Cecodap sobre dalái lama: Ningún pretexto religioso justifica vulnerar derechos de un niño - Runrun

Activistas y expertos de la ONG en materia de derechos humanos de la infancia sostienen que el líder espiritual budista emple ó su posición de poder para cometer un acto indebido

Coinciden en que ninguna costumbre religiosa o cultural está por encima de los derechos de los menores de edad

No es la primera vez que el ganador del Premio Nobel de la Paz se ve envuelto en una polémica y su oficina lo excusa con un comunicado

@franzambranor

Estupor y rechazo causó un video que se hizo viral en redes sociales el pasado fin de semana donde el líder espiritual del Tíbet, el dalái lama, besa en los labios a un niño y luego pide que le chupe la lengua.

En las imágenes se percibe cómo el niño se acerca al galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1989 y le pide un abrazo, este le concede el deseo y besa en los labios después de tirarle de la barbilla. Segundos más tarde, expresa: “Y chúpame la lengua”.

Debido al escándalo que produjo el video, la oficina del líder espiritual budista de nombre Tenzin Gyatson de 87 años emitió un comunicado. “Su Santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras”.

El director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, sostuvo que lo sucedido fue una agresión.

“Tenemos que lamentar, rechazar y condenar este tipo de actos y que nos sirva de experiencia para poder aprender y que no se repita”, dijo el miembro de la ONG en una entrevista radial.

Trapani indicó que esta acción del líder religioso se trata de un abuso de poder: “Probablemente, sea genuino el deseo del niño de querer abrazar y acercarse a su líder espiritual y eso puede ocurrir a todo nivel, aquí la violencia no conoce de contextos o perfiles específicos del agresor”.

El también miembro de Cecodap, Abel Sarabia, indicó que ningún relativismo cultural o religioso justifica un tipo de práctica que ponga en peligro los derechos de un niño.

“Así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. No importa si la persona viste una sotana o cualquier atuendo político, religioso o cultural. El límite es el respeto a los derechos humanos”, sentenció el especialista a través de su cuenta de Twitter.

Sobre el video del #DalaiLama Ningún pretexto religioso puede servir como justificación para violar los derechos de niños, niñas y adolescentes… Sin contar con que ninguna “autoridad” representada en sotanas, batas, túnicas, trajes o cualquier otro símbolo asegura santidad. La… — Abel Saraiba (@abelsaraiba) April 9, 2023

Sarabia manifestó que los agresores sexuales no son necesariamente personas que están ocultas en un callejón y tienen un aspecto criminal.

“La mayoría de las veces los agresores se valen de la confianza, del prestigio, de la legitimidad para poder actuar con impunidad”.

No es un tema cultural

Trapani sostuvo que independientemente de la costumbre que tengan países y religiones, no se puede pasar por encima de los derechos de los niños.

“Se ha dicho que es un tema cultural, que en la cultura tibetana sacar la lengua es un acto de reverencia, pero la cultura y las tradiciones o lo que conocemos como relativismo cultural religioso, no puede ser excusa para vulnerar la dignidad de una persona y más si se trata de un niño”.

Trapani sentenció que estos casos empeoran cuando se trata de un líder de esa magnitud, el cual tiene seguidores y marca pauta con frecuencia.

“Cuando vemos en el video que la gente ríe y aplaude lo que hace el dalái lama, podemos ver que la sociedad está insensibilizada, se minimizan estos hechos”.

Trapani calificó de lamentable el comunicado emitido por las oficinas del líder espiritual tibetano.

“Le resta importancia a los hechos. ¿Qué pasaría si la víctima fuese mi hijo? Siempre hago ese planteamiento básico”, arguyó.

Sarabia llamó a la cautela a quienes en modo de rechazo compartieron el video en redes sociales.

“Celebro que esto pase, pero también hay que tener cuidado en la manera cómo lo compartimos, porque repetimos el video donde el niño queda expuesto sin que se censure su rostro, sin que se proteja su identidad lo cual puede tener repercusiones a largo plazo”, lamentó.

Trapani agregó que, lejos de ayudar, esto puede generar estrés en las víctimas y repercutir en su salud mental.

“En contextos de violencia esos videos no se comparten, en nada sumamos en el proceso de denuncia exhibiendo el rostro del niño”.

Para Sarabia, si un niño señala que ha sido víctima de abuso, lo primero que se debe hacer es creerle y ayudar a encontrar justicia.

“El hecho de que una persona esté vestida de autoridad no la convierte en un candidato improbable para ser un agresor sexual”, expresó el psicólogo.

Trapani indicó que esto debe servir de aprendizaje a la sociedad. “A mayor poder, mayor responsabilidad debe tener la persona, líderes así marcan una pauta mundial. Hay que hacer esfuerzos enormes para sensibilizar este tipo de agresiones, implementar la pedagogía ciudadana y la pedagogía en derechos del niño”.

Acciones parecidas de Dalai Lama

No es la primera vez que el dalái lama realiza una acción o hace un comentario que causa polémica.

En 2015, durante una entrevista con la BBC de Londres, dijo que en un futuro el líder espiritual del Tíbet podría ser una mujer, “pero tendría que ser guapa, sino no sería de mucha utilidad”.

Cuatro años después en otra entrevista con la misma cadena sostuvo que “si un Dalai Lama femenino me sucediera, entonces debería ser más atractiva”.

Luego de varios días, su oficina se excusó con un comunicado.

“Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas”.

El texto asomó que las palabras pudieron haber sido sacadas de contexto.

“Su Santidad tiene un agudo sentido de las contradicciones entre lo materialista, el mundo globalizado que conoce en sus viajes y las ideas complejas más esotéricas sobre la reencarnación, que son en esencia de la tradición budista tibetana. Sin embargo, en ocasiones, sucede que algunos comentarios realizados de manera informal, que resultan divertidos en un contexto cultural, pueden perder su toque de humor cuando se mencionan en otro contexto distinto”.

También en la misma entrevista, el dalái lama cuestionó la presencia masiva de migrantes en Europa.

“¿Toda Europa se convertirá eventualmente en un país musulmán?, ¿Imposible?, ¿O un país africano? También es imposible, es mejor mantener a Europa para los europeos”, dijo.

Posterior a estas declaraciones, su oficina dijo que la opinión de este había sido mal interpretada. “El no tiene duda que muchos de aquellos que abandonaron sus países no quieren regresar o no pueden regresar”.

Dalai Lama admira al papa Francisco y admite una mujer como sucesora