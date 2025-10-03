Claves | Qué debemos saber del uso de USDT en Venezuela

La escasez de dólares en efectivo y la devaluación han generado un cambio importante en la dinámica económica entre particulares y emprendedores: muchos prefieren hacer uso de USDT y exchanges de criptomonedas como Binance para proteger sus ingresos.

El fenómeno refleja cómo, en un contexto de alta inflación y ausencia de divisas tradicionales en el mercado oficial, los USDT también se han convertido en un punto de referencia de valor para muchos venezolanos, incluso para quienes no manejan directamente las criptomonedas.

¿Qué es un USDT y cómo funciona?

USDT, también conocido como Tether, es una stablecoin, es decir, una criptomoneda diseñada para mantener una paridad cercana al dólar. Funciona sobre diferentes redes de blockchain -libros digitales seguros y descentralizados-, cada una con comisiones y velocidades distintas. A diferencia de otras criptomonedas que fluctúan mucho, el propósito del USDT es ofrecer estabilidad en valor para transacciones, ahorro o remesas digitales.

La regulación de las criptomonedas en Venezuela recae principalmente sobre la Sunacrip, creada para supervisar, licenciar y normar actividades relacionadas con criptoactivos. El Decreto Constituyente de Criptoactivos faculta al Estado para regular la emisión, uso, funcionamiento de casas de cambio virtuales, billeteras y minería digital.

En Venezuela existe la plataforma Crixto, la cual está autorizada para facilitar pagos en criptomonedas para comercios sin que estos tengan que manejar directamente los activos.

La principal ventaja de los USDT es la estabilidad relativa frente al bolívar, lo que lo convierte en una forma de resguardar valor y recibir remesas sin necesidad de tener cuentas en dólares o divisas en efectivo.

Según la experiencia de los usuarios, las transacciones son rápidas y permiten enviar montos pequeños, incluso con decimales. Sin embargo, su precio local no siempre equivale exactamente a un dólar. A esto se suma el desconocimiento de muchos usuarios.

Las billeteras digitales permiten guardar y transferir USDT y otras criptomonedas sin depender de bancos. Esto le da autonomía a los usuarios y más seguridad si se usan bien. No obstante, requieren conocimientos técnicos para no cometer errores. Además, no todos los comercios en Venezuela están preparados para aceptar pagos en cripto, lo que limita su uso práctico.

Usar USDT para protegerse de la inflación

Para muchos venezolanos, Binance y las transacciones en USDT se han convertido en una alternativa para proteger sus ingresos ante la devaluación del bolívar y la dificultad de acceder a divisas en efectivo en el mercado oficial. Usuarios de esta plataforma entrevistados por Runrun.es explican por qué consideran más ventajoso ahorrar, comprar y vender USDT que divisas tradicionales.

Daniel* explicó que convierte “la totalidad de ingresos” que le llegan por diversos trabajos a USDT apenas los recibe. Luego los va vendiendo a demanda, dependiendo de lo que necesite gastar. Para él, la ventaja principal es la rapidez: “En cinco minutos puedes comprar o vender los activos con toda la facilidad y seguridad del mundo”. Aunque al inicio le costó adaptarse a la interfaz y al sistema de autenticación, hoy prefiere recibir pagos en USDT por encima de dólares en efectivo: “Son los activos más codiciados en el mercado por su alto valor transaccional y la robustez de su respaldo”.

Por su parte, Jesús* también resaltó la seguridad del sistema P2P de Binance, que retiene los fondos mientras se completan las transferencias: “En cada orden existe un chat para poder comunicarse entre las personas, luego de hacer la transferencia esperas que verifiquen y liberen la orden con reconocimiento biométrico previo”. Para él, lo más valioso es la versatilidad: recibe remesas familiares, ahorra y paga sin tener que depender de efectivo. “Es la mejor forma que hemos encontrado para el envío de dólares, con una versatilidad e instantaneidad que nadie más te da”, aseguró.

Enrique*, otro usuario entrevistado por este medio, coincide en que su principal motivación es evitar la pérdida de valor del dinero. “A mí me pagan en bolívares y trato de comprar USDT el día del pago”, dijo. La posibilidad de vender montos exactos —incluyendo decimales— le resulta más práctica que usar dólares en efectivo: “Te ahorras el problema del vuelto y, en comparación con los bolívares, básicamente no se van a devaluar”. Hasta ahora, no ha enfrentado estafas y, de hecho, ha podido pagar directamente con Binance Pay en algunos comercios.

En conjunto, los usuarios resaltan las mismas ventajas: proteger ingresos de la inflación, rapidez en las operaciones y mayor practicidad que el efectivo.

¿Cómo se hacen las transacciones en Binance P2P?

Para Venezuela, Binance incorporó soporte para bolívares desde su sistema P2P, permitiendo que los venezolanos accedan directamente con moneda local sin necesidad de dólares en efectivo. Un usuario entrevistado por Runrun.es explicó cómo realizar una operación P2P de USDT en Binance:

Ingresar a Binance y abrir la sección P2P: Acceder a su perfil de Binance y selecciona la pestaña o sección P2P (mercado entre personas)”

Ver las ofertas disponibles: En la bandeja principal aparecen las ofertas publicadas por distintos usuarios para comerciar USDT por bolívares.

Aplicar filtros para ajustar la búsqueda: Filtrar por comprar o vender USDT, banco (desde/dónde quieres recibir o enviar la transferencia), monto en bolívares y otros parámetros que necesites.

Elegir la oferta que más convenga: Leer cuidadosamente la oferta seleccionada y sus condiciones (horario de pago, porcentajes, límites, requisitos). Si todo está bien, iniciar la operación seleccionando “comprar” o “vender”.

Se abre la orden y Binance coloca los fondos en custodia (escrow): Al iniciar la orden, Binance retiene la cantidad de USDT involucrada dentro de la aplicación para garantizar la seguridad de la operación. Esto evita que una de las partes se quede con ambos activos sin completar su parte.

Seguir las instrucciones según si es compra o venta:

– Si compras USDT: la pantalla mostrará los datos del vendedor (cuenta bancaria o método de pago) a los que se deben transferir los bolívares.

– Si vendes USDT: el comprador verá sus datos para enviar bolívares a su cuenta.

Comunicación en el chat de la orden: Cada orden tiene un chat interno que se puede usar para coordinar la transferencia, aclarar dudas y confirmar datos con la contraparte.

Realizar la transferencia y subir el comprobante: Efectúa la transferencia bancaria o pago según lo acordado y sube la captura (comprobante) en la opción de la orden que lo solicita.

Verificación y liberación de la orden: El receptor verifica que recibió el pago y, si todo está correcto, libera la orden. Según el entrevistado, la liberación puede requerir verificación biométrica previa (seguridad adicional en el proceso).

Fondos liberados y cierre: Una vez liberada la orden, los USDT (o los bolívares, según el caso) son transferidos desde la custodia al usuario correspondiente y la operación queda cerrada.

Cambios en el régimen cambiario

El pasado 17 de septiembre, el economista Asdrúbal Oliveros señaló que el mercado cambiario venezolano ha dado un giro. Anteriormente, el mercado se basaba en las subastas a través de la banca con divisas que vendía el Banco Central de Venezuela. “Luego, existían mercados alternativos donde los que no podían ir para allá, compraban sus dólares”, dijo en entrevista con Unión Radio.

Pero destacó que hace unos meses se introdujo un nuevo esquema donde cada vez se liquidan menos dólares por ese mecanismo tradicional de subasta. Y luego de eso, añadió, el gobierno introdujo un esquema intermedio.

“No es que el Banco Central venda USDT. El gobierno nacional está recibiendo sus pagos en USDT y a través de diferentes entes está asignando esos USDT a empresas clave. Hay una asignación directa a empresas. En vez de recibir los dólares por los bancos, están recibiendo USDT a través de dos aplicativos autorizados por el Estado venezolano. Esa introducción es lo que ha llevado a que una gran cantidad de empresas digan ‘me están liquidando USDT’. Es un nuevo paradigma”, explicó.

Oliveros aclaró que el uso de USDT no es algo nuevo, sino que desde hace tiempo una gran cantidad de personas, sobre todo particulares y emprendedores, lo utilizan “como mecanismo de protección de inflación”.

“Eso no es nuevo. Hablamos de eso porque el Estado introdujo un cambio fundamental. Ha decidido asignar USDT a las empresas. Eso es un cambio en el régimen cambiario”, acotó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.