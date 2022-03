CLAVES | El socialismo del siglo XXI sobrevive solo en murales - Runrun

Nicolás Maduro casi no menciona el proyecto de su antecesor Hugo Chávez y cada vez da más pasos hacia la dirección contraria

Aseguran que el único objetivo de Maduro es mantenerse en el poder a toda costa y para ello no dudará en ignorar o incluso contrariar el supuesto legado chavista

@franzambranor

El socialismo del siglo XXI se ha esfumado cada día en las alocuciones de Nicolás Maduro. Cada vez son menos las veces que el mandatario se refiere a esta etapa promovida por su antecesor y mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez.

Y no es solo es en la forma que el socialismo se ha vuelto sal y agua, también en la práctica con la dolarización de facto, la leve apertura económica, el cobro de la gasolina en dólares, el aumento de algunos servicios públicos, impuestos, devolución de empresas expropiadas, la separación de militares de cargos estratégicos en el gobierno y de gobernaciones y alcaldías y los recientes acercamientos con la administración del presidente estadounidense, Joe Biden.

¿Los mayores de 25 años vieron nacer y casi de forma imperceptible están asistiendo a la muerte del socialismo del siglo XII o acaso ya falleció y no se dieron cuenta?

Analistas consideran que Maduro se vio obligado a girar su política, especialmente en materia económica, en función de mantenerse en el poder.

A diferencia de épocas anteriores, Ramírez señaló que el discurso de Chávez dejó de ser el principal elemento de motivación para aquellos que se consideran oficialistas.

“Si bien Chávez todavía sale en el top 3 de liderazgo en el país, pese a tener casi 10 años muerto, Maduro sabe que tiene que amoldarse a otras estrategias para mantener esa base de apoyo que está calculada en 30% según datos de frecuency58 y eso lo tiene que hacer generando ajustes necesarios en materia económica para tratar de estabilizar a un país que por efectos de malas decisiones en cuanto a políticas públicas empezó un proceso de hiperinflación”, argumenta.

Andres Cañizalez, director de la asociación civil Medianalisis dijo que tanto ha sido el desmarcaje de Maduro del “legado” de Chávez que Maduro tiene hoy en día entre sus principales adversarios al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

“Para conservar el poder, Maduro ha matado esa herencia del siglo XXI. Ha ido construyendo su propio espacio político empleando todo el aparato del Estado», opinó.

Algunas claves para entender este proceso son resumidas en las siguientes líneas

El consultor y analista Oswaldo Ramírez indicó que específicamente a partir del apagón de marzo de 2019, el gobierno de Maduro comenzó con la puesta en marcha de una generación de políticas públicas más pragmática, especialmente en el terreno económico.

“Desde que Maduro llegó al poder en 2013 siempre ha habido una pugna entre el sector de los pragmáticos y los dogmáticos, estos últimos apoyaban esos viejos modelos soviéticos de centralismo en materia económica y política. Chávez logró mantener a flote a esos sectores dogmáticos amparado en su hiper mesianismo, pero Maduro por supuesto no cuenta con esa característica de Chávez y tampoco con la renta petrolera”.

Cañizalez dijo que es simbólico que la primera propiedad expropiada devuelta por Maduro sea el centro comercial Sambil La Candelaria. “Chavez dijo que él salía primero de Miraflores antes de que ese edificio fuese un centro comercial, eso es la negación del sistema y un giro de 180 grados”.

: A juicio de Magdaleno, el costo de no hacer ciertos cambios en materia económica podría pasarle factura a Maduro y a sus colaboradores en las futuras elecciones presidenciales. “Fueron ocho años de crisis económico-financiera severa y una promesa irremediablemente incumplida, el combate contra la pobreza y la corrupción. Ellos saben que si no se esfuerzan por mejorar la situación socioeconómica de los venezolanos no tendrán manera de recuperar los apoyos perdidos”.