Cuando las celebridades optan por callar

“Murió mi madre en Venezuela y no pude asistir a su funeral, por eso es que cuando a uno le dicen que no se meta en política, eso es totalmente falso, la política tiene que ver con todo, fueron 14 horas para que fueran a buscar el cuerpo de mi madre, conseguir un hueco para enterrarla fue otro proceso, cada vez que la llamaba la videollamada se caía por el internet, todo eso tiene que ver con la política” relató Alexandro Noguera, quien se hizo popular por su personaje de Charly Mata en el programa Radio Rochela del canal de televisión cerrado por el chavismo, RCTV.

El pasado 28 de julio, día en que se efectuaron las elecciones presidenciales, el catcher de los Cardenales de San Luis en el béisbol de Grandes Ligas, Wilson Contreras, se mostró visiblemente conmovido mientras corría las bases luego de pegar un jonrón.

“Hoy es uno de los días más importantes de la historia de Venezuela, desde hace 25 años esta misma gente está allí y yo era parte de lo que se vivió…realmente le pido a Dios que esto llegue a su fin, el pueblo de Venezuela y todos los venezolanos necesitamos un cambio para siempre”, dijo el receptor frente a los periodistas posterior al juego.

La otra cara de esa moneda le tocó a Oscar De León. Este año, el cantante generó una polémica luego de afirmar en un programa de televisión que prefería no hablar de política.

“Una palabra mía no va a resolver los problemas, yo no puedo decir nada de eso, siempre me he mantenido en el centro de la cosa para uno y para otro…voy a mis espectáculos y los lleno todos, entonces, con una sola palabra que diga se me van a ir todos y me van a dejar el espectáculo vacío”, sostuvo el salsero caraqueño.