El venezuelasplaining desestima las violaciones a los DDHH

Parece que quienes creen conocer más a profundidad la crisis política de Venezuela son todos, menos los venezolanos, o eso es lo que dejan ver algunos extranjeros que aplican el “venezuelasplaining”.

Este término surge al combinar las palabras “Venezuela” y “explaining”. Fue acuñado en redes sociales para describir el fenómeno de aquellas personas que, sin vivir en Venezuela, pretenden explicar con burla o condescendencia lo que ocurre en el país, ignorando lo que dicen y viven quienes residen en esta ribera del Arauca vibrador.

Y como otros “explaining”, molesta mucho. Si no, pregúntele a una mujer, que no tiene que ser feminista, lo que ocurre cuando un hombre trata de explicarle cosas como la menstruación o la menopausia.

En el caso de Venezuela, los que suelen aplicar esta práctica son por lo general movimientos izquierdistas de Estados Unidos y, en segundo lugar, miembros de partidos españoles, como Podemos. Hay mucho de propaganda y también un toque de supremacismo de alguien que cree que, por venir del primer mundo, tiene una capacidad de comprensión mucho mayor que el resto.

Cuando se trata de contenidos publicados en redes sociales, estos pueden generar aversión por parte de aquellos que consideran que sí hay una crisis y se genera una bola de nieve que lleva a la viralización en redes sociales. Esto causa que esos contenidos se conviertan en tendencia y se aumente el impacto en Internet de las cuentas y personas que los publican, a pesar de que sea por reacciones en contra. Así aprovechan el rechazo para hacerse más virales.

Una forma de entender esta práctica es trasladarse al 2019, cuando desde los eventos del 30 de abril hasta el 16 de mayo, la embajada venezolana en Washington se convirtió en el centro de enfrentamiento entre estadounidenses izquierdistas y la diáspora venezolana. En aquellos días, unos 50 activistas del grupo radical de izquierda Code Pink entraron a la sede diplomática por invitación de Nicolás Maduro.

Durante ese evento, manifestantes venezolanos señalaron la contradicción de que estadounidenses, que no hablaban español y jamás han pisado suelo venezolano, les impidiesen la entrada a la embajada. Los integrantes de Code Pink respondieron deslegitimando a los protestantes al acusarlos de ser “privilegiados y blancos”.

En febrero del año 2019 se celebró el concierto Venezuela Aid Live en el Puente Internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia. Esta era una iniciativa que buscaba recaudar 100 millones de dólares en 60 días como ayuda humanitaria, después de que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino. Ese evento fue organizado y promocionado por el empresario británico Richard Branson.

Días antes de celebrarse el concierto, el cantante y fundador de la banda de rock británica Pink Floyd, Roger Waters, desestimó las intenciones de este evento y arremetió contra Branson, afirmando que la convocatoria era un “truco” y que no tenía “nada que ver con ayuda humanitaria”.

Mediante un video publicado en redes sociales, Waters afirmó tener amigos en Caracas y aseguró que le informaban que, en ese momento, no había “guerra civil, ni caos, ni asesinatos, ni una dictadura aparente, ni detenciones masivas de opositores, ni eliminación de la prensa”.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) February 18, 2019