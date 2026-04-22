El chikungunya reaparece en boletín epidemiológico en plena alerta regional

Ya son tres los boletines epidemiológicos en lo que va de 2026, correspondientes a las semanas 12, 13 y 14 del año en curso, que publica el Ministerio de Salud luego de una década de opacidad estadística. En el más reciente, correspondiente a la semana 14 -del 5 al 14 de abril- la novedad es que se incluyeron datos sobre chikungunya, enfermedad transmitida a humanos por la picadura de mosquitos como el Aedes aegypti (vector transmisor del dengue) y del Aedes albopictus de la que no se ofrecían estadísticas desde 2014, recordó en conversación con Runrun.es el pediatra con estudios en gerencia pública, Alejandro Crespo Freytes.

El Ministerio reconoce que en los últimos dos años han ocurrido dos brotes de chikungunya: Desde la semana epidemiológica 49 del 2025 hasta la semana 14 del año 2026 se han confirmado un total de 4 casos en el país: el de 2025 fue en Sucre y los tres registrados de 2026 están en el Distrito Capital, en las parroquias Sucre y San Agustín.

La chikungunya causa fiebre alta y dolores articulares intensos y, a menudo, incapacitantes, reseña la Organización Panamericana de Salud. Aunque rara vez es mortal, los dolores articulares pueden persistir durante meses. En el país, se considera una enfermedad endémica desde su llegada en 2014, con picos de contagio asociados a lluvias y a la proliferación del Aedes aegypti. El manejo se enfoca en aliviar síntomas, ya que no existe vacuna.

El 10 de febrero de 2026, la Organización Mundial de la Salud emitió un alerta epidemiológico ante un aumento sostenido de casos de chikungunya en países y territorios de la región de las Américas, así como por la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus desde hace varios años. La OMS y la OPS instaron a los Estados miembros a intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, asegurar la detección temprana y el manejo clínico adecuado de los casos y consolidar las acciones integradas de control vectorial, para limitar la transmisión y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas.

Aunque el MPPS afirma que en 2026 ha intensificado la vigilancia de los sı́ndromes febriles, y a propósito de la introducción de datos al boletín sobre chikungunya, a Crespo Freytes le resulta extraño que no se ofrezca información sobre la vigilancia de la fiebre Oropouche, enfermedad transmitida por jejenes, cuyos primeros cinco casos se confirmaron en el país en marzo de 2025 y que actualmente registra un brote importante en Brasil, país que comparte amplia frontera con Venezuela.

Indica que en consulta médica han destacado cuadros en los últimos meses de pacientes con diarreas, fiebres y dolores que vuelven después de 10 días. “Eso podría ser oropuche, pero no hay manera de demostrarlo”, aclaró.

Casi 30 000 casos de malaria en el año

Otros números relevantes que incluyen en este nuevo boletín epidemiológico son los concernientes a la malaria. Y es que ya son 29 283 casos confirmados durante 2026, lo que representa un aumento de 7,4% respecto a la semana 1 a la 14 de 2025. Los estados con mayor presencia de malaria son Bolívar, Amazonas, Apure, Lara, Carabobo, Delta Amacuro y Monagas.

En lo que respecta a la fiebre amarilla, los casos confirmados en humanos desde junio de 2025 a marzo de 2026 son 40, con 21 muertes -letalidad de 50%- en total, dos de ellas registradas en este año. 14 estados del país han reportado casos de la enfermedad: Barinas (13), Monagas (6), Amazonas (4), Bolívar (2), Mérida (2), Lara (2), Apure (2), Portuguesa (2), Aragua (2), Trujillo (1), Táchira (1), Carabobo (1), Cojedes (1), Guárico (1).

Además de ello, desde enero 2025 hasta la semana 14 de 2026, se registraron 116 eventos epizoóticos en primates no humanos -hallazgo de uno o más animales muertos o notificación de casos sospechosos- de los cuales 90 se reportaron en 2025 y 28 en 2026 en los tres corredores enzoóticos descritos para el país: San Camilo, Sur del Lago y Guayana.

En lo que respecta a epizootias, o brotes de enfermedad y muertes confirmados en población animal,la actividad viral se concentra en la región central, con Aragua (74 eventos) como el principal foco, seguido de Guárico (12) y Cojedes (11). El riesgo con las epizootias es que sugieren circulación activa del virus y aumentan el riesgo de salto a humanos por exposición laboral y recreativa (agricultores, turistas, recolectores), que pueden ser picados por los mismos mosquitos que infectaron a los monos.

Si una persona se infecta en el bosque y regresa a una ciudad donde hay mosquitos Aedes aegypti (que también transmiten el dengue), el virus puede entrar en un ciclo urbano y generar situciones de brote o epidemias.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda endémica en Venezuela y otros países de la región. Es causada por un virus del género Flavivirus y transmitida por la picadura de mosquitos. Es de inicio abrupto y se presenta en tres fases clínicas: una de infección, caracterizada por elevación de la temperatura corporal; una fase de remisión, con presencia de albuminuria y recuperación en más del 80% de los casos y una tercera fase toxémica, en la que aparecen manifestaciones hemorrágicas (bucales, nasales, oculares y estomacales) y signos de insuficiencia hepática aguda, como ictericia -color amarillento de la piel- y encefalopatía hepática, explica unboletín del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Cerca del 15% de los pacientes contagiados con formas sintomáticas presenta un cuadro grave, y 50% de esos pacientes fallecen en un

periodo de siete a diez días.

El Ministerio asegura que durante el primer trimestre de 2026 aplicó un total de 794 140 dosis de la vacuna contra la enfermedad.

Reporte otra vez incompleto

El boletín epidemiológico es un documento técnico que debería publicarse semanalmente y que analiza datos relevantes sobre la salud de la población. Es como una radiografía general sobre la salud del país, que los médicos utilizan para orientar sus diagnósticos y a la ciudadanía sobre las enfermedades de las que se debe estar pendiente. Son al menos 30 las enfermedades de notificación obligatoria que deberían ser incluidas.

Pero en los tres boletines difundidos en 2026, siguen ausentes las estadísticas sobre enfermedades diarreicas en los menores de cinco años, neumonías, meningitis; enfermedades que se transmiten con facilidad, como dengue, tuberculosis y el HIV; enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como difteria y tosferina e información sobre mortalidad neonatal, infantil, materna, precisó el médico Alejandro Crespo Freytes.

El boletín existe oficialmente en Venezuela desde 1938, pero según precisó el galeno en un análisis compartido en sus redes sociales, en la era del chavismo, se publica de manera irregular o con retraso desde el año 2007. En 2014 se acentuó la irregularidad en las publicaciones y en el año 2017 desapareció por completo por un período de más de diez años.

En el “nuevo momento político” que vive el país según el gobierno encargado, el boletín ha reaparecido en una versión bastante reducida y sin dar cuenta de los diez años en los que la información epidemiológica no vio luz, destaca el pediatra.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.