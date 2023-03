Negligencia y tratos crueles a migrantes se conjugaron para el fatal desenlace en Ciudad Juárez - Runrun

Del lado izquierdo de la Avenida Heroico Colegio Militar, en Ciudad Juárez, está el Río Bravo, un paso de agua por el que migrantes de Latinoamérica buscan cruzar para emigrar a Estados Unidos. En el lado derecho, se encuentra una sede del Instituto Nacional de Migración de México.

La sede tiene paredes color arena, es de baldosas en forma de cuadro. Algunas tienen tonos más oscuros de marrón. Justo arriba de esa pared, hay una franja blanca, en la que se observa un letrero que dice: «Gobernación, Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración».

El lugar está rodeado por un estacionamiento y este es protegido por una reja, que tiene el alambre en forma de rombos.

Esta sede fue lugar en el que fallecieron 38 migrantes y otros 28 resultaron heridos, luego de quedar encerrados en el lugar durante un incendio que inició a las 9: 30 p.m. del 27 de marzo.

Según la Fiscalía General de la República de México, en el lugar había 12 venezolanos, 13 hondureños, 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 1 ecuatoriano y 1 colombiano. No especificaron cuántos de ellos murieron o están heridos.

La estación está ubicada en el puente Internacional Stanton-Lerdo, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso (EEUU), y acogía a migrantes retenidos.

Hasta la tarde del 29 de marzo, ni el gobierno ni la cancillería venezolana habían fijado posición sobre el hecho.

Activistas venezolanos en México, una diputada y diferentes organizaciones denunciaron que la negligencia en la respuesta ante el incendio y la falta de un desalojo oportuno de los afectados causó la muerte de los 38 migrantes.

En redes sociales, medios y activistas mexicanos viralizaron un video en el que se evidencia que cuando inició el fuego en una de las celdas, los funcionarios presentes se retiran.

En cuestión de segundos, las llamas crecen y el humo se propaga. La cámara se nubla y ya no hay registro de lo que ocurre con los migrantes, que quedaron atrapados en las celdas.

“Nos enfrentamos a la negligencia, donde nos dejaron morir calcinados en un centro del Instituto Nacional de Migración, una instancia del Estado mexicano que es responsable de salvaguardar la vida del ser humano”, denunció Reinaldo Díaz, director de la ONG Venemex, durante una rueda de prensa desde la Cámara de Diputados de México.

Por su parte, la diputada mexicana, Sofía Carvajal, indicó que el incendio se produjo “por la desesperación de migrantes que no podían acceder al agua, carecían de alimentos suficientes, en instalaciones sobrepobladas y con maltratos generalizados hacia ellos”.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció en un comunicado que el actuar de las autoridades migratorias de la estancia provisional de Ciudad Juárez «resultó en la vulneración del derecho a la vida de las personas, lo que constituye un acto criminal, ya que las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, en centros de detención operados por el INM en clara contravención de cualquier norma de derechos humanos”.

“Las estaciones migratorias y estancias provisionales constituyen entornos torturantes, donde las personas se encuentran en hacinamiento, sin acceso a agua, a alimentos de calidad, a servicios de salud, a espacios de descanso y de higiene personal adecuados. La práctica sistemática de detención en este tipo de centros constituye una violación a normas fundamentales de derecho internacional y, en consecuencia, podría alcanzar el umbral de crimen de lesa humanidad”, reiteró la CMDPDH.

El 28 de marzo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró sobre las causas del incendio que inició el lunes a las 9:30 p.m. Lo más llamativo de la declaración es que hizo énfasis en responsabilizar a los migrantes de lo ocurrido.

“El incendio tuvo que ver con una protesta que iniciaron, suponemos, a partir de que se enteraran que serían deportados y movilizados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. No imaginaron que eso causaría esta desgracia”, dijo durante la declaración.

Sin embargo, El País indicó que medios locales señalaron que la quema fue para llamar la atención sobre las condiciones en las que estaban siendo retenidos.

El diario también aseguró que alrededor de 70 migrantes habían sido detenidos a lo largo del día por estar vendiendo artesanías o pidiendo dinero en la calle. Las autoridades federales los llevaron a las instalaciones de dicho centro migratorio.

La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.

«Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?«, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

A juicio de Guevara, es «sumamente insensible y ofensivo» que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, «hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos».

«Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad», expuso Guevara Rosas.

A comienzos de marzo de 2023 un hecho violento contra migrantes en Ciudad Juárez copó la atención mediática.

La Catedral de Ciudad Juárez denunció que policías irrumpieron a sus instalaciones para arrestar con violencia a migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encontraban en un comedor comunitario.

Durante el violento operativo, varias personas fueron golpeadas, entre migrantes y religiosas que prestaban servicio en la iglesia.

Un migrante venezolano que trabaja en la catedral declaró a la agencia que viven con miedo: «Los policías hacen revisión y si no encuentran nada, nos dicen malas palabras. En mi caso me quitaron dinero, no es la primera vez que ocurre, nos meten miedo. Ellos (los policías) dicen que no tenemos permiso para estar en la ciudad y pedimos ante migración que nos den permiso para circular aquí y no nos lo dan. Si no les damos dinero, nos amenazan que nos denunciarán ante migración», puntualizó el migrante, que se identificó como Carlos.