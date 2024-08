Inicio

Ola represiva actual en Venezuela es comparable a la del golpe de Pinochet

Foto referencial de vigilia por las víctimas y presos políticos / EFE

La Hora de Venezuela Hace 50 mins

«Nos toman fotos sospechosamente en la calle», «hay detenidos que no han hecho nada y ni se sabe dónde están», «nos persiguen por lo que ocurrió con las elecciones, por el tema político», «sacan a la gente de sus casas sin órdenes y los golpean», «los sapos del barrio nos denuncian por reclamar algo legal», «una vecina que es del consejo comunal le dijo a toda la gente chavista que yo era opositor», «tengo el sueño invertido», «estamos escondidos». Estas expresiones reflejan la angustia ciudadana que se ha vuelto común las dos últimas semanas tras la realización de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato.

Tras el anuncio que declaró a Maduro como vencedor, y mientras la oposición sostiene que posee las actas que le dan la victoria a Edmundo González Urrutia, los venezolanos salieron a las calles a reclamar al ente comicial la publicación de los resultados de manera detallada.

Pero estas manifestaciones, como describe el medio aliado TalCual, han sido fuertemente reprimidas y los ciudadanos son amedrentados, perseguidos, hostigados, desaparecidos, encarcelados y acosados hasta el punto de evitar usar sus teléfonos celulares en la calle o salir a la puerta de sus casas.

Trabajadores de Sidor dijeron a TalCual que están siendo perseguidos por haber votado por Edmundo González en las elecciones presidenciales. Varios de ellos están escondidos por temor a ser encarcelados, han sacado a sus familiares de sus casas, no salen después de las 6:00 pm y no llevan a la calle sus teléfonos para que las autoridades no los revisen.

«Salimos de día y sin teléfono porque hay persecución fuerte por parte de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Nacional), Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», dijo un empleado de la siderúrgica que lleva días escondido luego de que las autoridades fuesen a la empresa donde labora para indagar sobre su dirección actual.

Ola represiva comparable con la de Pinochet

El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, detalló que el amedrentamiento y persecución contra activistas y dirigentes de los partidos de oposición “es la continuidad de una política de persecución sistemática contra la disidencia», hechos que ya han sido identificados tanto por la Corte Penal Internacional en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela como por la Misión de la ONU.

Pero destacó que la de 2024 tiene tres elementos distintivos: la masividad de las detenciones, la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo y que las víctimas provienen, en su mayoría, de zonas populares.

Alvarado destacó que desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile (1973) «en América Latina no se había vivido una ola represiva por motivos políticos como la que se ha vivido en los últimos días en Venezuela».

