bulldog

9 am

Valle de la Pascua

-Cuerpo de Bomberos

-Plaza Kuo

-Friuli

-La Vigía

-Casa de la Cultura

-Gran Vía

10 am

Santa María de Ipire

-Plaza Sucre

9 am.

Tucupido

-Plaza Bolívar

9 am.

El Socorro

-sector SALSIPUEDES

4 pm

El Sombrero

-El Tamarindo

9 am

LARA

Palavecino

-Entrada de Cabudare

9 am

MERIDA

Parroquia Juan Rodríguez Suárez

-semáforo de Alto Chama, lado de la bomba, Av. Andrés Bello.

10 am a 1 pm

Parroquia Lasso de La Vega

-Plaza de la resistencia diagonal a Materiales Los Andes

9:00 am a 1:00 pm

MIRANDA

Guacaipuro

-Montañalta

9 am

-Redoma La Matica, Los Teques

10 am

Los Salías

-Distribuidor de la Rosaleda

11 am

Baruta

-Av. Principal de Prados de Este, semáforo de Galerías

-Redoma Fitnnes Center, Los Naranjos/UNE

-CVA Las Mercedes

10 am

-Distribuidor Santa Fe

10 am

-El Cafetal

10 am

Sucre

-Farmatodo, Terrazas del Avila/Distribuidor Metropolitano

-Plaza Las Guacamayas, frente CC Palo Verde

10 am

Todos estos puntos las 11 am

-Frente a Prontarepa, entrada La Carlota

Boleita

-BanCaribe y Daka Av. Romulo Gallegos

Los Ruices

-Banco exterior Av. Francisco de Miranda

Monte Cristo

-estación de servicio

Av. Romulo Gallego

Dos Caminos

-cruce avenida sucre con

Av. Rómulo Gallegos

Sebucan

-La Rambla

Av. Romulo Gallegos

Chacao

-Parque Cristal

-Plaza Bolivar de Chacao

-Plaza Altamira

-Plaza Juan Pablo II

-Av. Fco de Miranda con calle Mohedano

MONAGAS

Boqueron

-Casco Boqueron

-Farmatodo Tipuro

Los Godos

-Panaderia Buen Dulce.

-Av. Libert. c/Ejercito

La Cruz

-Semaforo las Cayenas.

Las Cocuizas

-Redoma Floresta (Caminata)

-Redoma Los Cortijos.

San Simon

-Av. Rivas c/c Cumana

-Plaza Periquera.

NUEVA ESPARTA

-Corpoelec, Pampatar

10 am

PORTUGUESA

Guanare

-Plaza Coromoto

9 am

SUCRE

Cumaná

-Iglesia Virgen Del Valle

9 am

TRUJILLO

Bocono

-Bomba Caracas

1 pm

VARGAS

11 am

-Frente Bloque 1,Urb Paez

-Frente Elevado de Zamora

Carlos Soublette -Frente Plaza Los Calamares, Semáforo Mare Abajo

Maiquetia -Plaza El Consul

La Guaira

-Esquina de Pachano -Parada punta mulatos Macuto

-Frente Farmacia Farmaluz

-Frente Plaza Armando Reveron

Caraballeda

-Frente CC. costa del Sol

Naiguata

-Rayado entrada del pueblo

YARACUY

Mun. Peña

Salida

Elevado de Yaritagua

Llegada

-Puente Dos Caminos

Mun. Independencia

-Av. Cartagena con calle 28

9 am

San Felipe

-Av. Cartagena con Av. La Patria frente al Nacional

9 am

ZULIA

-Cancha Valle Claro

10 am

Sala Situacional corte 29 Marzo 9:30 pm

