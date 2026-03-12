La economía venezolana y el optimismo irracional de 2026

Para quien tiene sed, cualquier llovizna es buena. Tal vez por eso los precarios cambios que se han producido en Venezuela desde el 3 de enero han levantado entre algunas personas y empresas ciertas expectativas y apuestas sobre mejores tiempos por venir.

Hoy muchos sopesan decisiones de vida y ponen en una balanza sus apuestas. Comprar, vender, irse del país, quedarse, o regresar; aceptar un salario de miseria o arriesgarse a emprender por cuenta propia. Invertir en grande, renovar inventario, contratar o despedir personal, cambiar los cauchos al carro, bajarle dos a la fiesta de 15 años, casarse o divorciarse, comprar una póliza de seguro.

Tras años de estancamiento hay en efecto algunos indicadores de la llamada macroeconomía y de las expectativas de agentes económicos para apostar a que 2026 será un poco mejor que los años anteriores.

Pero cuidado, el optimismo irracional puede llevarnos a cometer costosos errores. Por eso es prudente poner en la balanza las condiciones reales de la economía venezolana, las que no han cambiado en el fondo, no importa que hayan aprobado una nueva ley de hidrocarburos para volver a abrir la industria petrolera a capitales privados. También está en trámite una nueva ley de Minería.

Si uno considera que en Venezuela están varios de los mayores yacimientos más grandes del mundo de petróleo, gas natural, oro, diamantes y otros minerales bien cotizados, pueden pensar que si llegan inversiones masivas a estas industrias y aumenta la producción y las exportaciones, el país tendrás más ingresos en divisas y que las cosas en efecto podrían ir mejor en el mediano y largo plazo.

Pero Venezuela mantiene enormes problemas estructurales en su economía que no se resuelven con la incursión de 150 aeronaves militares. Por eso, todos los análisis coinciden en que el ciudadano común no va a percibir de inmediato mejoras claras en sus condiciones de vida, a menos claro de que haya de verdad cambios profundos y estructurales en la economía y en la política.

Optimismo con cautela

En enero la firma Gold Glove Consuting reveló una encuesta en la que se ratificaba que la principal preocupación de los venezolanos hoy es el costo de la vida, la salud y el empleo, seguido de los servicios públicos y la educación. También se demuestra que los venezolanos se muestran más optimistas y quieren que se celebren elecciones libres.

“En este momento hay más incertidumbres que certidumbres”, explica el profesor José Manuel Puente, del IESA de Venezuela y del IE de España. El “equilibrio sumamente inestable” que persiste en Venezuela, donde muchas empresas internacionales prefieren retrasar inversiones porque no hay claridad en puntos concretos resueltos: no hay un tribunal de justicia autónomo, no una Asamblea Nacional, no hay un cambio político ni una verdadera transición ni un programa de estabilización que logre controlar la inflación y la devaluación.

“Hay muchas preguntas y no hay claridad de que las puedan solucionarlo, ahí es donde se pueden estrellar las expectativas muy positivas con la realidad”, dice Puente.

Para este experto en finanzas públicas, hay en efecto razones para un “optimismo con cautela”, después de lo que hemos sufrido y la salida de Maduro es un paso adelante, “pero hay muchas bombas activas en el camino, por ejemplo la inflación, que sin un programa de estabilización, ésta seguirá su marcha y estará entre 500 y 600% este año, de lejos la más alta del mundo, como señala Puente.

Seguimos con la inflación más alta del mundo y el crédito, tan necesario para estimular el consumo real y el aumento de la demanda, no aparece por ningún lado.

Entre los muchos problemas de la economía está la deuda pública externa, de entre 160 000 y 180 000 millones de dólares y está en mora, desde 2017 cuando Maduro dejó de pagar capital e intereses dejando a Venezuela al margen de los mercados financieros internacionales.

Y la situación del país es tan crítica y las finanzas públicas están tan secas que se necesitan enormes flujos de capital internacional –entre 100 y 150.000 millones de dólares- que no llegarán a menos que haya un clima de estabilidad, respeto institucional y seguridad jurídica.

Por eso, los cambios en Venezuela no significan para la gente común que llegará agua limpia al grifo, que se terminarán los apagones ni que el banco aumentará el límite de la tarjeta de crédito.

Por cierto, la cartera de crédito total de los bancos en Venezuela equivale a unos 2835 millones de dólares al cierre de 2025, según reportes contables recopilados de la firma especializada

Aristimuño Herrera. El 75% de esos créditos incluyendo los del consumo como tarjetas de crédito y los préstamos a la industria y la agricultura, está concentrado en cinco bancos: de Venezuela (24,7%) Banesco (16,5%), Provincial (16,5%, Mercantil (8,9% y Nacional de Crédito (8,2%).

El crédito es una de las grandes invenciones de la humanidad, como la rueda, y es una palanca imprescindible para reactivar una economía. Pero en Venezuela ese dinero prestado equivale a algo así como el 2% del PIB y representa en promedio poco más de 100 dólares por cada venezolano de los quedamos aquí. Es, de lejos, la cartera de crédito más baja per cápita de América y una de las más bajas del mundo.

El binomio inflación – devaluación

El propio Banco Central de Venezuela, en una rara revelación de cifras, ha admitido que la inflación anualizada en Venezuela en el año terminado en febrero es de 618% y de 52% en los primeros dos meses de este 2026 tan raro.

En el país la inflación y la devaluación andan de la mano, todas las previsiones indican que ambos tormentos seguirán en vigorosa alza, aunque mucha gente se atreva a soñar con cambios huidizos. En lo que va de este año el dólar ha aumentado 48% y el bolívar ha perdido otro tercio de su valor.

En un año, desde marzo de 2025, la devaluación es de 85% y la moneda verde que sirve de referencia a casi todas las transacciones en Venezuela ha aumentado en 578% en el mercado oficial. Ni qué decir del paralelo, que es la verdadera referencia encubierta para fijar los precios, no importa que los comercios estén obligados a exhibir la tasa oficial en precios en bolívares que ya tiene incluida la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo.

De la mano del petróleo

Es verdad que por los lados de la industria petrolera hay ciertos avances. De hecho, las dudosas cifras del gobierno indican que el Producto Interno Bruto, o suma total de riqueza que genera una economía, alcanzó 8,6% en 2025, impulsado por un avance del 13% en la industria petrolera y 5,30% en la no petrolera, si le creemos al Banco Central.

El gobierno también promete que este año la economía crecerá entre 10 y 15%.

En efecto, todo indica que este año habrá más ingresos petroleros en Venezuela porque primero, los precios del petróleo mundiales están aumentando con fuerza debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán; gracias al alivio de las sanciones el chavismo no tiene que vender el petróleo con descuento a bordo de oscuras flotas de petroleros fantasma, sino que lo envía directamente a EE.UU. y tercero hay en efecto un aumento de la producción en los pozos.

Pero ese aumento es gradual, no habrá de ser explosivo, porque en el país hay enormes limitaciones especialmente de electricidad y gas natural, además hay daños acumulados en la infraestructura petrolera, de modo que el país seguirá muy lejos de aquellas cifras por encima de tres millones de barriles por día (bpd) que tenía en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez y sus herederos al poder.

Las más creíbles fuentes secundarias citadas por la OPEP en su informe de marzo muestran que la producción de Venezuela estuvo en 903 000 bpd en febrero, comparado con los 937 000 bpd del promedio de 2025. Las cifras oficiales del gobierno dicen que fueron 1,081 millones de bpd, contra 1.081 millones en todo 2025.

La infraestructura y sus carencias

En todo caso, el alivio de las sanciones, las licencias a las petroleras para que reactiven inversiones y la nueva Ley de Hidrocarburos, en efecto habrán de reactivar inversiones inclusive en sectores conexos a la industria petrolera, lo que incluye servicios industriales, transporte, suministro e infraestructura, especialmente en zonas petroleras del oriente del país, de la Faja del Orinoco y del maltratado estado Zulia.

Por esos santos lugares se espera que haya más puestos de trabajo y hasta que suban los precios de alquileres y propiedades, aunque no tanto ni tan rápido como quisieran muchos.

Eduardo Páez Pumar, uno de los principales expertos en energía eléctrica del país, apuntaba en un reciente foro de Analitica TV que tras años de desinversión, se mantiene una aguda crisis que dura 17 años en el sistema eléctrico, especialmente en el sector de distribución, con unas 200 interrupciones diarias del servicio en 20235.

Hoy hay un déficit crónico entre la disponibilidad y la demanda, de entre 500 y 3.000 megavatios. Esa es la cantidad de energía necesaria para abastecer en Venezuela entre 330.00 y 2,4 millones de hogares.

“De manera de que cualquiera industria que quiera aumentar carga va a ser prácticamente imposible (hacerlo) y el sector petrolero se va a ver afectado también”, advierte.

Esto significa, según otros expertos, que no es posible reactivar sectores enteros como el petrolero y el de las empresas básicas sin dejar sin luz a sectores industriales y residenciales. Pero eso será tema de otra entrega.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.