TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

#EnchufaDÍN | Felicita a Calixto Ortega Sánchez por su nuevo cargo

El pasado martes 6 de enero, durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, la presidenta encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, designó a Calixto Ortega Sánchez como nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.

De acuerdo al reemplazo del detenido por la justicia norteamericana, Nicolás Maduro, Ortega Sánchez será el encargado de coordinar los distintos ministerios e instituciones de “este sector prioritario del país y continuar la senda del crecimiento económico sostenido”.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de esta designación es “garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento del pueblo venezolano frente a los desafíos del escenario internacional”.

“Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025”, dijo la gobernante interina en Venezolana de Televisión (VTV), donde recalcó que la estimación de crecimiento para este año es de 6,5% de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Durante su paso por la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV), el sobrino del magistrado del TSJ fue responsable de quitarle once ceros al bolívar
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

El pasado martes 6 de enero, durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, la presidenta encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, designó a Calixto Ortega Sánchez como nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.

De acuerdo al reemplazo del detenido por la justicia norteamericana, Nicolás Maduro, Ortega Sánchez será el encargado de coordinar los distintos ministerios e instituciones de “este sector prioritario del país y continuar la senda del crecimiento económico sostenido”.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de esta designación es “garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento del pueblo venezolano frente a los desafíos del escenario internacional”.

“Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025”, dijo la gobernante interina en Venezolana de Televisión (VTV), donde recalcó que la estimación de crecimiento para este año es de 6,5% de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter