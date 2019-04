Los Runrunes de Bocaranda de hoy 12.04.2019: MEDIO: TODO NEGATIVO - Runrun

MEDIO

En medio del reposo obligado por la Hepatitis A me he dedicado a escrudiñar medios, columnas, editoriales, programas de tv y noticias de todo el globo comenzando por nuestro país. Datos que impactan en referencia a Venezuela: en @soyArepita leo que en materia de empleo el nuestro es el mas bajo del mundo, 44%, desde la guerra de Bosnia en 1996. Los trámites migratorios que antes era normal que cada uno los hiciera ante los organismos públicos como el Saime y las alcaldías o jefaturas, hoy, la cuarta parte de ellos (25%) está en manos de gestores que ante la impotencia del ciudadano para hacerlo por su cuenta ante la creciente cantidad de peajes y trabas tiene que caer en sus manos. Un testimonio revelador de la crisis que el régimen quiso negar por varios años y que ya le explotó ante la cara del mundo pude verlo en dicho portal. Impacta lo que la señora Angie Terán, madre de Néstor de 14 años, uno de los 30 niños que en el Hospital JM de los Ríos espera por un trasplante de médula, cuenta lo que le dijo su hijo ante la demora en conseguirlo. El jovencito que estaba firmado como beisbolista por el equipo de Arizona y perdió la oportunidad de un trasplante medular en Italia por una gravedad repentina le dijo: “Mamá, ya no luches más, deja eso así”. Hay casos similares cada día en todo el país ante la mirada indiferente de las autoridades incompetentes o/y corruptas. Por allí circula en su carro un exdirector de uno de los hospitales bandera del régimen llevando en la maleta un par de maletines llenos de dólares y euros, relojes de marca, mas los pasaportes de él y su esposa “por si acaso pasa algo y tengo que huir”. Fue muy cercano a Chávez. Ya una vez el “hampa” le entró a su casa en el municipio Baruta y le llevó otra buena cantidad de divisas y relojes, una forma sofisticada de lavar, como vengo diciendo desde hace años. El día de hoy, antes de la vacación de Semana Santa, @soyarepita hace las siguientes sugerencias: “A dos días del Domingo de Ramos, Iris Varela ya vive su película tipo La Pasión de Cristo: en tiempos en que casi todos los altos funcionarios públicos están sancionados, todo el que tenga visa estadounidense es un Judas, alertó la ministra penitenciaria a Maduro. Si prefieres la ciencia ficción y tienes luz el Jueves Santo, podrás disfrutar en un quemaíto Cocoon 2.0, el estreno de Jorge Rodríguez sobre el plan del Presidente (e) Juan Guaidó para tumbar toda la plataforma bancaria. Todo esto en un país en el que un velón para pagarle una promesa al Nazareno cuesta lo mismo que un sueldo mínimo y en el que el arzobispo de Caracas está pidiendo llevar a misa cualquier hoja de matica que tengas en la casa para bendecirla, pues los paquete de palmas para crucecitas también se dolarizaron. Afortunadamente tenemos la Ruta del Venerable, que arrancará mañana a las 8:00 am para conmemorar 100 años de la muerte de Cheo Goyo”. Humor e ingenio en tiempos de crisis y rabias. Buena descarga diaria. Recomendada…

ROJO RETROCESO: La depresión venezolana se encuentra entre las catástrofes económicas más profundas que haya sufrido una nación fuera de la guerra. Solo este año, la producción de la nación se reducirá en un 25%, la mayor a nivel mundial desde el inicio de la guerra civil libia en 2014”.Este texto viene en el último informe del Fondo Monetario Internacional, FMI. De otro documento considerado en Nueva York extraigo este párrafo: “La velocidad de la destrucción es más rápida que la velocidad con la que vamos a poder reconstruir el país. Es fundamental, producir el cambio lo antes posible. Clarito.

¿CÓMO EL AGUA?: Ante la seguridad, tradicional y demagógica, de que Maduro aumente el salario una vez más (¿seguirá proclamando ante el mundo que es el gobierno que mas aumentos ha otorgado a los trabajadores sin pensar que es la nefasta confirmación de la devoradora inflación creada por el mismo?) el constituyente Francisco Torrealba, uno de los amigos mas cercanos de Nicolás desde la época que trabajaban en el Metro, señaló que esperaba que ese aumento no se tradujera en una escalada de los precios. Deseos no preñan dice el refrán. El diputado José Guerra afirmaba que ese salario mínimo debía ser de $20. Según Cedice la canasta alimentaria pasó el millón de bolívares mensuales. Realidades que buscan eludir en todos los mensajes oficiales. Creen que ignorando la hiperinflación y las políticas económicas erradas la situación “mejorará”.

LA FOSFORITO: Le dio este consejo a Maduro: “Le pido al presidente que se cuide de quien tenga visa norteamericana, una persona que tenga visa norteamericana a estas alturas de la partida no es confiable para que esté al lado del comandante Nicolás Maduro…quedan traidores…hay gente que tiene su precio”. Con esa recomendación entiendo que Maduro se haya demorado tanto en conseguir ministros para el gabinete que obligó a renunciar hace ya casi un mes…

