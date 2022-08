Claves I  La mesa de diálogo y el reto de conciliar lo importante con lo urgente  - Runrun

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, asomó la posibilidad de retomar las negociaciones con el gobierno de Maduro y dijo que algunas solicitudes del oficialismo “no se han dado, ni se van a dar”

Una encuesta de Datanálisis reveló que 82% de la población venezolana apoya la reactivación de las conversaciones entre ambas partes

Luis Vicente León sostuvo que oficialismo y oposición han tenido acercamientos fuera de la escena pública

A un año de haberse firmado el memorando de entendimiento entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria en México, el diálogo entre ambas partes siguen paralizado. Aunque se han llevado a cabo acercamientos de forma discreta y privada, representantes del régimen y la oposición continúan ajenos a ofrecer soluciones a la crisis humanitaria compleja por la que atraviesan los venezolanos.

Pero al parecer a la mesa de diálogo le faltan menos patas para constituirse, este lunes 15 de agosto, Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación, informó en una entrevista radial que existen altas probabilidades de reactivar el diálogo.

“Ha habido acercamientos, se ratificó la mediación del reino de Noruega, se ha estado construyendo un camino para regresar a la mesa”, dijo el abogado constitucionalista.

Al menos de manera pública, oficialismo y oposición no se ven las caras desde finales del año pasado, cuando la administración de Nicolás Maduro estableció como condición para seguir en el proceso que se liberase al empresario colombiano Alex Saab, extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

Gerardo Blyde asegura que hay altas probabilidades de volver a la mesa

Antes de que el gobierno madurista diera un golpe a la mesa, ambas partes habían sostenido un par de encuentros. En el primero acordaron la ratificación y defensa de la soberanía sobre la Guayana Esequiba y en el segundo coincidieron en la búsqueda de soluciones a la crisis social, económica y política, además de ubicar mecanismos de consulta con distintos factores sociales.

A continuación, Runrunes identifica los objetivos de cada una de las partes en esta nueva etapa del diálogo que estaría por activarse.

De difíciles a imposibles: El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, sostuvo que “algunas de esas solicitudes no se han dado y no se van a dar…igualmente vamos a ir a la negociación”. Además de exigir la liberación de Saab, la administración de Maduro recientemente estableció como petición que el gobierno de Argentina devuelva el avión de Conviasa detenido en ese país junto a su tripulación, acusados de tener vínculos con redes terroristas islámicas y también de estar asociados con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. “Se ha evidenciado durante este año que la Plataforma Unitaria ha estado dispuesta al diálogo y la negociación, pero del lado del régimen se han dado excusas para no continuar, como la liberación de Saab y la solicitud de liberación del avión”, dijo Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores. “Pudiéramos estar más avanzados, pero un solo hombre y su extradición fue más importante que millones de personas en el país, yo espero que eso no vuelva a suceder”, agregó Blyde.

Gobierno de Maduro presiona por medio de Twitter para que devuelvan aeronave retenida en Argentina

Solucionar lo urgente : En su entrevista, Blyde enfatizó en la necesidad de buscar soluciones a los problemas actuales del venezolano, más allá de construir una plataforma de cara a las elecciones presidenciales de 2024. “Es necesario atender lo importante, pero también lo urgente que ha ocasionado la migración masiva, la crisis de alimentación, hospitalaria y de servicios. A veces el discurso se queda solo en el cambio político, pero en el proceso hay que atender ambas cosas, eso no solamente va a tener más fuerza, sino más apoyo de los ciudadanos de a pie, los políticos tenemos que acompañar a la gente”, sostuvo Blyde.

“Cómo separar lo urgente de lo importante, allí está el éxito de las negociaciones”, salió al paso Luis Vicente León, director de Datanálisis. León enfatizó que en el camino hacia los principales objetivos de ambas partes hay que tender la mano a quien padece la crisis venezolana. “En el medio hay cosas en las que se han avanzado y se puede avanzar más, solución de problemas humanitarios con recursos que puedan estar confiscados en el exterior o con apoyo internacional, mejorar servicios públicos, de salud, plantear una verdadera estrategia petrolera…esto tiene que ver con la necesidad de mejorar la calidad de vida del venezolano”.

Negociación como herramienta y no como fin : Para Blyde, actualmente la mesa de diálogo debe ser asumida con un mecanismo para en un futuro generar cambios. El abogado constitucionalista sostuvo que el pasado gobierno estadounidense de Donald Trump impuso unas sanciones a la administración de Maduro en 2019 que no desembocaron en el ansiado cambio político en Venezuela. “Hay que entender los tiempos y los cambios. La posición de Estados Unidos fue dura con el gobierno de Maduro, eso produjo una serie de sanciones a las que el régimen tilda de ser causantes de la debacle económica, todos los venezolanos sabemos que eso no es así”. Luis Vicente León indicó que actualmente ninguna de las partes tiene la fuerza suficiente para imponer sus respectivos criterios. “La reunión de México va a ocurrir, pero no sobre los puntos extremos de las conversaciones, es decir, la oposición no va a conseguir inmediatamente elecciones transparentes y reinstitucionalización de los poderes en Venezuela y Maduro no va a tener legitimidad plena ni la devolución de todos los recursos en el exterior”.

Apoyo popular a las negociaciones : Según una encuesta de Datanálisis, 82% de la población venezolana está de acuerdo con que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana retomen las negociaciones. “Dentro de ese universo encontramos que 81% de quienes se consideran opositores apoyan el diálogo, 89% del oficialismo hace lo propio y 80% de los autodenominados ni-ni”. De acuerdo a León, el estudio reveló que los venezolanos consideran que los principales problemas a resolver son: crisis humanitaria, situación financiera y petrolera, condiciones políticas y la reinstitucionalización del país, en ese orden. “El venezolano no ha sacrificado su deseo de un cambio de gobierno, que ya está por el orden de un 70%, pero ahora considera prioritario solucionar sus problemas cotidianos en pro de mejorar su condición de vida”. León aseveró también que aunque los venezolanos están convencidos de que la crisis estructural es responsabilidad de la ineficacia del gobierno y la corrupción, a la pregunta de si la oposición debe apoyar la flexibilización de sanciones para que las empresas petroleras privadas regresen al país a aumentar la producción y empleo, 85% está a favor. “74% de los opositores están convencidos que se deben buscar vías para aligerar estas sanciones”.

Legitimidad por un lado, elecciones libres por el otro : Oswaldo Ramírez de ORC Consultores expresó que tanto el gobierno como la oposición persiguen dos objetivos medulares en las negociaciones. “En relación con los objetivos para Maduro y su coalición, el objetivo está enfocado en la reinserción financiera en la comunidad internacional y esto implica no solo levantamiento o flexibilización de sanciones, sino reconocimiento a su gobierno. Por otro lado, la Plataforma Unitaria parece estar enfocada en el tema electoral, pero se sabe que hacen esfuerzos por escuchar a otros sectores e incorporar una agenda social para la atención de la crisis humanitaria”. Blyde aseveró que Maduro está necesitado de reconocimiento como presidente de Venezuela. “Maduro tiene problemas de legitimidad serios ante la comunidad internacional, ni siquiera el izquierdista Gustavo Petro lo invitó a la toma de posesión como mandatario de Colombia”.

Negociaciones antes de las negociaciones : De acuerdo a Luis Vicente León, gobierno y oposición han tenido acercamientos que no se han hecho públicos. “Las negociaciones no ocurren frente a la palestra pública, las negociaciones reales se hacen cara a cara, en privado, en el país y no en el exterior. En Ciudad de México lo que ocurre es la firma de los documentos, pero las negociaciones están ocurriendo en Caracas, ha habido encuentros, reuniones, discusiones, hay cosas pasando que van construyendo las posibilidades reales de negociación”. León manifestó que el proceso de diálogo ha tenido más bajos que altos. “Se va aprendiendo a lo largo de ese proceso, es una cuestión que genera escepticismo en términos de su probabilidad de éxito”.