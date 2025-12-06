La inflación en Venezuela pone en jaque la carne de las hallacas

“Navidad que vuelve, tradicion del año unos van alegres, otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus Navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres, que no tienen nada Son los que prefieren, que nunca llegara”, Navidad que vuelve, Billo s Caracas Boys

Hace dos años Nairobi tenía la costumbre de comprar mensualmente productos como harina de maíz, pasta y arroz por bultos, ahora a lo sumo adquiere diez de estos artículos.

Asimismo, compraba entre 8 ó 9 kilos de carne, hoy en día compra un promedio de cinco. Igualmente cogía 4 pollos grandes del congelador del supermercado, actualmente se debe conformar con una bolsa de muslos de 5 kilos.

“Ha habido una disminución drástica en cuanto a la compra de alimentos. Hemos bajado el consumo de proteínas y ahora compramos más enlatados: atún y sardinas, además de huevos, que es lo más accesible”, dijo la ama de casa caraqueña.

En 2023, Nairobi compraba hasta tres tipos de queso, ahora solo duro para rallar. Dos clases de jamón, hoy en día compra el más económico. “Actualmente compramos menos y gastamos más. Hace dos años hacíamos un mercado decente con 100 dólares, hoy $100 no te alcanzan para nada”.

Carmen la había dejado, pero ahora después de mucho tiempo retomó su libreta donde anota y compara precios de mercados, supermercados y abastos. “Todas las proteínas las compro en un solo sitio donde es más barato y el resto en varios lugares. Busco ofertas, ya no voy a un solo sitio como antes, por ejemplo los vegetales en ferias ambulantes”, sostuvo la señora de la tercera edad.

La empleada pública Gabriela*, aseguró que hace mes y medio, en donde hace sus compras, el precio de la carne pasó de $9 por kilogramo a $18. “Por eso deje de comprarla y ahora consumo pollo, cerdo y pescado”.

Aunque ha bajado y la ha visto en $12 por kilo, “Gaby” optó por sacar la carne de su dieta diaria. Asimismo pasó con la manzana, que según la quincuagenaria, representa un golpe al bolsillo.

Como ya no consume los alimentos que vienen en la bolsa del CLAP, Gabriela los cambia en un mercado municipal por medio cartón de huevos. “Antes compraba seis manzanas por $5, ahora la misma cantidad vale $10. El problema es que el dinero en bolívares no rinde, los alimentos suben en dólares y cada quien pone la tasa de cambio a lo que quiere”.

Ni para el queso

En el pasado mes de noviembre, #LaHoradeVenezuela hizo una evaluación de algunos productos de la canasta básica alimentaria del Cendas-FVM (Federación Venezolana de Maestros) en mercados municipales y supermercados. Este seguimiento arrojó un promedio de 51 dólares por la adquisición de 12 productos (arroz, harina, café, pasta, azúcar, sal, aceite, un kilo de queso blanco duro, un kilo de carne, un kilo de pollo , caraotas y 12 huevos).

Según el seguimiento, el incremento más considerable se percibió en el queso blanco y la carne.

El promedio del kilogramo de queso en supermercados y mercados pasó de $7,30 el 1 de noviembre a $11,55 el último día del mismo mes, para un incremento del 58,21%.

Por su parte, el promedio del kilo de carne que estaba en $10,67 a principios del penúltimo mes del año terminó en $12,62 (18,27% más caro).

Para las personas consultadas, este incremento en el segmento de carnes rojas, mantiene en vilo la certeza familiar de preparar hallacas, el plato típico venezolano en cada navidad.

“51 dólares por esos doce productos es exageradamente caro para una economía como la venezolana”, dijo el economista y ex diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra.

De acuerdo a Guerra, para poder acceder solo a esta docena de productos se requieren de casi 100 sueldos mínimos, que desde marzo de 2022 se encuentra estancado en 130 bolívares. “Según Conindustria el promedio salarial de un trabajador venezolano es de 250 dólares al mes, esto quiere decir que una parte de la canasta cuesta el 25% del sueldo”.

Ni malabaristas de semáforo

Como quien tira pelotas o arroja dagas de fuego al aire frente a un enjambre de carros en Caracas, los venezolanos deben hacer malabares para buscar el mejor rendimiento de los dólares o bolívares que les pagan para ir al mercado.

Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, destacó lo que ya advertía desde el mes de septiembre: más de 95% de las transacciones en los supermercados se hacía en bolívares y que «los pagos van a seguir siendo en moneda nacional».

“Antes cuando la brecha no era tan amplia pagaba en dólares, pero ahora cambio a bolívares con alguien que ofrece una buena tasa y de esa manera no pierdo”, dijo Nairobi, justificando las razones por las cuales prefiere los establecimientos que aceptan bolívares a tasa oficial y no puestos informales donde se suelen manejar otras tasas.

Carmen hace lo mismo que Nairobi, pero ahora solo cambia lo estrictamente necesario. “Anteriormente me pasaba que cambiaba 100 dólares, entonces terminaba comprando cosas que no necesitaba al momento, ahora uso una de estas aplicaciones de cripto activos y solo gasto lo necesario”.

A diferencia de Nairobi y Carmen, Gabriela* no recibe sueldo en moneda estadounidense.

“Es un tema porque yo recibo un bono en dólares, pero me lo depositan en bolívares a cambio de tasa oficial del BCV (Banco Central de Venezuela) y tengo que salir corriendo a gastarlos o cambiarlos a tasa del paralelo porque de lo contrario se vuelve sal y agua, total que siempre salgo perdiendo”, dijo Gabriela, quien también expuso que con frecuencia usa la plataforma de crédito Cashea para que aminorar los gastos.

Como Buzz Lightyear…al infinito y más allá

De acuerdo a un reporte elaborado por el economista José Guerra, en materia de precios, la tendencia en este 2025 ha sido a la aceleración de la inflación. Cuando la tasa de inflación excedió el 20% intermensual en octubre de 2024, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar las cifras inflacionarias.

Según el economista, tomando en cuenta la devaluación de los bienes transables y el aumento de los servicios, la tasa de inflación se ubicaría para finales de 2025 entre 530% y 550%, con tendencia a incrementarse.

Guerra sentenció que todo parece indicar que el BCV mantendrá el actual ritmo de depreciación del bolívar frente a la moneda estadounidense (promedio de Bs. 2 ó 0,46% por día).

En su informe señaló que el grado de libertad del BCV para disminuir el ajuste diario de la tasa de cambio es insuficiente en un contexto de elevada demanda de dólares y una circulación excesiva de bolívares. “Esto lo que refleja es un gran desorden y anarquía. La gente suele pagar en bolívares si es a tasa BCV y tiende a esconder los dólares. Por eso los bolívares siempre van a sobrar”.

Del reporte se desprende que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ha oscilado en 2025 entre 25% y 50%.

Y mientras los economistas analizan, Carmen, Nairobi y Gabriela, cada una en su realidad, buscan vías para llevar la comida a la mesa.

*Nombre cambiado a petición de la entrevistada

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.