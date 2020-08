Runrunes de Bocaranda: ALTO – DIRECTV EN EL NORTE Y EN EL SUR - Runrun

DIRECTV EN EL NORTE

AT&T es la empresa matriz que compró DirecTv en 2015 por $49 billones ($67,1 billones incluyendo la deuda), y que desde entonces ha tenido varias revueltas de sus accionistas, pues los frutos de dicha operación no han sido los esperados.

Desde ATT&T fueron esos ejecutivos, rodeados de una junta directiva mucho más lejana a la realidad y complejidad del modo de supervivencia venezolana, los que una tarde decidieron que no había manera de seguir justificando ante esa junta el incumplimiento del protocolo que exigía la “Office of Foreign Assets Control” (OFAC) y lo que pedían desde las parcelas de poder del régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Si Globovisión y PDVSA TV se quedaban en “la grilla” no había forma de evadir lo que serían multas y sanciones para la empresa estadounidense.

Para proteger a los empleados en Venezuela decidieron, el pasado 18 de mayo, no decirles nada. Y el día siguiente a eso de las 8 a. m., sin ni siquiera haber hecho una llamada, los representantes “on the ground” recibieron un e-mail donde se les informaba que la empresa para la cual trabajaban, en algunos casos por más de una década, cerraba de inmediato. Segundos más tarde la señal comenzaría a apagarse. Y los números telefónicos de los directores a reventar. Nadie se lo esperaba. Mucho menos lo que vendría en los próximos días.

Quedaron como rehenes en un juego político en el que se obligaría a canjear el regreso de la señal por su libertad.

Sus tres residencias fueron allanadas. Sus carros “decomisados”, junto a todos los equipos electrónicos de sus hijos y esposas. Guardias montados en las afueras de las casas. Tres familias destrozadas. Un director faltaba por ser aprehendido. Villamizar dio una rueda de prensa desde la oficina de su abogado. Estaba asustado. La voz se le cortó cuando habló de su familia. No mentía cuando decía que él también era una víctima y que para evitar males mayores se entregaría luego de la rueda de prensa, en compañía de su abogado, en El Helicoide.

Así comenzaría una ronda de conversaciones oficiales y extraoficiales en la sede corporativa de AT&T, en Florida, en República Dominicana, en Colorado y en Caracas, donde se comenzarían a explorar las diferentes opciones que existían para lograr la libertad de los tres ejecutivos. La premisa principal: ¿con quién podemos negociar y vender las operaciones en Venezuela que nos pueda garantizar nuestra única petición: dejar libres a nuestros ejecutivos? La pregunta se fue definiendo con el paso de los días: ¿Quién puede abrir las puertas del DGCIM o del SEBIN? Así se fueron descartando diferentes interesados, con propuestas mucho mejores que la que tuvieron que aceptar, pero que fue la única que les dio una respuesta positiva. En pocos meses surgieron al menos otras cuatro.

DIRECTV EN EL SUR

En Miraflores estaban claros quién sería el encargado: el general Jorge Eliéser Márquez Monsalve. Este fue aceptado de inmediato como líder de la negociación por los hermanos Rodríguez y Maduro. Márquez Monsalve era el ministro del despacho presidencial y ahora cumpliría, desde el 25 de mayo, el rol de director de CONATEL y, debido a los acontecimientos, había sido nombrado director ad hoc de DirecTV, empresa cuyos bienes y oficinas pasaban al control del Estado. Pero que probarían ser tan inútiles como los millones de decodificadores que se encontraban sin señal regados por todo el país.

El centro de conexión satelital de DirecTV en la Colina de los Caobos estaba tomado. Adentro se hicieron varios intentos de reacomodar y hacer un baipás a las configuraciones originales sin éxito alguno. Afuera al menos tres ejecutivos de AT&T dirigían las conversaciones y filtraban las pocas ofertas de interés que algunos demostraban. Se barajearon varias. La primera era regresar y reanudar operaciones bajo las reglas que se debían cumplir, que incluían no transmitir el canal de noticias Globovisión (por las sanciones en contra de su propietario impuestas por Estados Unidos), ni PDVSA TV; un canal que nadie veía pero que DirecTV estaba obligado a transmitir para operar en el país.

PDVSA TV fue en su momento el producto de varias cosas: un negocio para vender los equipos televisivos en plena bonanza petrolera y en tiempos de CADIVI, y una plataforma independiente de promoción para el sueño presidencial de Rafael Ramírez Carreño. Bastante la usó arengando semanalmente a los trabajadores de la empresa “roja rojita”.

Que ambas regresaran a la parrilla era una condición “sine qua non para el gobierno”, echando por tierra la posible solución del tema sin seguir adentrándose en el “hueco rojo” de las indecisiones. La segunda era vender la señal a un tercero con conocimiento en la industria mediática o tecnológica para que la operara. Las demás que aparecieran las irían explorando y descartando en el camino.

Para complicar aun más el caso, descubrieron que la relación de AT&T con la administración de Trump era muy amarga. La propiedad de CNN le pertenece tras una “megacompra” de uno de sus competidores. Un canal abiertamente enfrentado al actual hombre en la Casa Blanca. CNN es la antípoda de FOX News, canal dedicado a seguirle la corriente a Trump y a la derecha más recalcitrante de ese país.

Un operador mediático del régimen parece haberle dado el pitazo al gobierno de que un exdirector de DirecTv estaba interesado y aceleró el proceso de aprobación en el lado rojo de la mesa. Ya había una relación cordial entre el operador del régimen y el ejecutivo, uno había sido un jugador clave en el “merger” entre un canal de deportes y una televisora estatal, intercambiando sus espacios en la parilla de programación satelital mientras el ejecutivo estaba al mando de la satelital.

Lo que más valoraban ambas partes de la alianza era la experiencia de más de una década al mando de las operaciones en el país y que consigo traía un fondo chileno de inversiones de riesgo encabezado por otro exejecutivo de DirecTV. Fue así qué comenzó la saga entre las dos partes.

Me dicen que el general Márquez Monsalve, con amplios conocimientos tecnológicos, fue el artífice de unir todos los puntos involucrados, dada la confianza que en él tiene Maduro, a quien parece conocer desde la juventud. Igualmente destacan que en su entorno no participan cubanos. Al final, el régimen atropellador y caprichoso que no quiso retirar los dos canales que se exigían desde Washington y que por ello provocó el peor de los escenarios posibles para sus intereses, terminó aceptando su retiro de la grilla.

Son 90 días de gratuidad mientras preparan los distintos paquetes de programación desde unos $6 hasta unos $30 o más por mes. Recordé el refrán que varias veces pronunció Chávez en son de burla: “tanto nadar para morir en la orilla”…