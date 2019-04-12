Los Runrunes de Bocaranda de hoy 12.04.2019: BAJO: UN DETALLE - Runrun

BAJO
UN DETALLE
Informe de contrainteligencia de un vecino país señalaba que 200 militares rusos tienen 15 días hospedados en el hotel del Círculo Militar de Caracas. Por estos tiempos, a ese club militar, solo tienen acceso oficiales de alto grado. Algunos de los cientos de generales y una docena de coroneles. El radiograma señala que cuando hubo una manifestación de protestas de los vecinos de El Valle contra Maduro los sacaron del hotel y los formaron con equipo y fusil. Es decir los militares que llegaron no serían solo técnicos especialistas sino que además son parte de las fuerzas especiales rusas. ¿Doble función?. Ya nada sorprende. Pero los rusos lo dijeron antes. Entonces resulta apropiado resaltar este tuit de @josetorohardy: “El viceministro ruso de Finanzas Serguéi Storchak admitió hoy que Venezuela probablemente tendrá problemas para efectuar el pago de la deuda que ha contraído con Rusia”. Guerra avisada…¿pero por deudas?.
OTRO DETALLE: Venezuela habría adquirido bajo el gobierno de Hugo Chávez unas 20.000 minas anti-tanqueidentificadas por la nomenclatura cubana como “AT-8” y otras minas anti personales identificadas como AP-8 nomenclatura cubana (AP-8) incumpliendo el convenio de prohibición de almacenamiento, adquisición, y empleo de minas firmado en Canadá y el cual fue ratificado en el año 1999 y Venezuela fue uno de los países que aceptó el convenio. ¿Se sabrá algo?.
CONTUNDENTE: Sergi Lanau (@SergiLanauIIF) del Instituto de Finanzas Internacionales escribió: “Hemos comparado a Venezuela con el colapso de la Unión Soviética en términos de destrucción de los sistemas de precios y derechos de propiedad. En este momento, el declive económico de Venezuela es más profundo que en cualquier estado de la antigua Unión Soviética en la década de 1990…”. Aquí su tabla:
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