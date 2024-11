Marco Rubio: Un halcón de Trump que anida en la Secretaría de Estado

“Será un gran defensor de nuestro país, un verdadero amigo de nuestros aliados y un feroz guerrero que no retrocederá ante nuestros adversarios”. Estas fueron las palabras con las que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 13 de noviembre la nominación del conservador senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, como su próximo secretario de Estado.

Rubio, de 53 años, se convertirá en el latino con el cargo de gobierno más importante en la historia de Estados Unidos. Su designación no sorprende, debido a que el también presidente del comité de inteligencia del Senado y miembro del comité de Relaciones Exteriores ha adoptado una línea dura contra regímenes como el de China, Venezuela, Cuba y Nicaragua y a favor de Israel.

Tras aceptar la nominación de Trump, Rubio dejó claro que en su gestión no habrá medias tintas con los adversarios de EEUU: “Promoveremos la paz a través de la fuerza”, fue la sentencia que difundió a través de la red social X.

Rubio nació en Miami el 28 de mayo de 1971, pero es hijo de dos inmigrantes cubanos. En el perfil de su sitio oficial como senador se precisa que su orientación por el servicio público y su rechazo a la ideología socialista lo aprendió de su abuelo, “quien vio la destrucción de su tierra natal por culpa del comunismo”.

Antes de ser electo por primera vez como senador apenas a sus 39 años, fue comisionado de la ciudad de West Miami y presidente de la Cámara de Representantes de Florida, cargo al que llegó en el año 2000. Se convirtió en la persona más joven en ocuparlo y en el primer hispano en lograrlo.

Durante su paso por el Senado, se ha ganado el apoyo de la base conservadora del Partido Republicano con sus propuestas a favor de la libre empresa, el patriotismo y la reducción del gobierno federal. También, ha reivindicado el derecho ciudadano a portar armas y se ha expresado en contra del aborto y de conceder amnistías para los inmigrantes ilegales.

Marco Rubio, abogado egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad de Miami, ha sido una voz influyente en la política exterior estadounidense, especialmente en lo que respecta a su enfoque hacia el gobierno venezolano. Su postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro y sus funcionarios lo han ubicado en la lista de “enemigos políticos” del oficialismo venezolano.

Rubio no ha tenido reparo en calificar repetida y abiertamente a la administración madurista como una “narcodictadura” y ha abogado por sanciones y medidas severas para abordar la crisis humanitaria y política en Venezuela y propiciar un cambio de gobierno.

“Maduro no es solamente un dictador, es un narcotraficante, él y otros funcionarios como Diosdado Cabello se han lucrado con la droga (…) No estamos solamente hablando de diferencias políticas, estamos lidiando con unos mafiosos que controlan un territorio nacional”, expresó Rubio en unas declaraciones viralizadas en redes a propósito de la presentación, en septiembre de 2024 y junto al también senador Rick Scott, de la Ley para Garantizar Oportunidades Oportunas de Pago y Maximizar las Indemnizaciones por la Detención de Funcionarios del Régimen Ilegítimo (STOP MADURO), que aumentaría el monto máximo de la recompensa de $15 millones a un máximo de $100 millones por información que conduzca al arresto y condena del mandatario venezolano. La propuesta plantea utilizar el mismo dinero congelado al régimen venezolano en EEUU para pagar dicha recompensa.

De parte del gobierno venezolano, Marco Marco Rubio no recibe precisamente flores. Figuras como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refieren a él como “narco Rubio”, y constantemente, es objeto de señalamientos y descalificaciones públicas por distintos voceros. Justamente con Cabello acumula un rosario de momentos tensos. En el año 2017, en una audiencia del Senado, el político republicano expresó que el dirigente oficialista no era solo un líder político, sino que podría considerarse como “el Pablo Escobar de Venezuela”.

En mayo de 2018 cuando el primer vicepresidente del PSUV fue sancionado por el Departamento del Tesoro, Marco Rubio escribió un mensaje en Twitter (ahora X) con mención a Cabello para preguntarle cuál era su talla de ropa, insinuando que Estados Unidos ya le tendría lista la “braga naranja” para una “cómoda estancia” en prisión.

.@dcabellor what size uniform do you wear these days extralarge or XXlarge? Just want to make sure your stay is as comfortable as possible. pic.twitter.com/lyYBePFrz2

— Marco Rubio (@marcorubio) May 18, 2018