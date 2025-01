Inicio

Venezolanos con TPS en EEUU reviven el temor a la persecución

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

“Yo me siento como la carne de cañón de una disputa política. El enemigo de Trump no es Maduro, sino Biden. Desde antes de ganar decía que si Maduro no recibía a los migrantes iba a haber sanciones contra Venezuela. Parece que él en su mente tiene a Maduro como presidente y no como ilegítimo que es, y que también tiene totalmente descartado reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela”.

La afirmación anterior la hizo *un periodista venezolano radicado en Estados Unidos entrevistado por Runrun.es, que llegó a ese país hace año y medio por la figura del parole humanitario.

El hombre aplicó también al Estatus de Protección Temporal (TPS) y está en el lote de a quienes se les vence en abril y no podrán renovarlo, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) revocara este 29 de enero la extensión del programa que había firmado hasta octubre de 2026 la anterior administración de Biden, medida que afectará a unos 600 000 venezolanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

“Mi TPS se vence en abril, pero mi parole se vence en mayo, así que hasta esa fecha tengo permiso de trabajo y de estadía. Ya estoy empezando a aplicar al asilo, recién contraté a un bufete de abogados”, comentó el venezolano, en conversación con Runrunes.

El entrevistado narró que él y su familia están muy impactados por los “repentinos cambios” que han atravesado en pocos días. Y lamentó que, aún haciendo las cosas por la vía legal, tengan que experimentar el temor a la persecución y al ser regresados a Venezuela

“Nosotros vinimos porque el gobierno había dado oportunidad a quienes tuvieran un patrocinador que se hiciera cargo de ellos de ingresar al país. Ellos los evaluaban y uno llegaba con permiso. A mí como periodista muchos me sugerían que viniera por asilo, pero nunca me ha gustado ni la mentira, ni inventar casos. Yo prefería estar en Venezuela y esperar a que se abriera otro canal legal para llegar a EEUU que estar inventando. El gobierno nos concedió un permiso por dos años, y ahora cambió el gobierno y estamos presenciando una cacería de brujas“, expresó.

Madison González, experta en migraciones, explicó que la revocación de alivios migratorios temporales ha sido común en Estados Unidos y agregó que España está a punto de quitar la residencia por razones humanitarias, que viene siendo un equivalente al TPS para venezolanos en EEUU.

“Son mecanismos temporales de protección por lobbies políticos, paños de agua tibia, para resolver una situación puntual. Algunos venezolanos han optado por tener un hijo en territorio estadounidense, o por cambiar de visado, solo que las alternativas en EEUU son pocas y muchos han quedado en situación irregular y se han visto obligados a ser ilegalizados por el mismo Estado que, en un principio, les dio la protección temporal”, profundizó.

“Barrer la migración”, la promesa que mutó en amenaza

Fueron varias las alocuciones en su tercera campaña por la presidencia en las que Donald Trump acentuó su retórica antinmigrante y prometió el operativo de deportación de migrantes más amplio de la historia, tras acusar incluso a los indocumentados de comerse a perros y gatos, asesinar a estadounidenses o “envenenar la sangre” del país.

“Este señor -Trump- tiene apenas nueve días en el poder, y mira cómo van las cosas. Me preocupa mucho la situación de mi papá porque de ese TPS dependería un tiempito más en Estados Unidos. Él se quiere ir para Venezuela, pero no ya, ahora mismo”, contó a Runrunes *una venezolana residente en Orlando.

Su familia, oriunda de Margarita reside en el estado de Florida, cerca de Orlando. Tenían casi nueve años esperando por la decisión del asilo político que introdujeron, y cuando se abrió la ventana del TPS, optaron por esta figura y se les concedió. Pero el miembro de la familia que es octogenario y quien llegó durante la pandemia no solicitó asilo, porque siempre expresó su anhelo de retornar a Venezuela, aunque su esposa falleció. El temor por lo que pueda ser su destino los invade, pues no tiene otro proceso de cambio de estatus o regularización en marcha.

El periodista venezolano consultado recordó las promesas de Trump de “barrer” la inmigración de ese país. Al respecto, comentó que aunque cada gobierno es soberano en sus decisiones y eso “se respeta”, en el camino “están afectando a personas que encontraron una manera legal de reencontrarse con su familia, de trabajar, estudiar, ni siquiera vinieron a vivir de un recurso de acá”.

“Y es cierto que ha salido mucha gente mala, como los del Tren de Aragua pero acá ha habido mafia cubana, italiana, no es la primera vez que llega una migración ‘tóxica’, por decirlo de algún modo, pero siempre es una pequeña cantidad. Yo estoy seguro de que las 1500 personas que Trump liberó y que tomaron el Capitolio cuando él denunció que le robaron la elecciones es un grupo mayor a los venezolanos dañinos que han entrado“, abundó.

Además de suspender la extensión del TPS para venezolanos, en apenas nueve días de gestión, la administración de Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) para detener las llegadas de refugiados durante al menos tres meses, es decir, hasta principios de mayo 2025, y probablemente mucho más tiempo, dependiendo de las evaluaciones de los “intereses nacionales”.

De igual forma, la nueva administración estadounidense suspendió en sus primeras horas de mando la aplicación CBP One, que le daba una vía a los migrantes para entrar legalmente a los EEUU. La decisión afectó a más de 900 000 migrantes que esperaban cita, entre ellos, un buen número de venezolanos. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció también que eliminaría gradualmente cualquier programa de parole, que los casos serán revisados por las autoridades migratorias y que los beneficiarios podrían ser elegibles para la deportación o “remoción expedita”.

“El plan es acabar con la inmigración”

En conversación con la periodista María Alesia Sosa la abogada Michelle Canero, del bufete experto en temas migratorios Canero Fadul Reis Law, comentó que el TPS para los venezolanos fue una “bendición” que ahora se esfuma.

“Por primera vez tenían un estatus legal, el asilo es un proceso pendiente, como un limbo jurídico, durante el que estás en riesgo de que, si en la entrevista te rechazan, te refieran a deportación”, precisó.

Lamentó que la administración Trump tomara la decisión de revocar la extensión ya otorgada y no de, simplemente, no extenderla.

“Esperamos que DHS acceda a, por lo menos, extender la expiración del TPS de abril a seis meses, para que ambos grupos tengan la opción de tener esos meses para tomar decisiones sobre su estatus”, instó.

Adelantó que si presenta alguna demanda en la corte, las eventuales litigaciones podrían extender las protecciones por el TPS, como ocurrió después de 2018, cuando la administración Trump intentó revocarlo para ciudadanos de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras. A esa pretensión le sucedieron varias demandas y apelaciones en tribunales que llevaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a extender la validez de los documentos del TPS mientras el caso seguía sin resolverse

Sin embargo, la jurista adelantó que varios de los funcionarios de migración son nacionalistas y tienen un plan para “acabar con la inmigración”, amén de que tuvieron cuatro años “para estudiar todo lo que hicieron mal” en su primer intento.

“La persona encargada de la agencia de migración en Estados Unidos está llamando ilegales a personas que tienen un estatus legal, les está poniendo una definición incorrecta. Eso es gravísimo y nos indica adonde vamos (…) Aunque para tramitar el TPS, debes demostrar que no eres inadmisible por crímenes cometidos”, denunció.

En un comunicado hecho público este 29 de enero, Amnistía Internacional deploró las medidas ejecutivas de Trump que afectan a los migrantes, incluidas “un llamamiento a las expulsiones masivas, declarar el estado nacional de emergencia e invasión, militarizar la frontera de Estados Unidos con México, restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (más conocidos como el plan “Quédate en México”), poner fin a la tramitación del asilo en la frontera y cerrar la aplicación para teléfonos móviles CBP One”.

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, manifestó que estas acciones “afectan gravemente a los derechos de quienes buscan asilo y ponen en peligro incontables vidas, creando amenazas inexistentes para ampliar la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes”.

Mientras que David Smolansky, quien fuera comisionado de la Organización de Estados Americanos para la migración venezolana entre 2019 y 2023, opinó que miles de venezolanos “trabajan, emprenden, estudian y aportan a la economía de Estados Unidos, especialmente en Florida, gracias a mecanismos de protección como el TPS”.

En ese sentido, pidió que no fueran “sacrificados” por unos pocos, como los miembros del Tren de Aragua, “que sí merecen que les caiga todo el peso de la ley”.

“Millones de cubanos se han beneficiado de mecanismos de protección migratoria por su dictadura. Los venezolanos trabajadores y estudiosos, víctimas de una tiranía hija de Fidel Castro, no merecen menos”, consideró.

Después del TPS, ¿qué?

“Llevaba varios meses diciéndole a mis clientes que debían pensar en sus vidas después del TPS, qué íbamos a hacer después del estatus. La mayoría de ellos están en trámite de residencia, que pueden tardar de tres a cuatro años, entonces tienen que mantener su estatus acá”, reveló la abogada Michelle Canero, del bufete experto en temas migratorios Canero Fadul Reis Law.

Tras la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el temor y la angustia son las emociones reinantes entre los venezolanos. El comediante Led Varela compartió en sus redes sociales el testimonio de familiares suyos con TPS, quienes temen lo que ocurra luego de que se suspendiera la extensión de esta medida de alivio migratorio.

“Tienen tanto miedo de lo que pueda pasar que redactaron una carta dejando claro quién debe recibir a sus hijos de 3 y 8 años en caso de que a ellos los detengan en la calle y los deporten. Estas son personas que tienen más de un trabajo, pagan impuestos y el poco tiempo que tienen libre lo pasan con su familia, vinieron a Estados Unidos porque estaban hartos de vivir en la miseria. Es arrecho ver a tanta gente decente pasando un momento tan difícil y por el otro lado tienes a un montón de imbéciles gozando con la desgracia ajena. Estos son días para tener empatía, si estás leyendo esto y eres venezolano, es probable que algún amigo tuyo esté aterrado por su futuro, piensa en eso antes de regocijarte”, expresó.

La mente de la venezolana que compartió su testimonio con este medio ya se pasea por las opciones que tendría, en caso de ser deportada. Las trabas para la identidad que afrontan miles de venezolanos en el exterior es una de las primeras cosas que pasan por su mente y le preocupan.

“La primera parada, si nos toca irnos, tendría que ser Venezuela, porque no tenemos pasaporte vigente como para decir que nos vamos a otro país. Estamos consternados, tengo un sentimiento de nostalgia por mi hija, porque ella es la que tiene las oportunidades que ella quiera acá, y es el país que más conoce, lamentablemente, más que la patria que la vio nacer”, expresa, entre sollozos.

Admite también que la cotidianidad se ha vuelto pesada, porque temen que empiecen a registrarse ataques xenófobos “a diestra y siniestra”, amparados por la retórica presidencial.

“Mi esposo está trabajando en obras de construcción, y le dije que cargue encima su permiso de trabajo, porque en una redada de esas, uno no sabe. Y cara de gringos no tenemos. Esta parte de la historia no la quería vivir”, lamentó.

La recomendación de la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, a las personas que tengan TPS es que lleven consigo sus documentos vigentes: “Las personas que tiene TPS en este momento, su TPS está vigente, su permiso de trabajo está vigente. Por favor, carguen todos sus documentos que prueban eso consigo: la aprobación de su TPS y su permiso de trabajo, en original”.

Mientras que la abogada Michelle Canero recordó que las personas con TPS vigente pueden cambiar a otro estatus migratorio o estudiar otras opciones de residencia. “El asilo no es estatus, hablemos de otras visas, como visas de no inmigrantes, extensiones de visas B1 o B2 por seis meses, cambio de estatus a visas de estudiantes, o visas no inmigrantes de doble intención, de personas que han demostrado la intención de no regresar a su país” . Entre esas se encuentran la visa H1-B para profesionales con trabajos especializados, visa O (personas con habilidades o logros extraordinarios), y la E-2 para inversionistas por tratado comercial.

Agregó que los migrantes con TPS, a quienes se les venza el estatus en abril y tienen una solicitud de asilo pendiente, técnicamente no podrían ser deportados, porque tendrían un permiso de estadía autorizado por el Attorney General “que les permitiría estar en Estados Unidos durante la pendencia del asilo”.

Quienes están en serio riesgo son aquellos que solo tenían TPS y no tenían solicitud de asilo pendiente. Caerían en el terreno de la permanencia ilegal, y dependiendo de cuánto estén en esa situación, no solo tendrían que abandonar el país, sino que serían penalizados con tiempos de espera de entre tres y diez años fuera de Estados Unidos para poder solicitar otra visa.

El periodista residente en EEUU que habló con Runrun.es comentó que los venezolanos en EEUU se sienten como si les quitaron la escalera y quedaron “agarrados de la brocha”.

“Los que tenemos el TPS nos sentimos como en pausa. No me han dicho que me tengo que ir, pero mi presencia acá tiene fecha de vencimiento, aunque no es hoy o mañana. Los abogados están colapsados, estoy informándome para ver qué tengo que hacer, si hacer mis maletas, o qué. Yo estoy en proceso de solicitud de asilo“, indicó.

Sin embargo, confía en que la institucionalidad que aún se mantiene en Estados Unidos pueda hacerle frente a medidas que “no tienen nada de humanitarias”: “Este país no es como Venezuela, en donde Maduro dice algo y todos dicen ‘amén’, acá una corte, un juez, el Congreso puede echar atrás esas medidas y estoy expectante a ver qué se puede hacer”.

Recalcó que en pocos meses se diluyó una esperanza combinada: la de un cambio político en Venezuela, la de poder esperar a que se concretara con ciertas oportunidades en Estados Unidos y la de retornar en mejores condiciones a su país.

“Nosotros sentíamos esta estadía como una oportunidad de dos años para ver si las condiciones en Venezuela mejoraban, sobre todo con la emoción por la candidatura de María Corina Machado y Edmundo. Pensábamos que nuestro parole terminaría y regresaríamos a un país libre, pero te puedo decir que Venezuela está peor que cuando nos fuimos, porque por vez primera se demostró el robo electoral y el régimen se quitó la máscara. Pero ahora el guayabo es doble, porque ahora no nos sentimos seguros allá ni acá”, concluyó.

*A solicitud de los entrevistados se omitieron sus nombres

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.