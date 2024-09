Huella Digital

Eudoro González, el presunto doble agente

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

En los últimos días el nombre de Eudoro González Dellán, quien fue militante del partido opositor Primero Justicia (PJ), ha estado viralizado en las redes sociales, especialmente tras la salida forzada del país de Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

¿Pero quién es Eudoro González? De acuerdo con su cuenta personal de X (antes Twitter) es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con magíster en Acción Política y Participación Ciudadana de las universidades privadas Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos, radicadas en Madrid. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el estado Anzoátegui y jefe de la Delegación venezolana al Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).

Asimismo, fue uno de los delegados de la oposición en el diálogo con el chavismo que tuvo lugar entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 en República Dominicana. Ese que terminó de forma abrupta cuando la delegación opositora se negó a firmar un acuerdo inconveniente.

Eudoro es hermano de Leonardo González Dellán, quien dirigió el Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre los años 2002 y 2004 por designación del fallecido presidente Hugo Chávez. El período de su hermano al frente de esta institución bancaria coincidió con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista y su nombre (el de Leonardo) aparece mencionado en los Papeles de Panamá.

¿Una ficha en el tablero de la salida de Edmundo González?

Además del propio Edmundo González, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez; y el embajador de España, Ramón Santos, se habla que González tuvo un papel destacado en la polémica reunión que tuvo lugar en la sede diplomática de España el pasado 7 de septiembre.

Hasta el momento, Eudoro González no ha emitido ninguna declaración pública sobre su participación o no en estas negociaciones, aunque el diario español El Mundo también lo señala como una pieza de Rodríguez Zapatero y afirman que habría actuado como un “doble agente” en esta operación.

Medios ibéricos lo identifican como el encargado de coordinar la salida de Venezuela de Edmundo González Urrutia. Por ejemplo, se sabe que Eudoro González estuvo a bordo del avión Falcón que sacó a González desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar hacia República Dominicana.

Salida de Primero Justicia

Julio Borges, líder de Primero Justicia, confirmó que Eudoro González ya no militaba en esa organización política, tras la polémica por los hechos en la embajada de España que llevaron al exilio forzado a González Urrutia. Según el fundador de la tolda amarilla, Eudoro fue consultado sobre su participación en el exilio de González Urrutia y, en respuesta, el exdiputado presentó su renuncia.

Por otra parte, la salida repentina de Henrique Capriles de la dirección nacional de Primero Justicia generó suspicacias, porque se cree que pudiera estar vinculada a este caso. No obstante, de acuerdo con el periodista Vladimir Villegas, la decisión Capriles se debe a una desavenencia con un sector afecto a Borges, que se produjo antes de la controversia de la embajada española.

Mi compromiso con nuestra Venezuela y el reencuentro de la familia venezolana seguirá intacto. Seguiré luchando acá, en este país, junto a nuestra militancia y dirigencia en los estados, municipios y parroquias para abrir caminos que conduzcan a un futuro mejor para nuestro… pic.twitter.com/uIboaUlhqs — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 23, 2024

Más sobre este tema La intempestiva renuncia de Capriles a la junta directiva nacional de PJ en seis claves En los últimos días el nombre de Eudoro González Dellán, quien fue militante del partido…

Primero Justicia (PJ) afirmó que la «autoexclusión» del exdiputado Eudoro González se basó en sus estatutos internos, aunque no se detallaron las acciones específicas que habrían violado las normativas del partido. En un comunicado, la junta directiva nacional confirmó la “autoexclusión partidaria” de Eudoro González “por haber actuado de forma unilateral en el exilio forzado del presidente electo Edmundo González Urrutia”.

– Rechazar la renuncia presentada por Henrique Capriles y crear un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar los elementos que describe la carta presentada. En Primero Justicia nuestro compromiso, foco y energía se concentra en la defensa de los resultados del 28 de julio… — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) September 23, 2024

Una relación casi familiar con Edmundo González

Eudoro González Dellán es hijo del exsenador copeyano Eudoro González, amigo de González Urrutia durante su militancia en Copei. “Por eso mismo hizo parte del entorno más cercano del candidato de la Unidad”, señala el reportaje antes mencionado.

Sería tan cercano que, según fuentes judiciales, se conoció que González Dellán habría gestionado con la administración de Maduro la supuesta protección policial que asignaron a Edmundo González durante la campaña, algo que generó preocupación en el equipo de María Corina Machado, quien rechazaba su presencia e intentó alejarlo de la toma de decisiones de la campaña.

Sin embargo, González Urrutia no solo mantuvo en su equipo a González Dellán, sino que, según fuentes del equipo del candidato opositor, incorporó como asistente a Alejandro Mora, conocido como “El piojo”, quien venía de hacer un trabajo similar con Eudoro.

Estuvo “confinado” por el gobierno en Venezuela

En marzo de 2017, Eudoro denunció la anulación de su pasaporte, señalando esta situación como una represalia de la administración de Nicolás Maduro por el trabajo que desempeñaba internacionalmente.

Para González se trató de una retaliación porque la anulación de su pasaporte ocurrió el mismo día en el que la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un acuerdo para respaldar la activación de la Carta Democrática Interamericana, lo que consideró como una muestra del interés de todo el continente ante la suspensión de elecciones y un gesto de solidaridad y preocupación por la grave situación que padecen los venezolanos.

En aquel momento, advirtió que la anulación de este documento “aumenta las miradas de la comunidad internacional sobre este gobierno que muestra su verdadera faceta autoritaria con acciones como esta”.

Destacando sus apoyos

A través de su cuenta de X, Eudoro González no ha respondido a los señalamientos que se le hacen de haber participado como interlocutor en la salida de Edmundo González Urrutia. Hasta ahora, solo suele responder a mensajes de personas que hablan bien de él o le manifiestan su apoyo.

En un mensaje reciente, publicado este viernes, 27 de septiembre, el candidato opositor Edmundo González se refirió a su salida de la Embajada de España, afirmando que no habrá divisiones aunque “intenten involucrar a terceros”.

“La solidaridad y amistad se prueban en los momentos difíciles, como ocurrió con mi salida de la embajada de España. No nos van a dividir, por más que intenten involucrar a terceros, culparlos, sacrificarlos, el triunfo del #28J lo vamos a cobrar. Lo demás son cuentos de camino”, dice el mensaje de Edmundo González.

La solidaridad y amistad se prueban en los momentos difíciles, como ocurrió con mi salida de la embajada de España. No nos van a dividir, por más que intenten involucrar a terceros, culparlos, sacrificarlos, el triunfo del #28J lo vamos a cobrar. Lo demás son cuentos de camino.… — Edmundo González (@EdmundoGU) September 27, 2024

Eudoro González reposteó este mensaje -aunque Edmundo González no lo nombró- agradeciendo al opositor sus palabras: “Muchas gracias, Edmundo, por tu generosidad, siempre he estado y estaré al servicio de mis amigos y de todos los venezolanos”.

Muchas gracias Edmundo por tu generosidad, siempre he estado y estaré al servicio de mis amigos y de todos los venezolanos. https://t.co/aQoBECtNpU — Eudoro González Dellán (@Eudorogonzalez) September 27, 2024

Señalado de promover sustitución del interinato de Guaidó

En el año 2020, el columnista Francisco Poleo publicó un artículo en el diario El Nuevo País en donde señalaba a los diputados de Primero Justicia Eudoro González, Rafael Guzmán y Ángel Alvarado de tener la supuesta intención de sustituir el liderazgo del expresidente interino Juan Guaidó y aseguró que habían iniciado contactos con funcionarios del gobierno de EEUU para tales fines.

“(El artículo) no es cierto y falta a la verdad quien me sitúa en esos supuestos encuentros. No tengo y no he tenido contacto alguno ni personal o de manera remota con funcionario de grado alguno del gobierno de Estados Unidos”, señaló Eudoro en aquel momento.

#Comunicado Acá mi posición ante los señalamientos de algunos medios digitales sobre hechos inexistentes donde se pretende involucrarme. pic.twitter.com/lvuSpjUHpF — Eudoro González Dellán (@Eudorogonzalez) May 16, 2020

La publicación de ese artículo se dio luego que, en un trabajo publicado por el periodista Alex Vásquez en la agencia internacional Bloomberg, cinco fuentes revelaran que diputados opositores pidieron al Departamento de Estado un supuesto cambio de liderazgo en Venezuela. En el trabajo no se mencionaron los nombres de esos parlamentarios.

Empresario en EEUU, Panamá y España

De acuerdo con un artículo de El Tiempo Latino, en el sitio web Axesor había constancia de que Eudoro González había trabajado en compañías españolas como “administrador único” de una empresa situada en Madrid.

A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

También, se le identificaba como directivo de dos compañías de inversiones registradas en Panamá en 2009 y 2013, respectivamente, de acuerdo con una búsqueda en la base de datos del registro panameño.

González Dellán, además, figuraba como director de Triplus Inc, empresa conformada el 9 de febrero de 2009 en Panamá. En el directorio lo acompañaba su hermano José Ángel González Dellán y el abogado Oscar Moreán Ruiz. El capital de la empresa era de 10.000 dólares, según confirmaba el portal Open Corporates.

El agente registrador de Triplus Inc fue la firma Alfaro, Ferrer & Ramírez que igualmente figuraba en el directorio junto a Dirserv Inc, Intercorp Services Inc, José Ángel González Dellán (secretario y director); Rafael Eduardo González Dellán (director y tesorero); y el propio el propio Eudoro, quien aparecía como director y presidente.

Por otra parte, de acuerdo con un reportaje de El Confidencial, González Dellán es “dueño de un piso de 135 metros cuadrados en la calle Velázquez de Madrid. El piso es propiedad de la sociedad Inmuebles Monagas SLU, cuyo accionista es Triplus Inc, una firma registrada en Panamá y cuyo administrador es Eudoro [González] Dellán”.