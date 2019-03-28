Contralor designado por la ANC pide inhabilitar políticamente a Guaidó por 15 años - Runrun

SEGÚN DECLARÓ ESTE JUEVES el Contralor designado por la Constituyente, Elvis Amoroso, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, realizó “91 viajes sin autorización de la AN por 570 millones de bolívares, que no puede justificar con su salario de servidor público”.
Dijo que desde que asumió funciones como presidente del Parlamento, Guaidó usurpó funciones públicas y concretó acciones con gobiernos extranjeros creando un “daño patrimonial al erario y a la paz social”.
Amoroso advirtió que el artículo 449 de la Constitución prohíbe aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
“Ha realizado gastos exagerados y excesivos que no se corresponde con honorarios de un diputado de la República, es un hecho notorio y comunicacional que se ha alojado en cómodos hoteles del mundo sin justificación de los ingresos sobre los cuales ha sufragado sus exhuberantes estadías”, afirmó desde la sede de la Contraloría en Caracas
En ese sentido, el Contralor pide inhabilitar para cualquier cargo público por un máximo de 15 años al proclamado presidente interino Juan Guaidó.
Amoroso recalcó que la oficina encargada de registrar los movimientos migratorios en Venezuela reportó que desde que Guaidó asumió funciones en la AN el pasado 23 de enero, ha realizado 91 viajes fuera del territorio nacional por un costo que supera los 310 millones de bolívares sin justificar la fuente de esos ingresos.
Guaidó “ha permanecido más de 298 días fuera del territorio nacional a un costo promedio de estadía por 200 millones de bolívares, aproximadamente”.
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