EnchufaDÍN | Felicita a Calixto Ortega Sánchez por su nuevo cargo

El pasado martes 6 de enero, durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, la presidenta encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, designó a Calixto Ortega Sánchez como nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.

De acuerdo al reemplazo del detenido por la justicia norteamericana, Nicolás Maduro, Ortega Sánchez será el encargado de coordinar los distintos ministerios e instituciones de “este sector prioritario del país y continuar la senda del crecimiento económico sostenido”.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de esta designación es “garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento del pueblo venezolano frente a los desafíos del escenario internacional”.

“Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025”, dijo la gobernante interina en Venezolana de Televisión (VTV), donde recalcó que la estimación de crecimiento para este año es de 6,5% de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).