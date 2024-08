Huella Digital

El largo viaje de los disidentes del chavismo

Hace 3 horas

Disidentes del chavismo han encabezado una ofensiva en redes y medios de comunicación para exigir al gobierno que muestre las actas que sustentan el supuesto “triunfo” de Nicolás Maduro que declaró el Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada del 29 de julio.

Se conocen como el chavismo disidente y aunque en algún momento tuvieron un papel destacado en la cúpula oficialista, se deslindaron y hoy lideran debates en redes sociales y medios internacionales para exigir que el resultado emitido por el CNE sea verificado independientemente.

Llama la atención este viraje de los que en algún momento jugaron un papel decisivo en la “hegemonía comunicacional” que impuso el chavismo y que condujo a la censura contra medios independientes, así como de las polémicas actuaciones que secundaron o ejecutaron como funcionarios del gobierno de Chávez, pero si algo ha tenido el chavismo en estos 25 años es la capacidad de comerse a sus hijos y de expulsar de sus filas cualquier voz que se haga incómoda.

Izarra pide actas y le recuerdan sus actos

El Izarra que reía en pantalla por las críticas a la inseguridad en Venezuela a causa del chavismo y que insinuó que en los años más violentos del país la percepción de inseguridad se construía desde los medios afirma hoy que el gobierno de Nicolás Maduro cometió un “autogolpe electoral” el pasado 28 de julio y en conversaciones con medios internacionales y ha condenado la violencia contra la población civil.

“Se ha tratado de sostener, por la vía de la fuerza y a través de sangre y terror, un gobierno que no goza de la voluntad popular, cuyo triunfo en las elecciones está siendo cuestionado (…) Las actas revelarían que Edmundo ganó y que el gobierno está tratando de robarse esas elecciones”, declaraba en declaraciones el 3 de agosto a Telenoche Uruguay.

Este señor siempre fue adeco nunca chavista — Doris (@DoroteaTorres) August 5, 2024

Para el Izarra del “multiverso” de 2024 no se había visto un despliegue represivo “tan salvaje y brutal” como el que hoy se observa en Venezuela desde el golpe de Estado de Pinochet en Chile.

Maduro es un azote para el pobre. — 1frase.com (@1frasedirecta) August 5, 2024

Y en sus continuos mensajes en la red social X ha hecho llamados a los gobiernos de Brasil, México y Colombia a que procuren que en Venezuela haya un recuento con de votos con verificación internacional y se interrumpan así las acciones de “terrorismo de Estado” y el “golpe de Estado fascista” que, sostiene, perpetró el gobierno de Nicolás Maduro.

Preocupa que la iniciativa de diplomacia silenciosa caiga en el juego de maduro de “esconder bajo la toga de los magistrados” que #MuestrenLasActas. Reconteo con verificación internacional es el camino a la paz. @LulaOficial @petrogustavo @lopezobrador_ — Andrés Izarra (@AgIzarra) August 4, 2024

Si la situación de @petrogustavo efectivamente es así como aquí se escribe, pues más responsabilidad sobre sus hombros detener el Terrorismo de Estado que ayer entró en su 4to día cobrando víctimas. La diplomacia silenciosa deber ser moral. https://t.co/iwiyeYoF54 — Andrés Izarra (@AgIzarra) August 4, 2024

Andrés Izarra vive en Berlín, Alemania desde el año 2015, luego de un breve paso por el ministerio del Turismo durante el gobierno de Maduro, al que hoy adversa. En el marco de la coyuntura poselectoral de 2024, Izarra ha dado un paso al frente en varios trinos en la red social X para exigir al chavismo la publicación de las actas electorales.

Cuando el mandatario competía contra Henrique Capriles en 2013 luego de la muerte de su “comandante”, Izarra le vaticinaba un triunfo “arrollador” a Maduro y le expresaba su máximo apoyo.

Izarra era ministro de Turismo cuando se produjo el asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo en un intento de asalto en la autopista Valencia-Puerto Cabello el 6 de enero de 2014. Al ser consultado entonces sobre el tema respondió que la “violencia opositora” era uno de los factores “que ayudaba a construir la percepción de seguridad” que había sobre Venezuela.

En redes sociales, los ciudadanos han aprovechado su creciente exposición para recordarle sus actos como dirigente oficialista. Hace catorce años, por ejemplo, comentó sobre Franklin Brito: “Ese señor huele a formol”. El productor agrícola falleció tras iniciar una huelga de hambre por su propiedad expropiada por el Gobierno de Hugo Chávez.

“Franklin Brito huele a formol” esa expresión del funcionario de Chávez el señor Andrés Izarra mostró una manera déspota de gobernar y el desprecio por la vida de quién tan solo exigió sus derechos y reclamó justicia . Prohibido olvidar. pic.twitter.com/62XYTBUqCa — PROVEA (@_Provea) August 30, 2020

También reaparecen mensajes suyos del año 2013, en el que invitaba a colectivos oficialistas a “organizarse” para confrontar las manifestaciones por el resultado electoral de las elecciones presidenciales de entonces, que Henrique Capriles denunció, se dieron bajo condiciones desventajosas.

Otro video que ha salido a relucir fue un material del año 2011 en el que soltó una carcajada cuando el sociólogo Roberto Briceño León comentaba, en una entrevista a CNN, que la tasa de homicidios de Caracas era seis veces superior a la de Bogotá.

En su paso por los gobiernos de Hugo Chávez Izarra acumuló un ramillete de cargos vinculados al área de la comunicación. Además de desempeñarse como ministro de Información y Comunicación en el año 2004, en 2005 pasó a ser presidente de Telesur, la señal continental de difusión de propaganda a favor de los gobiernos aliados al chavismo. Antes también había estado al frente de Venezolana de Televisión, la señal local estatal de información progubernamental, y retornó a dirigir las comunicaciones del país entre 2008 y 2010.

En una entrevista hace un año con Runrun.es Izarra defendió sus actuaciones al frente del Minci y aseguró que la estrategia en ese momento era potenciar los medios estatales, ante el “terrorismo mediático” que según él, se evidenció en el año 2002, cuando se produjo una intentona que retiró brevemente del poder a Chávez y un paro petrolero. Explicó que crearon la Ley Resorte justo para hacerle frente a estos medios: “Fue una reacción natural del Estado”, argumentó.

Izarra también reivindica aún la creación de la polémica Ley Resorte, basado en que la Ley de Telecomunicaciones “estaba muy limitada en su capacidad regulatoria, porque venía de la Cuarta República, controlada por las élites del poder de ese momento donde los dueños de los medios eran los amos del valle”.

En esa misma conversación reveló que el chavismo arremetió contra él y su familia luego de no presentarse a la Constituyente de 2017, que le quitaron sus propiedades y que su padre William Izarra murió en la pandemia de COVID-19 por falta de atención médica a pesar de apoyar al madurismo: “Mi papá murió porque no consiguió oxígeno, porque estos carajos ni siquiera pudieron facilitarle una bomba de oxígeno cuando le dio COVID-19”.

Desde el año 2018 Izarra ha hecho llamados públicos sobre la necesidad de un cambio de gobierno para “defender el legado” de Chávez. En el marco de la denominada “purga madurista” que inició en marzo de 2023 y que llevó a la detención -un año después- del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, Izarra enfatizó que lo ocurrido no era una guerra contra la corrupción sino “entre mafias”: “Fueron por lo menos 20.000 millones de dólares los que están desaparecidos. Nicolás Maduro es quien debería renunciar, porque esto es una responsabilidad directa: La administración del Estado”.

El cruce de acera de Barreto

Después de ser acusado de agrupar a los colectivos en Caracas y ser un acérrimo seguidor del fallecido presidente Hugo Chávez, Juan Barreto ha tenido una posición crítica contra el gobierno de Maduro antes y después de las elecciones de este 28 de julio, en las que el CNE dio como ganador al oficialista pese a acusaciones de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática y de no mostrar las actas que supuestamente lo acreditan como vencedor.

Barreto se licenció en comunicación social y sociología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde impartió clases, igualmente trabajó en el diario El Nacional y en la desaparecida revista dominical Feriado. Ante la incursión de Chávez en el golpe de Estado de 1992, Barreto alineó sus baterías con el extinto Movimiento Quinta República (MVR), fue miembro de la Dirección Nacional del partido desde su fundación en 1997 y acompañó a Chávez en la candidatura que lo llevó a la presidencia en 1998.

Barreto hoy forma parte del denominado “chavismo crítico” y para las elecciones de este 2024, en vez de apoyar a Maduro, optó por unirse a la candidatura de Enrique Márquez, del partido Centrados. Después de las elecciones ha sido uno de los más críticos del proceso e insistido que es perentorio que se den a conocer la totalidad de las actas, que supuestamente dan como ganador a Maduro con casi el 52% de los votos.

En un video difundido la noche del 5 de agosto, Barreto se declaró en “indefensión jurídica” y responsabilizó al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, por lo que pudiera ocurrirle a él o a Enrique Márquez, cuya candidatura apoyó“No se puede emitir un resultado sin soportes, y eso es lo que se está diciendo (…) Si pedir -desde una duda razonable que ustedes mismos sembraron- que se respete la voluntad del pueblo y la Constitución es una conspiración entonces todos los venezolanos debemos ir presos. Diosdado, tú estás acostumbrado a malponer y malandrear a la gente, yo no me le asusté a Carmona y no me le escondí, hubo quienes sí lo hicieron. Yo no me voy a esconder, te hago responsable de lo que me pueda pasar a mí, a Enrique Márquez, a mi familia y a los compañeros de Centrados”, expresó en el audiovisual.

ÚLTIMA HORA | Juan Barreto responsabiliza a Diosdado Cabello de lo que pueda ocurrirle a él y a Enrique Márquez: “Tú estás acostumbrado a malponer a la gente, a malandrear a la gente, a intimidar a la gente”. “Me declaro en indefensión jurídica”, afirmó. https://t.co/3SLzhetx8v pic.twitter.com/q8oKjzWP4P — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 5, 2024

Pero ese viaje de Barreto hasta llegar a ser uno de los mayores defensores de los votos de la oposición tiene muchas escalas y comienza en 1998.

Una vez Chávez en el poder, Barreto fue jefe de prensa de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional de la Cultura (Conac). Igualmente fue cofundador del programa Aló Presidente, director de la agencia Venpres (ahora Agencia Bolivariana de Noticias) y de la Oficina Central de Información de la Presidencia de la República, actualmente Ministerio de Comunicación e Información.

En el 2000 fue elegido diputado y posterior a los comicios sufrió un supuesto atentado en las inmediaciones de la UCV.

Fue electo alcalde metropolitano de Caracas en 2004 por el MVR, reemplazando al fallecido periodista Alfredo Peña. Bajo su mandato en la ciudad capital se dio la reestructuración y de la Policía Metropolitana, sentó las bases de los consejos comunales, apareció Ávila TV y apadrinó una política de expropiación de varios inmuebles en Caracas.

En noviembre de 2007, un año antes de terminar su periodo como alcalde metropolitano, la Fiscalía le abrió una investigación por peculado de uso, malversación y concertación ilícita de contratistas por la compra de unos globos aerostáticos para la vigilancia de Caracas. Cuatro años después el Tribunal Supremo de Justicia lo exoneró de todos los cargos imputados.

Barreto pasa a formar del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), pero en 2011 opta por crear la tolda Redes, perteneciente al Gran Polo Patriótico. En este alberga a miembros de colectivos y distintas corrientes afectas a la llamada revolución chavista.

En las protestas de febrero de 2014, Barreto quedó grabado en un video junto a colectivos, en el que indicaba que la única forma de derrotar “la derecha fascista” era con el pueblo en la calle: los colectivos revolucionarios, que según él, no estaban armados sino con “ideas”.

No obstante, Barreto optó después por alejarse del oficialismo alegando que el supuesto heredero del chavismo había “torcido el legado del comandante”.

Barreto hoy es señalado por el alto mando chavista. En redes sociales respondió a unas acusaciones hechas por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en donde lo tildaban de “traidor” y sostuvo que está pidiendo lo mismo que los presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; México, Andrés Manuel López Obrador y Colombia, Gustavo Petro: transparencia.

No estamos proclamando a nadie. Sólo estamos solicitando un conteo de votos y verificación ciudadana con contrastación de actas y cuadernos. Eso ya se ha hecho antes (2013). Todo este procedimiento legal está en manos del CNE, es su obligación y no la del TSJ. Hacer esto… https://t.co/VaTYMb3U2G — Juan Barreto (@juanbarretoc) August 3, 2024

Querida e inteligente @INDIURBANEJA Yo tomé partido hace tiempo. Lo hice a favor de La Constitución y La Soberanía del pueblo. Sobre La Constitución he jurado varias veces.

Cuando fuimos convocados al referéndum x El Esequibo no dudé ni un momento, no me importaron las críticas.… https://t.co/eg012X37A3 — Juan Barreto (@juanbarretoc) August 3, 2024

Tremendo amigo. Si así es como amigo, no quiero saber cómo es como enemigo. — Carlos A. Borjas (@cborjasb) August 3, 2024

Les quiero decir algo a los maduristas, yo siempre he sido coherente y he defendido La Constitución y la soberanía popular. Lo hice hace 25 años cuando el golpe de Carmona. Lo hice a costa de mi propia vida, cuando otros se escondieron, algunos de los cuales ahora son guapos y… — Juan Barreto (@juanbarretoc) August 2, 2024

Ya les dije q los tipos están en estado de negación.

Eso q produce?

Roces y fracturas, pérdida de autoridad y de unidad de mando. Dificultad para ponerse de acuerdo. Comienzan los reproches y las culpas.

Entonces q hacen?

Ponen la vara alta.

Para q?

1- para evitar la desbandada… — Juan Barreto (@juanbarretoc) July 29, 2024

La primera fase del duelo es la negación. La primera reacción “normal” es negar la paliza. Hay q darles un espacio ha ver si entran en razón. Hay q tener paciencia estratégica y mucha inteligencia emocional.

La gente se cierra y se atrinchera, más cuando está en juego el poder y… — Juan Barreto (@juanbarretoc) July 29, 2024

Cabezas y Héctor Navarro en el combo

Otros disidentes oficialistas que sobresalen en una carta pública en la que se pidió a los gobiernos de México, Brasil y Colombia que medien para cesar la represión poselectoral fueron el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas y el exministro de Educación y de Energía Eléctrica, Héctor Navarro. En el texto difundido a la opinión pública denunciaron el “incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente”.

En abril de 2024 Navarro hizo un llamado a votar por Edmundo González Urrutia en un video que se difundió en redes: “A la República la están destruyendo con la corrupción y la pérdida de vigencia de las instituciones. Maduro no va a resolver el problema, hay que salir de Maduro, si no hay una opción de izquierda que pueda ser triunfante hay que acabar con Maduro electoralmente hablando y votar en contra de él, propongo entonces que votemos por González Urrutia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vzlaesnoticia24

Navarro se desmarcó del gobierno chavista en 2014, cuando la Dirección Nacional del PSUV lo suspendió por defender al exministro Jorge Giordani tras ser atacado por sus críticas al gobierno. En el marco de las protestas de 2017, Navarro expresaba que el “peor error” del fallecido Hugo Chávez había sido pedir el voto por Maduro.

En febrero de 2019, encabezó al grupo de “chavistas originarios” que tendió puentes con la oposición al reunirse con quien entonces era presidente interino, Juan Guaidó. En 2021, afirmaba en entrevista a El Nacional que no se sentía responsable del desmantelamiento de las instituciones culturales y que entendía que Chávez tomó la decisión porque la situación lo “obligó” a tomar algunas decisiones y porque “realmente, eran elitescas”.

[#VIDEO] Representantes de la plataforma “Chavismo Originario” sostuvieron una reunión con el presidente encargado Juan Guaidó en la Asamblea Nacional. El exministro Navarro expresó que reconoce a Guaidó pero como presidente de la AN https://t.co/lpduytfgbi pic.twitter.com/wEP2vUj0k7 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) February 5, 2019

La ONG Transparencia Venezuela señaló que como exministro de Energía Eléctrica, tuvo “responsabilidad política y administrativa en el proyecto Tocoma que a la fecha (2019) no ha sido culminado”.

Héctor Navarro fue ministro de energía eléctrica, entre 2011 y 2013, tuvo responsabilidad política y administrativa en el proyecto Tocoma que a la fecha no ha sido culminado. — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 18, 2019

En el caso de Rodrigo Cabezas, su organización expresó en mayo de 2024 su respaldo a González Urrutia como el candidato presidencial “que expresa la unidad de los venezolanos de buena voluntad y de las principales fuerzas políticas y sociales del campo democrático opositor”. Desde el año 2018 Cabezas calificaba como “tragedia social” que el gobierno no reconociera la hiperinflación en el país y que la respuesta desde el gobierno de Maduro fueran “decisiones administrativas altamente punitivas”.