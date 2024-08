Centro Carter confirma la ruptura del sistema político-electoral en Venezuela

La delegación que envió el Centro Carter para su cobertura de las elecciones venezolanas decidió abandonar el país antes de tiempo. Si bien tenían previsto emitir un informe preliminar y presentarlo al país el día martes, a última hora cambiaron de opinión y advirtieron que no habría tal informe.

Sin embargo, la comunicación sí fue enviada a los medios, pero ya con los delegados montados en un avión y fuera del espacio aéreo venezolano.

En el comunicado, el Centro Carter, organismo que ha observado más de 124 elecciones en 43 países, denunció que “no pudo verificar ni corroborar los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que además “se violaron numerosas disposiciones en un ambiente de libertades restringidas para los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación”.

El Centro Carter terminó de ponerle la cereza que le faltaba al pastel cuando afirmó que la elección presidencial en Venezuela “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

