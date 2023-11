En Islandia compraron la idea de que Venezuela se arregló - Runrun

180 venezolanos fueron devueltos al país el pasado miércoles 15 de noviembre procedentes de Islandia, luego de que la nación europea les negase su solicitud de asilo.

No conforme con el hecho de haber salido de Islandia sin haber concretado sus proyectos, los migrantes denunciaron que fueron sometidos a vejaciones por parte de las autoridades gubernamentales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Familia, no nos quieren dejar salir. Nos quieren llevar en autobuses para un lugar que desconozco, a estar incomunicados y después no nos dejaran salir”, relató un venezolano en un video que se hizo viral redes sociales.

De acuerdo a varios afectados, algunos pasajeros fueron obligados a firmar un documento en el que eran acusados de traición a la patria, les exigieron someterse a exámenes médicos y pretendían recluirlos en hoteles para que cumplieran una especie de cuarentena.

Según el diario islandés Reykjavik Graopevine, la Corte de Apelaciones de la Dirección de Inmigración de Islandia denegó aplicaciones a cientos de venezolanos y aproximadamente 1.500 podrían ser expulsados del país.

De acuerdo con autoridades de esa nación, la razón de la negativa a otorgar refugio es que las condiciones de vida en Venezuela “han mejorado”.

A partir de la dolarización de facto, el Gobierno de Nicolás Maduro ha activado una cruzada para vender la tesis de que “Venezuela se arregló” aprovechando la leve mejoría de la economía en el primer semestre de 2022, con un precio del dólar relativamente estable que posteriormente se disparó y que hoy supera los 35 bolívares.

Apertura de restaurantes, comercios lujosos, Navidad adelantada, conciertos, regreso de artistas internacionales y hasta la inauguración para la Serie del Caribe en Caracas del estadio Monumental Simón Bolívar con características de Grandes Ligas inflaron una burbuja que a los pocos meses estalló en la cara de la mayoría de los venezolanos.

El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (FFM por sus siglas en inglés), expone que “en Venezuela siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y se han intensificado ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del Gobierno de Nicolás Maduro”.

Por su parte, la ONG Foro Penal arrojó que actualmente hay 282 presos políticos en Venezuela y desde 2014 se contabilizan más de 15.700.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) correspondiente a 2022 reveló que el ingreso del 10% de la población es 70 veces mayor que el del 10% más pobre. “Venezuela es el país más desigual del mundo en materia de ingresos”, dijo el sociólogo, Luis Pedro España.

“Tanto Islandia como Estados Unidos alegan que Venezuela es un país seguro y por lo tanto pueden devolver a sus personas, es una visión acomodaticia y no tiene sustento en la realidad, tan es así que en la página del Departamento de Estado de EE.UU. donde dan advertencias y recomendaciones de viaje, Venezuela sigue apareciendo en la categoría más alta de riesgo, hasta recomiendan a los ciudadanos americanos que si vienen a Venezuela preparen su testamento”, dijo la socióloga, Ligia Bolívar.

A juicio de la doctora en geografía y experta en temas de migración, Madison González, las normas internacionales estipulan que cualquier persona tiene derecho a solicitar asilo o refugio.

“Todos los países signatarios del tratado de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos deberían garantizar que todo ciudadano pueda solicitar asilo o refugio en sus fronteras”, sostuvo González.

González indicó que las prácticas de no aceptar solicitudes de refugio o asilo la vienen haciendo varios países con ciudadanos de múltiples nacionalidades

“En el caso de los venezolanos los han tratado de una manera distinta, han creado instrumentos especiales, porque el movimiento migratorio en Venezuela lo entienden como una consecuencia más económica que política”.

La experta en migración acotó que los Estados tienden a crear instrumentos con menos características de protección para el extranjero porque el refugio y el asilo otorga derechos similares a los que tienen los nacionales.

“La idea es no reconocerlos como refugiados para no otorgarles derechos como la seguridad social, por ejemplo. Por citar un caso, en Argentina crearon una residencia exprés para foráneos. Los Estados huyen de esa responsabilidad porque no son una decena de venezolanos, ya son casi 8 millones los que están afuera”, acotó.