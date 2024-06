Claudia Sheinbaum, la pupila de AMLO que llega a presidir México

En los 200 años de independencia que tiene México, el país nunca había tenido una jefa de Estado. Eso cambió el domingo 2 de junio, cuando la política, científica y académica Claudia Sheinbaum Pardo, de 61 años, se alzó con la victoria en las elecciones federales.

Con 90% de las actas contabilizadas y recopiladas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sheinbaum Pardo, quien era la candidata por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo el 59,07% de los votos.

Hasta ahora es la persona más votada en la historia de elecciones en México, con un estimado de 35,5 millones de votos a su favor. Por detrás de ella siguen la opositora Xóchitl Gálvez, por la Fuerza y Corazón por México que agrupa varios partidos, con el 27,92%, y el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, con el 10,47%.

El 20 de noviembre del año 2000 Sheinbaum Pardo fue incluida en el gabinete del entonces Jefe de de Gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador (presidente saliente),​ asumiendo el 5 de diciembre de ese año la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.

En el 2006 se integró al equipo de campaña de AMLO como su vocera para las elecciones presidenciales de ese año y, posteriormente, fue encargada de la Secretaría de Defensa del Patrimonio Nacional del llamado «Gobierno Legítimo», encabezado por López Obrador.

En 2011 participó de la constitución de partido Morena como Asociación Civil.​ AMLO, que en aquel entonces era candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2012, la incluyó en su propuesta de gabinete para ocupar el puesto de secretaria de Medio Ambiente.

A partir del 1 de octubre de este 2024, cuando asuma el cargo, Scheinbaum comenzará su contribución a la «cuarta transformación», así se le conoce al movimiento político iniciado por López Obrador y para muchos su principal virtud es también su mayor amenaza: ella no es AMLO.

Nació el 24 de junio de 1962 en Ciudad de México. Es hija de Carlos Sheinbaum, quien fue un empresario y químico cuyos padres, judíos asquenazí (que se asentaron en la Europa Central y Oriental), llegaron de Lituania a México en 1920. Su mamá, Annie Pardo, es una bióloga y doctora cuyos padres, judíos sefardíes, llegaron de Bulgaria en el año 1940.

Tanto su padre como su madre son hijos de judíos perseguidos, militantes de izquierda en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y pioneros en sus labores científicas.

Sheinbaum creció en Tlalpan, un barrio de clase media-alta del sur de la capital de México, entre canciones de protesta, reuniones con artistas internacionales y clases de ballet y bombo argentino, publicó la BBC Mundo.

Claudia Sheinbaum Pardo tiene una licenciatura en Física, así como una maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la UNAM. Asimismo, es investigadora del Instituto de Ingeniería de esta misma institución e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); con decenas de publicaciones científicas en materia de energía, medio ambiente y desarrollo económico, y un índice h 23 en Scopus.

También, ha sido consultora de Naciones Unidas para Energía y Desarrollo Sustentable y fue integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por sus esfuerzos para que se conocieran los efectos del cambio climático.

Los mandatos de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de CDMX estuvieron salpicados por algunos incidentes. Por ejemplo, durante el terremoto de 2017, cuando era jefa delegacional de Tlalpan, un colegio se derrumbó en esa localidad y murieron 17 niños. La oposición y algunos de los familiares, en ese entonces, la culparon por no cerrar el centro educativo cuando se reportaron fallas en su construcción.

Más tarde, en 2021, ocurrió un accidente en la línea 12 del metro de CDMX que dejó 27 fallecidos. Para ese momento, Sheinbaum inició una investigación que demostró deficiencias en la construcción, entre 2014 y 2015, cuando la ciudad ya era gobernada por el obradorismo. Una vez más, fue blanco de críticas. Por ese incidente, Sheinbaum despidió a la directora general del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía Soto, quien había asumido el cargo el 5 de diciembre de 2018.

Durante toda la campaña por las elecciones, también surgieron acusaciones de plagio en sus tesis académicas (aunque esto no ha sido probado), así como salieron a colación episodios de “abuso de la fuerza” en la represión de protestas en la ciudad, especialmente de movimientos feministas, y casos de presunta corrupción durante el gobierno de AMLO.

Cuando todavía era jefa de Gobierno de la capital, Sheinbaum se enfrentó con el entonces fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, ocurrido en octubre de 2022. Su cuerpo fue encontrado en la carretera del municipio de Tepoztlán, en ese estado.

Las autoridades de Morelos determinaron, en la primera necropsia, que Ariadna López murió por broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo su propio análisis forense, que concluyó que la joven, de 27 años, murió por un trauma múltiple.

Ante la discrepancia en los resultados, tuvo que intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) en enero de 2023. Fue este organismo quien informó que Ariadna López murió por un golpe en la cabeza, en coincidencia con la Fiscalía de Ciudad de México.

Entonces, Sheinbaum acusó al fiscal Uriel Carmona de tratar de ocultar el feminicidio de Ariadna por “presuntos vínculos” con el presunto culpable. En noviembre de 2023, Carmona respondió: “Nunca dijimos que no había feminicidio”.

Llegado diciembre de 2023, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del fiscal Carmona por el presunto ejercicio ilícito del servicio público en relación con el caso de López, aunque el Congreso de su estado lo frenó.

Finalmente, ese mismo mes, el Congreso de Morelos le devolvió el fuero al Uriel Carmona y en febrero de este año un juez del Estado de México suspendió la orden de aprehensión de Carmona.

El domingo 2 de junio, Sheinbaum habló con los medios cuando iba de camino hacia el puesto electoral, en donde ejerció su derecho al voto en las elecciones donde obtuvo la victoria.

La presidenta electa de México se refirió a cómo sería la relación que tendría un gobierno suyo con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“Siempre nos vamos a regir por los principios constitucionales de no intervención, y respeto a la soberanía de los pueblos”, aseguró en respuesta a NTN24.

Aunque ella no se mostró muy abierta a opinar sobre las elecciones en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática la exhortó a “mantener el acompañamiento de la comunidad internacional al pueblo venezolano” en la “lucha por elecciones libres y por la defensa de los Derechos Humanos”.

Y después del triunfo de Sheimbaun, el gobernante Nicolás Maduro no desaprovechó la oportunidad de dedicarle unas palabras para felicitarla. Ella le contestó y le agradeció.

Ya para el martes 4 de junio, hasta conversaron vía telefónica, según informó el canciller del chavismo, Yván Gil. “Ambos ratificaron el camino de cooperación y hermandad entre México y Venezuela, dos países con grandes historias en la lucha por la independencia”, escribió Gil en X sobre la conversación entre Maduro y la presidenta electa de México.

En la recta final de su campaña presidencial, Sheinbaum lanzó una frase polémica por la que luego tuvo que aclarar. Ella aseguró que deseaba convertirse en presidenta de México, pero no como una “ambición personal” que tuvo López Obrador en su momento.

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia”, fueron las palabras de la mexicana.

Pero después de eso, trató de corregir al decir: “Me andan corrigiendo, por si hay alguna confusión, por supuesto que no llegamos por ambición personal, sino que llegamos a transformar a nuestra patria”.

Días después, durante su cierre de campaña realizado en Mérida, arremetió contra la oposición durante un mitin y aseguró que el pueblo de México ya no los quiere.

“Vamos a ganar este 2 de junio porque somos más los mexicanos que realmente queremos la democracia, que no queremos que continúe esta compra de votos, de voluntades, esta forma de hacer política, que lo único que hace es mostrar a las personas cómo son”, expresó.

La cantidad de migrantes venezolanos que ha llegado a México ha aumentado exponencialmente, sobre todo por aquellos que usan este país como trampolín para llegar a Estados Unidos.

Precisamente, en la capital mexicana se ubica una sede de la ONG Venemex, que apoya y asesora a la comunidad venezolana en México, promoviendo y facilitando su integración y bienestar.

Esta es una de las organizaciones que, en el tiempo más reciente y debido a las deportaciones o cierre de entrada a los venezolanos, ofrece programas de apoyo como ayuda en sus solicitudes de refugio, charlas informativas, información a través de redes sociales, denuncias de solicitudes de refugio rechazadas, solicitudes, documentación y otros.

México también ha implementado medidas sobre la migración venezolana. En marzo de este 2024 se anunció que daría alrededor de 110 dólares mensuales durante seis meses a cada venezolano que sea deportado, con la esperanza de que no regresen. AMLO amplió la oferta a ecuatorianos y colombianos.

Días antes de la elección en México, algunos migrantes pidieron que el político que llegara al poder los ayudara, aunque desconocieran los nombres y las propuestas que tenía cada uno.

En declaraciones ofrecidas a Voz de América, la venezolana Yuleima Saldeño dijo no saber cuál era el candidato “bueno”o cuál “el malo”, porque los migrantes no saben por no estar familiarizados con la política local. “La única esperanza de nosotros es que el que llegue, tenga el corazón blandito con nosotros los migrantes”, expresó.