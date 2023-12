CNE de Elvis Amoroso no pasó la prueba de fuego en su primera elección - Runrun

Errores y contradicciones en el primer proceso electoral que dirige Elvis Amoroso como máximo rector comicial generaron fuertes cuestionamientos

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, este nuevo CNE, que preside Elvis Amoroso, presentó un anuncio de resultados “ambiguo” con el fin de “evitar su descalificación desde su inauguración como autoridad electoral”

@Andrea_GP21 / Foto: EFE-Rayner Peña R.

El referéndum consultivo por el Esequibo, que se celebró el pasado 3 de diciembre, fue el primer proceso electoral a cargo de Elvis Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), designado para este cargo el 26 de agosto del 2023.

La gestión de Amoroso durante el proceso fue cuestionada por generar confusión, emitir resultados incompletos y utilizar un lenguaje politizado y partidista.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que no se tienen datos suficientes y concretos sobre la cantidad de electores que ejercieron su derecho al voto en el proceso, lo que impide interpretar correctamente la información.

“Yo no tengo encuestas de boca de urnas, no tenemos un seguimiento de actas, no hay testigos de contraparte (…) El resultado del CNE tampoco me da información suficiente para la interpretación”, dijo León en una entrevista que concedió a Globovisión.

Primer boletín “chucuto”

Durante la emisión del primer boletín del proceso, el domingo 3 de diciembre en horas de la noche, Elvis Amoroso afirmó que en el referéndum consultivo sobre el Esequibo se totalizaron 10,5 millones de votos. En ese momento, Amoroso no explicó si esa cifra correspondía a votos totales o electores que participaron en el proceso.

Esta situación generó confusión en redes sociales, personalidades de la política, e incluso en los medios de comunicación. Muchos llegaron a la conclusión de que se trataba de 10,5 millones de votos. Se especulaba que lo que Amoroso había querido decir es que al menos 2 millones de votantes emitieron 10 millones de votos para responder a las cinco preguntas de la consulta. Así lo trató de explicar ese mismo domingo el excandidato presidencial Henrique Capriles en su cuenta en la red social X.

Según Elvis Amoroso la participación de hoy (no se atrevió a decirlo) fue 2.110.864 electores. Eran 5 votos por elector. Sin duda nuevamente Maduro convirtió una oportunidad de hacer algo bien con todos los venezolanos en un estruendoso fracaso. Él nunca ha hecho nada por el… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) December 4, 2023

Posteriormente, se viralizó que el propio canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), canal del Estado, informó en el insert de una transmisión en vivo que la cifra anunciada por Amoroso correspondía a “votos afirmativos” y no a votantes.

VTV confirma la duda. Afirma que son 10 millones de VOTOS AFIRMATIVOS, no VOTANTES. pic.twitter.com/NvU3iTS04F — Nicmer Evans (@NicmerEvans) December 4, 2023

Segundo boletín con una cifra inferior al primero

El lunes, 4 de noviembre, Amoroso apareció junto a Nicolás Maduro y diferentes dirigentes del oficialismo para comunicar nuevas cifras de participación. En una transmisión televisada, el presidente del CNE corrigió la cifra, para afirmar que 10.431.907 de venezolanos participaron en el proceso, un número inferior al que inicialmente señaló.

ÚLTIMA HORA | CNE anuncia nuevo boletín tras el referéndum sobre el Esequibo: anuncian participación de 10.431.907 venezolanos con 98,16% de la transmisión procesada https://t.co/bdgkkcGprW pic.twitter.com/3NXliKDH22 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 4, 2023

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), este nuevo CNE, que preside Amoroso, presentó un anuncio de resultados “ambiguo” con el fin de “evitar su descalificación desde su inauguración como autoridad electoral”.

Alarcón enfatizó en que la cifra de más de 10 millones solo puede ser aceptada como votos y no como votantes: “Dos millones puede aceptarse como algo más cercano a la realidad, considerando que se habilitaron alrededor de 28 mil mesas”.

Es evidente que el CNE, tratando de evitar su descalificación desde su inauguración como autoridad electoral, hizo un anuncio de resultados ambiguo y confuso para no reconocer el evidente fracaso del gobierno en su intento por movilizar en un referéndum libre de adversarios. — Benigno Alarcón Deza (@benalarcon) December 4, 2023

Lo que ayer se evidenció en el referendo se traduce en un estruendoso fracaso para el gobierno y coloca en entredicho el liderazgo de todos los factores que llamaron a votar. De nada sirvió la arrolladora campaña ni funcionaron las estructuras de movilización. El rey está desnudo — Benigno Alarcón Deza (@benalarcon) December 4, 2023

‘Pa’ lante y pa’ atrás’: Tercer boletín con cifra superior al primero y al segundo

El miércoles 6 de diciembre, Amoroso volvió a aparecer en rueda de prensa para emitir una nueva cifra de participación en el referéndum consultivo. Esta cifra no solo es superior a la del segundo boletín, sino que también es mayor a la del primero.

Este nuevo boletín, según Amoroso, arrojó una participación de 10.555.092 electores (en el primer boletín dijo que fueron 10.554.320 y en el segundo 10.431.907). Agregó que hubo una participación del 51,1% del padrón electoral en el referéndum consultivo.

ÚLTIMA HORA | CNE anuncia nuevo boletín sobre resultados del referendo sobre el Esequibo: participación total de 10.555.092 electores (Detalles) https://t.co/vKfEIryf6h pic.twitter.com/UtaqgVOYgT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 6, 2023

Omisión de porcentaje de abstención

La emisión de aquel primer boletín fue insulsa, al punto de que Amoroso ni siquiera detalló los porcentajes de abstención del proceso electoral ni el número de actas escrutadas. Hasta el martes 5 de diciembre, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) no había publicado los datos oficiales.

Fue tan pobre/chucuta la presentación de resultados del CNE que Amoroso no mencionó datos de abstención, ni tampoco precisó el porcentaje de actas escrutadas, etc. — Eugenio G. Martínez (@puzkas) December 4, 2023

Además de no informar sobre el porcentaje de abstención, en plena ejecución del proceso electoral, Elvis Amoroso negó que hubiese una baja participación en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, pero después llamó a la ciudadanía a salir a votar.

A la par de estas contradicciones, en redes sociales, los medios de comunicación reportaron con fotos y videos la poca afluencia de electores en los centros de votación de distintas zonas del país.

#3Dic #ReferéndumConsultivo

Elvis Amoroso “niega” que centros de votación estén vacíos: “A esta hora registramos tres veces más participación que en procesos anteriores" https://t.co/HL21x9foCE – @AlbertoRodNews pic.twitter.com/AJOPLMkXIN — Reporte Ya (@ReporteYa) December 3, 2023

Ojos cerrados ante los puntos rojos

Durante todo el proceso electoral del 3 de diciembre, en varias regiones del país se reportó la instalación de los llamados “puntos rojos” para que las personas se registraran en un listado tras haber ejercido su derecho al voto.

Los puntos rojos suelen ser toldos que instala el partido de gobierno para verificar la votación durante los procesos electorales. Esta es una acción que, aunque se suele evidenciar en cada evento electoral que ocurre en el país, está totalmente prohibida, pues es una forma de proselitismo político y no está permitido que ocurra durante unas elecciones.

A esta hora les puedo informar, que ya pinta como un absoluto Fracaso, el tal Referéndum Consultivo.

Los oficiales del Plan República y los adictos al Gorgojo a cargo de los puntos Rojos, son los únicos seres vivos que hay en los centros de votación y sus alrededores… pic.twitter.com/zbeGZ5oF8C — freddyzur (@freddyzur) December 3, 2023

En los puntos rojos siguen haciendo campaña, están ubicados en las mismas cuadras de los centros de votación. Ponen los jingles del #Esequibo y hay carteles invitando a votar. El de la foto está ubicado diagonal a la UE Francisco Pimentel en el centro de Caracas #3Dic pic.twitter.com/HT7H8cX6de — Yudeima Sotillo (@yudesotillo) December 3, 2023

El último en reafirmar esa prohibición fue Pedro Calzadilla, expresidente del CNE, en el año 2021 y a propósito de las elecciones regionales de ese año, cuando dijo que no podía haber puntos de control partidista cerca de los centros de votación.

#Ahora Pdte. Calzadilla recuerda que los puntos de colores cerca de los centros de votación están totalmente prohibidos.#EleccionesRegionalesyMunicipales2021 — cneesvenezuela (@cneesvzla) November 19, 2021

A pesar de la prohibición establecida sobre estos puntos y de que hubiese reportes de su instalación en todo el país durante el referéndum consultivo sobre el Esequibo, Elvis Amoroso no hizo ningún comentario al respecto.

Un resultado altamente cuestionado

Todos estos errores del CNE presidido por Amoroso generaron que su gestión del proceso del referéndum consultivo sobre el Esequibo fuera altamente cuestionada.

Una de las cosas que más llama la atención es que este es el segundo proceso electoral del cual el CNE de Elvis Amoroso no publica información en su sitio web. El primero fue el proceso de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Para Mariano de Alba, asesor sénior de Crisis Group, este hecho “podría impactar significativamente la credibilidad internacional del sistema electoral en 2024”.

“Incluso gobiernos que tienen coincidencias con argumentos del gobierno tienen dudas sobre la cifra de participación dada la falta de transparencia del CNE”, añadió el especialista mediante su cuenta de X (antes Twitter).