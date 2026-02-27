La organizaciÃ³n Insight Crime publicÃ³ un especial de seis capÃ­tulos para explicar el estatus en el que se encuentra el negocio del narco, el Cartel de los Soles, la actuaciÃ³n de la guerrilla y el rol de los nuevos jerarcas del paÃ­s, luego de que Estados Unidos bombardeara distintos puntos de Caracas el pasado 3 de enero para capturar y llevar ante la justicia a NicolÃ¡s Maduro.

AquÃ­ las claves de este anÃ¡lisis:

Venezuela despuÃ©s de Maduro

Pese a que la captura de NicolÃ¡s Maduro marcÃ³ un hito en la historia polÃ­tica y criminal de Venezuela, esto no significÃ³ el desmantelamiento del chavismo. Su sucesora, Delcy RodrÃ­guez, quien cuenta con el aval de Donald Trump, es ahora la heredera de un modelo de gobernanza hÃ­brida que sigue teniendo a dos de sus piezas claves en el mismo lugar: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino LÃ³pez, y el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,Â Diosdado Cabello.

RodrÃ­guez, en su nuevo cargo, tiene una doble tarea: evitar escÃ¡ndalos de corrupciÃ³n que impulsen una segunda intervenciÃ³n militar estadounidense en el paÃ­s y, al mismo tiempo, mantener el flujo de dinero ilÃ­cito hacia los sectores mÃ¡s radicales y militares para evitar una rebeliÃ³n interna.

La llegada de Delcy RodrÃ­guez a la presidencia no garantiza limpieza institucional. SegÃºn Insight Crime, testimonios de figuras como el general ClÃ­ver AlcalÃ¡ la definen a ella y a su hermano Jorge como los “arquitectos del rÃ©gimen”.

Delcy RodrÃ­guez , de verde, junto a su hermano Jorge RodrÃ­guez (derecha) y Diosdado Cabello (izquierda). Foto: Prensa Presidencial.

Â¿QuÃ© pasÃ³ con el negocio del narco?

La captura de NicolÃ¡s Maduro no ha significado el fin del narcoestado en Venezuela. Al contrario, este especial sugiere que el negocio no solo sobrevive, sino que estÃ¡ mÃ¡s institucionalizado que nunca bajo la sombra de RodrÃ­guez, Cabello y Padrino LÃ³pez.

De acuerdo con Insight Crime, las rutas tradicionales del narco se enfriaron temporalmente debido, sobre todo, a la presencia de la Armada estadounidense en el Caribe. Cuando estas se retiren, el negocio retornarÃ¡ a las costas del occidente del paÃ­s.

La actividad, sin embargo, no se ha detenido por completo, sino que ha mutado. Ahora, los cargamentos se han desplazado hacia el sur y la costa oriental, utilizando a Guyana y Surinam como plataformas de salida hacia Europa, un mercado mÃ¡s rentable que el estadounidense.Â

AdemÃ¡s, Insight Crime ha detectado la construcciÃ³n de “narcosubmarinos” capaces de transportar hasta nueve toneladas de cocaÃ­na directamente hacia el viejo continente.

La organizaciÃ³n afirma que la misma Delcy RodrÃ­guez ha estado bajo la lupa de la DEA por presunta participaciÃ³n en narcotrÃ¡fico y esquemas de corrupciÃ³n vinculados a contratos pÃºblicos.

AdemÃ¡s, asegura que Venezuela dejÃ³ de ser solo un puente para convertirse en un eslabÃ³n completo de la cadena del narco, ya que se han detectados cultivos de coca a escala industrial y laboratorios de alta pureza en suelo venezolano.

Las consideraciones sobre el Cartel del los Soles

En 2020, Maduro fue seÃ±alado como el jefe del Cartel de los Soles. Foto: Truth Social de Donald Trump

El especial seÃ±ala que Maduro no operaba como el jefe de un cartel tradicional, sino como el arquitecto de un sistema de gobernanza criminal hÃ­brida que construyÃ³ cuando el Estado quedÃ³ empobrecido.Â

Por eso, el Cartel de los Soles, una estructura nacida bajo el amparo de Hugo ChÃ¡vez que comenzÃ³ como una tolerancia hacia el narcotrÃ¡fico para llenar vacÃ­os presupuestarios, se consolidÃ³ con Maduro y se transformÃ³ en una polÃ­tica de Estado para regular las economÃ­as ilegales. El negocio de las drogas, el oro y el contrabando se convirtieron en los salvavidas financieros de miles de uniformados.

El informe revela cÃ³mo el Cartel de los Soles no es una banda estÃ¡tica, sino un sistema que ha mutado en tres fases: la primera (Ã©poca de ChÃ¡vez) surgiÃ³ cuando los militares “miraban hacia otro lado” a cambio de dinero. De esta manera, el expresidente pedÃ­a lealtad polÃ­tica para permitir que los uniformados participaran en el negocio del narco con las FARC.

La segunda fase (el Estado hÃ­brido de Maduro) comenzÃ³ con el colapso econÃ³mico que provocÃ³ que el narco y la minerÃ­a ilegal pasaran de ser un “extra” a ser el sustento del Estado. Se crearon las “Zonas de Paz” y se delegÃ³ el control territorial a bandas criminales y colectivos.

En la tercera fase (recalibraciÃ³n), el gobierno se convirtiÃ³ en el “regulador supremo”, usando operativos policiales no para acabar con el crimen, sino para eliminar competidores y premiar a aliados (como el ELN).Â

El especial destaca el cambio de narrativa de la fiscalÃ­a estadounidense en cuanto al Cartel de los Soles. Mientras que en 2020 se le describÃ­a como una estructura jerÃ¡rquica y militar, con Maduro al mando, en 2026, la nueva acusaciÃ³n lo define como una “cultura de corrupciÃ³n”. Esto coincide con el concepto de “Estado HÃ­brido” que sostiene Insight Crime, donde las Ã©lites polÃ­ticas y criminales â€”incluyendo al Tren de Araguaâ€” coexisten en una simbiosis para retener el poder.

Aunque Maduro ha sido designado como “terrorista global” por el Departamento del Tesoro, el juicio en su contra se inclina hacia lo penal-narcÃ³tico. Los cargos formales actuales se centran en el trÃ¡fico de drogas y delitos de armas, dejando de lado las imputaciones directas por terrorismo en los tribunales.

El peso de la corrupciÃ³n

El anÃ¡lisis de Insight Crime explica que la brecha entre los salarios oficiales y las ganancias ilÃ­citas revelan por quÃ© la corrupciÃ³n se volviÃ³ sistÃ©mica en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Mientras que un coronel recibe US$170 mensuales como sueldo, un solo gramo de oro en el mercado local ronda los US$125. Autorizar un solo vuelo irregular o una operaciÃ³n minera pueden equivaler a aÃ±os de sueldo base.

La corrupciÃ³n no es solo ambiciÃ³n de la cÃºpula, es un mecanismo de supervivencia. Con oficiales superiores ganando menos de US$200 al mes en una economÃ­a dolarizada y costosa, el incentivo para abandonar el narcotrÃ¡fico es nulo. Sin salarios competitivos ni contrapesos democrÃ¡ticos, el sistema judicial y militar sigue “comprometido al 100%”.

El papel de la guerrilla

La caÃ­da de NicolÃ¡s Maduro dejÃ³ al descubierto las historias mÃ¡s oscuras del Estado HÃ­brido. Entre ellas, el drama de ganaderos como “RaÃºl”, cuya finca en Apure fue confiscada tras ser torturado por negarse a venderla a Diosdado Cabello. El objetivo de Cabello no era el ganado, sino la pista de aterrizaje de la propiedad para mover cocaÃ­na junto al ELN. Hoy, la propiedad es un centro de operaciones donde la guerrilla protege pistas y despacha cargamentos de droga hacia el Caribe y CentroamÃ©rica.

Con la desmovilizaciÃ³n de las FARC y el fracaso de sus disidencias (diezmadas en enfrentamientos internos en 2021), el ELN pasÃ³ de ser un actor secundario a ser el principal proveedor del Cartel de los Soles: asÃ­, la guerrilla pone la droga desde Colombia y custodia el territorio venezolano, mientras que el EjÃ©rcito garantiza el transporte, vende armas a los rebeldes y resguarda la salida de los cargamentos.

SegÃºn Insight Crime, Gustavo AnÃ­bal Giraldo, alias “Pablito“, comanda el Frente de Guerra Oriental del ELN y es seÃ±alado como el cerebro detrÃ¡s de laboratorios y pistas en Venezuela.

Los nuevos “cabecillas”

La visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE UU, a Venezuela el pasado 18 de febrero marcÃ³ un hito no solo por el viaje, sino por los interlocutores, pues se sentÃ³ a la mesa con dos de los hombres que encabezan la lista de los mÃ¡s buscados por la justicia de su propio paÃ­s: Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, con una recompensa de US$25 millones sobre su cabeza; y Vladimir Padrino LÃ³pez, ministro de Defensa, por quien se ofrecen US$15 millones. El encuentro fue la evidencia de que, para Washington, la estabilidad inmediata pesa mÃ¡s que las Ã³rdenes de captura pendientes.

El especial recordÃ³ que el indicment de 2026, seÃ±ala a Cabello no solo como un polÃ­tico, sino como un operador del crimen que incluso, entre 2022 y 2024, viajÃ³ personalmente a pistas clandestinas del ELN para garantizar el despacho de cocaÃ­na.Â

Tras la caÃ­da de Maduro, Cabello ha intentado consolidar su control sobre las rutas de trÃ¡fico eliminando rivales internos mediante purgas judiciales. Padrino, en cambio, ha perdido influencia y su pasividad durante la captura de Maduro generÃ³ fracturas en los cuarteles.