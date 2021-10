Runrunes de Bocaranda: ALTO – EL GENERAL CARVAJAL - Runrun

Los acuerdos de la extradición del Pollo Carvajal

EL GENERAL CARVAJAL

El gobierno de España al autorizar la extradición del detenido a los Estados Unidos está obligado a garantizarle sus derechos humanos en todos los sentidos. No puede haber condena a cadena perpetua ni pena de muerte para el reo. La semana pasada en una videoconferencia de 4 horas entre representantes del Departamento de Justicia estadounidense y funcionarios de la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia de España, en los que participó el militar detenido, se acordaron medidas especiales que garanticen tanto a Carvajal como al Reino de España que se observará con especial atención el cumplimiento de sus derechos.

Con traductores entre las tres partes: EE. UU., España y el militar, se llegó a varios acuerdos que a continuación citaré: a) Carvajal pidió ser llevado en un vuelo privado; b) no viajar esposado en la aeronave; c) viajarán en el avión hacia Norteamérica 2 funcionarios del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.); d) también lo acompañarán 2 agentes de la Policía Nacional de España para cumplir con la entrega en suelo estadounidense; e) podrá recibir la vista de familiares y abogados; f) serán médicos privados los que lo atiendan y examinen y no los médicos del centro de detención; g) su alimentación balanceada será 3 veces al día; h) las entrevistas que deban hacerle serán con traductor solicitado por la Fiscalía pero con aprobación de ambas partes: la defensa y los acusadores; i) el tema “casa por cárcel” está obviado ante “riesgos de escape”; j) la celda de reclusión será de 4 x 8 metros y no más pequeña; k) al salir de España no podrá ser interrogado a bordo del avión mientras esté en espacio aéreo europeo.

Por petición expresa de Carvajal, este no podrá ser recluido en las cárceles donde están cumpliendo condena el mayor general Cliver Alcalá Cordones o los llamados “sobrinos Flores”, por temor a que atenten contra su vida. La secretaria de Estado, directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, autorizó estos compromisos.