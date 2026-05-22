Lo que trajo el mes de la madres fue una mentada 

En la década de los 90, en una transitada esquina de Caracas había un grafiti que decía “Paren el mundo, me quiero bajar”. lA canción “Cerca de la Revolución” de Charly García tiene un estribillo reza “no es solo una cuestión de elecciones, no elegí este mundo, pero aprendí a querer”. Hoy en día, todo podría englobarse en un meme o un sticker para WhatsApp.

En Venezuela suceden tantas cosas a la vez y de manera tan vertiginosa que ni siquiera hay tiempo de procesarlas, situaciones que además producen un desgaste psicológico porque regularmente no son noticias alentadoras.

Muchos venezolanos pensaban que a estas alturas del año, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y en la víspera de un Mundial de Fútbol, la vibra iba a ser otra, pero no es así.

La confirmación de la muerte de un preso político buscado por su octogenaria madre por meses y el posterior fallecimiento de esta, además de la constante inflación, persistencia de la represión en cualquier protesta, racionamiento de electricidad y una transición a la democracia que no llega son algunas cosas que han sucedido solo en un mes de mayo al que aún le quedan una decena de días.

Venezuela parece un pasticho con decenas de capas, aderezado con la carne, el sudor y la sangre de los más vulnerables.

Mayo comenzó en abril

El esperado aumento de sueldo mínimo llegó el pasado 30 de abril en el marco de un meeting en la autopista Francisco Fajardo, una reunión de simpatizantes del chavismo que colapsó la ciudad de Caracas un día laborable.

La presidenta encargada bajo la tutela de la administración de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, no aumentó el salario básico, lo dejó en 130 bolívares mensuales (menos de 0,20 centavos de dólar), el más bajo de toda la región y quizás del mundo.

En su lugar llevó el ingreso mínimo integral -figura no contemplada en la Constitución que consta de bonos, los cuales no inciden en los pasivos laborales del trabajador- de 190 a 240 dólares. “Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años”, dijo la sucesora del actualmente preso en una cárcel de Nueva York, Nicolás Maduro.

#30Abr #Aunentos@monitoreamos Delcy Rodríguez anunció ajuste del "ingreso integral" a 240 dólares y las pensiones a 70 dólares, sin precisar cuánto es salario y cuánto bonos https://t.co/0WhmJqUCXW pic.twitter.com/5EaH5djaYZ — Reporte Ya (@ReporteYa) April 30, 2026

Cuando la noticia es que un avión aterrice en un aeropuerto

Mientras trabajadores no tenían mayor cosa que celebrar por el pírrico aumento de bonos, por otro lado, globos azules, rojos y blancos, colores de la bandera de Estados Unidos, le servían como arco de bienvenida a unos cuantos privilegiados que ocuparon el primer vuelo directo en siete años entre Estados Unidos y Venezuela.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó la llegada a Maiquetía de un avión de American Airlines como un hecho histórico y destacó la importancia económica para las relaciones entre ambas naciones, además del ahorro de dinero y energía para los pasajeros que debían efectuar un periplo alternativo en vista de la inexistencia de una ruta directa.

Según declaraciones de propios pasajeros, los boletos para mayo rondaban los 1000 dólares, ida y vuelta, es decir, cuatro sueldos mínimos integrales.

Tan negro como el petróleo

Un artículo publicado por el New York Times reveló que pese a las promesas de transparencia de los negocios petroleros entre la administración del presidente Donald Trump y su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez, los venezolanos no tienen ni idea de cuánto dinero está ingresando al erario público.

Según Trump, Venezuela iba a presentar presupuestos mensuales a Washington y en ese sentido contrataron a auditores para comprobarlos.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, informó al Congreso americano que el gobierno estadounidense había pactado con la empresa KPMG para auditar las ventas de petróleo en Venezuela.

El sitio web o Transparencia Soberana solo reporta el ingreso de 300 millones de dólares en marzo, que supuestamente se usó para aumentar el salario mínimo integral.

Muerte de Quero indignó a todo un país

Después de 16 meses buscando a su hijo, detenido el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela, Carmen Teresa Navas, se enteró a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido por supuestas complicaciones respiratorias en el Hospital Militar de Caracas y enterrado sin su consentimiento en un cementerio de Hoyo de La Puerta.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno ocultó el paradero y la muerte de Quero a su madre, aglutinando a una cadena de mando y responsables que se lavó la manos ante un fallecimiento bajo custodia del Estado.

Un día antes de que el gobierno reconociera la muerte del hijo de Carmen, el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud para el beneficio de la Ley de Amnistía a Quero, argumentando que este no calificaba para el beneficio. Un hito insólito en la historia del derecho universal.

El Aissami pide transparencia

Después de iniciado el juicio Pdvsa-Cripto, el exministro de Petróleo y de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, pidió que el proceso sea transparente.

“Si este es el robo más grande de la historia del mundo, entonces debería ser también el juicio más transparente y público”, dijo El Aissami en su declaración.

Después de haber apoyado la censura del chavismo, el exministro solicitó a la juez que abra las puertas de los tribunales a periodistas y ciudadanos comunes. Además responsabilizó al exfiscal general de la República, Tarek William Saab, de haberlo sometido a torturas físicas y psicológicas.

Apareció Alex Saab, pero en Miami

Después de un misterio que rondaba desde febrero sobre su ubicación, el sábado 16 de mayo el gobierno chavista informó la deportación o extradición del empresario colombiano, Alex Saab, a los Estados Unidos.

Pese a que Venezuela y Estados Unidos, no tienen tratado de extradición, Saab llegó a un aeropuerto de Miami para enfrentar cargos de presunto lavado de capitales.

#17May #AlexSaab #Extradición #EEUU

🚨 Álex Saab llegó a Miami tras ser entregado por el régimen a EEUUpic.twitter.com/SCr3qB7NWw



✈️ El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en Miami bajo custodia de agentes federales, luego de ser entregado por la encargada del… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 17, 2026

Es la segunda vez que Saab viste una braga naranja, ya había caído preso por los mismos cargos y fue liberado tras un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Maduro en 2023.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó que Saab sea venezolano y aseguró que usaba una cédula fraudulenta con la que fue ministro, diplomático y hasta votó en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Racionamiento en pleno verano

Cuatro, cinco, seis y hasta ocho horas sin luz pasan los habitantes de algunas ciudades del interior del país debido a un plan de racionamiento aplicado por el gobierno a partir de una aparente sequía y mayor demanda energética.

Mientras en Caracas hay múltiples fluctuaciones de energía y no hay electricidad en algunas zonas, el interior del país sufre los embates de constantes apagones.

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, atribuyó las fallas eléctricas a la alta demanda del consumo de electricidad, producto de la compra de electrodomésticos.

“Las personas tienen mayores ingresos y eso les permite comprar más neveras, televisores y aires acondicionados”, afirmó el funcionario.

Carmen se fue con Víctor

A solo nueve días de que le participaran la muerte de su hijo y a escasas horas de acudir a una misa en su memoria en el sector de La Candelaria en Caracas, Carmen Teresa Navas de 83 falleció.

Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de una cifra “importante” de presos políticos el pasado 8 de enero, la octogenaria nunca flaqueó en su deseo de ubicar a su hijo.

Acudió a todas las instancias y hasta se reunió con la Defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lobato. Días después de su deceso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió una nota de condolencia y prometió una investigación para esclarecer la muerte de Quero Navas.

Dos décadas tras las rejas

Minutos después de que Jorge Rodríguez dijera que el gobierno iba a excarcelar a 300 presos políticos, salieron a la calle los miembros de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina.

Policías metropolitanos agradecieron a Dios y a la gente que no los hayan olvidado https://t.co/Gq994fVnFu pic.twitter.com/1QoYZOehOG — El Carabobeño (@el_carabobeno) May 21, 2026

Bolívar, Rovaín y Molina formaban parte del grupo de funcionarios que fueron sentenciados a 30 años de prisión por los sucesos de Puente Llaguno en abril de 2002.

Horas antes, también excarcelaron a la adolescente de 16 años Samantha Hernández y a la madre del capitán Antonio Sequea, Merys Torres.

De 20 a 32

Para cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados.

El reordenamiento, sancionado por unanimidad, engorda la Sala Constitucional de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas (Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa) tendrán cinco integrantes cada una, en vez de tres.

Organizaciones civiles denunciaron que la estrategia responde a una especie de “purga” de magistrados que respondían a los encarcelados Maduro y a Flores y al empeño del “Rodrigato” de controlar el sistema de justicia.

Zapatero remendón

Vinculado al chavismo y frecuente visitante en Miraflores de Maduro, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional por tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra.

Un tribunal acusó al exmandatario de recibir beneficios económicos en secreto por un valor de 2,4 millones de dólares a cambio de ayudar a persuadir a sus sucesores en el gobierno para que otorgaran un rescate financiero a la aerolínea.

Zapatero negó las acusaciones, mientras que el jefe del actual gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha hecho mayor comentario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país