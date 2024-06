Inicio

¿Venezuela está exportando delincuentes a Estados Unidos?

De acuerdo a expertos en materia criminal y carcelaria, no hay evidencias de que el Estado venezolano este soltando presos para enviarlos a suelo norteamericano tal como ha dicho el expresidente, Donald Trump

Francisco Zambrano 06/06/2024

Como lo había hecho en anteriores oportunidades, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su pronunciamiento luego de ser declarado culpable de 34 cargos la semana pasada para señalar a los migrantes venezolanos como responsables del supuesto aumento de la criminalidad en suelo norteamericano.

El republicano dijo que el gobierno de Nicolás Maduro se dedicó a vaciar las cárceles venezolanas para enviar delincuentes a los Estados Unidos “que viven en hoteles de lujo mientras nuestros veteranos de guerra duermen en la calle como perros”.

El magnate indicó que, debido a la política de “puertas abiertas” del actual presidente Joe Biden, se permite entrar al país a cualquier persona, incluso a aquellos que poseen antecedentes penales.

Contrario a lo señalado por Trump, la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) informó que los índices de criminalidad en Estados Unidos habían descendido durante 2023 en comparación con el año anterior.

Las cifras del cuarto trimestre del año pasado mostraron una disminución del 13% en los asesinatos, una caída de 6% en los delitos violentos denunciados y 4% en los delitos contra la propiedad. Los datos provienen de 13 000 agencias policiales que controlan alrededor del 82% de la población estadounidense.

Pese a ello, una encuesta de la empresa Gallup efectuada en diciembre de 2023 determinó que 77% de los estadounidenses considera que las tasas de criminalidad han empeorado.

Por su parte, en Venezuela, cifras oficiales indican que –tal como sostiene Trump-la violencia ha bajado.

De acuerdo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, la tasa de homicidios se ubicó en 5,2 por cada 100 mil habitantes en 2023, lo que significó una disminución del 16,8% del índice de criminalidad respecto a 2022.

Sin embargo, en su informe correspondiente a 2023, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indicó que la tasa de homicidios fue de 7,5 por cada 100 mil habitantes y que hubo 1.956 asesinatos, un 15,9% menos que en 2022.

Las cifras son distantes de la década pasada, cuando Venezuela promediaba 90 homicidios por cada 100 mil habitantes y llegó a registrar 30 000 muertes violentas en un año.

No hay evidencia alguna de lo que dice Trump

“ Es cierto que el delito ha disminuido en Venezuela y eso está completamente relacionado con la migración, en ese grupo de venezolanos que han huido de la crisis también hay delincuentes, que aquí no tienen capacidad de acción, no tienen a quién robarle porque la gente ya no tiene poder adquisitivo”, dijo el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

Según el criminólogo, Luis Izquiel no existe evidencia de que el régimen de Maduro esté liberando presos para enviarlos a Estados Unidos.

“Quizás estas especulaciones se produzcan por la oscuridad del sistema carcelario venezolano y por el hecho de que Trump está en campaña electoral”, dijo el profesional.

Para la también criminóloga e investigadora, Magaly Huggins, Trump se basa en la opacidad que hubo en torno a la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que en 2023 intervino al menos siete prisiones de Venezuela donde funcionaba el sistema del pranato.

“Todos los pranes desaparecieron, nadie sabe dónde están, entonces esto por supuesto se presta para especulaciones. Abren las cárceles para que se vayan, pero no creo que solo a Estados Unidos, también a Colombia, Chile, en fin, otros países latinoamericanos”, sostuvo Huggins.

Nieto Palma indicó que en junio de 2021 se creó una comisión presidencial para la revolución judicial.

“El objetivo era descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos y al final eso no se cumplió. Ha habido liberaciones por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero no se sabe de los exconvictos”, manifestó.

El director de UVL no descarta que los presos que escaparon de las intervenciones carcelarias el año pasado se encuentren en otros países.

“Pero no creo que sea una política del Estado enviar presos a Estados Unidos, en todo caso, se van por sus propios medios”, aclaró.

¿Tren al norte?

De acuerdo a la web especializada en delitos Insightcrime, no hay evidencia de que la banda delictiva venezolana del Tren de Aragua esté operando en Estados Unidos, pese a que autoridades de ese país han advertido sobre la detención de personas vinculadas a la organización.

“Las declaraciones de Trump se producen en un contexto donde en los últimos meses han sido detenidos presuntos miembros del Tren de Aragua en estados como Florida y Nueva York, lo que ha hecho aumentar las preocupaciones sobre el accionar de miembros de esta pandilla en Norteamérica”.

Huggins agregó que no es prudente hablar de la posible presencia de la megabanda en Norteamérica solo por la detención de gente vinculada a ellos.

“Eso le basta a Trump para generalizar porque está en campaña electoral y en contra de la migración, y como Venezuela es el país que ha avasallado al mundo entero con la cantidad de migrantes que ha mandado afuera sin tener una guerra oficialmente, esto resulta una buena excusa para atacar las políticas de su rival (Biden)”, consideró.

Nieto Palma dijo que hechos aislados de delincuencia en Estados Unidos han creado una atmósfera de xenofobia en torno a los venezolanos: “La animadversión hacia los venezolanos en el exterior se forja por un grupo minoritario que delinque”.

El director de UVL aseguro que esta incertidumbre no existiría si el gobierno aplicase políticas acertadas en materia penitenciaria.

“No hay tipo de control alguno, vigilancia o seguimiento hacia las personas que estuvieron presas y fueron liberadas, debería haber presentaciones periódicas y prohibiciones de salida del país, pero el gobierno simplemente suelta los presos y se olvida de ellos”, concluyó.