Runrunes de Bocaranda: BAJO – LA SOLIDARIDAD - Runrun

LA SOLIDARIDAD

Con el permiso del respetado escritor Federico Vegas citaré algunos párrafos de su artículo Botar para comer, publicado en La Gran Aldea, en el que se refiere al tema del voto por comida: “Algo así me acaba de suceder con una frase esgrimida con saña por Diosdado Cabello: ‘El que no vota, no come’. Estas palabras no se asientan en mi mente, más bien se quedan girando sin asentarse y me ha costado incluso llegar a escribirlas. Mi primera reacción tiene que ver con la reverberación que produce este grito ampliado por un micrófono a pleno sol apureño, pues creí escuchar un eco que al fondo repetía: ‘El que come no vota’. La ecuación tiene su lógica: Si para comer tienes que votar, si puedes comer, ¿para qué votar?

Este asunto de comer o no comer es un problema muy serio.

Recuerdo a un amigo muy querido que atravesaba una crisis terrible y le conseguí una cita con Rafael López-Pedraza. Al día siguiente hablé con Rafael y me dijo que no podía ayudar a mi amigo:

–El caso es demasiado grave para iniciar una psicoterapia.

Le pregunté cuál era la razón, he intentó ser lo más respetuoso con los sueños que perseguían al paciente:

–Sus disturbios tienen que ver con la comida.

Intenté asomarme al contenido de esa frase y sentí una especie de mareo con dolor de barriga. Entiendo que nuestra conexión más fundamental y persistente con la vida y la naturaleza es comer. Si nuestra mente confunde esta señal está fundido todo el sistema.

Mi padre me dijo una vez que el primer paso para ser independiente es trabajar para poder comer.

–¿Y cuál es el segundo? le pregunté.

–El segundo es trabajar para saber que también podrás comer mañana y pasado mañana. El tercero es poder comer lo que te gusta.

No continuó, pero sentí que algo faltaba e insistí:

–¿Y el cuarto?. El cuarto es poder decidir qué comen los demás. Algo en la expresión de su rostro me reveló su desprecio hacia el poder que invade los derechos de nuestro prójimo”…

“Su estrategia no es un hecho aislado, pues ha coincidido con la persecución al proyecto ‘Alimenta La Solidaridad’. Es paradójico que la iniciativa que ayuda a cubrir la necesidad más urgente de nuestro país sea, al mismo tiempo, la que señala el fracaso más evidente de este Gobierno: ser incapaz de garantizar la alimentación de los venezolanos.

La iniciativa alimentaria más notoria del Gobierno son las bolsas CLAP… encarnan un sistema de dádivas y notable corrupción tanto por su origen como por su destino. En Venezuela las siglas significan “Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, pero ciertamente la producción no es local. Las cajas parten de lugares remotos a través de mecanismos misteriosos que pasan por Cabo Verde y llegan como limosna a quien baja la cabeza y jura obediencia.

‘Alimenta La Solidaridad’ crea en cambio un sentido de comunidad incluyendo a las madres en la producción de la comida, quienes garantizan la cualidad del producto y la nutrición de sus hijos. ¡Qué dolor escribir con aprensión ‘Roberto Patiño’, el nombre de uno de sus creadores, para no agitar más los ánimos de quienes lo persiguen por su labor!

Votar para comer es el primer paso a la dependencia y la esclavitud. Solo puede ser más oprobioso el sentir que lo deberás hacer mañana y pasado mañana hasta transformarse en un vicio y una costumbre. Por eso decía que debemos agradecerle a Diosdado que nos haya enfrentado a un límite luego del cual no habrá más abismos ni más oscuridad. Votar para comer es degradar el derecho a votar y a comer, al convertir en un acto de vergüenza la más fundamental de nuestras necesidades físicas y una de las más hermosas de nuestras posibilidades espirituales”. Fin de la cita.