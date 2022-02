Claves | Aliados de Putin en América Latina se sienten empoderados luego de la invasión a Ucrania - Runrun

@franzambranor

En la madrugada de este jueves 24 de febrero, las fuerzas militares de Rusia cumplieron con el vaticinio que se temía desde principios de año e invadieron territorio de Ucrania.

Amparado en su teoría de que Ucrania posee un «gobierno nazi» –pese a que su presidente Volodymyr Zelensky es judío- y de que los «ucranianos han cometido un genocidio desde que este país fue separado de la Union Soviética», el mandatario ruso Vladimir Putin lanzó una escalada de dimensiones indeterminables. Ya el pasado lunes los rusos habían tomado posiciones estratégicas en las regiones separatistas rebeldes de Donestk y Lushank.

Putin además asegura que Ucrania negocia su ingreso a la OTAN, lo que a su juicio podría traducirse en un eventual ataque a Rusia. “Tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo será defender a las personas que durante ocho años sufren la persecución y genocidio por parte del regimen de Kiev”.

Ucrania ya sufrió en 2014 la invasión de su territorio de Crimea por parte de los rusos y desde entonces ha tenido acercamientos con el mundo occidental y la Unión Europea, aunque nunca ha concretado el paso de adherirse a la OTAN.

Putin no solo amenazó a Ucrania, también advirtió a sus aliados: “Cualquiera que intente interferir con nosotros debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos”.

Miles de ucranianos ya han sido desplazados, especialmente los que viven en la frontera con Rusia y los ciudadanos en la capital Kiev vivieron los primeros bombardeos.

Zelensky se defendió ante la arremetida rusa y aseguró que no se quedarán de brazos cruzados. “No necesitamos ninguna guerra fría, caliente o híbrida, pero si las tropas atacan a nuestra gente, verán nuestras caras, no nuestras espaldas”. Dijo que el mundo occidental los había dejado solos luego de la incursión rusa.

En rueda de prensa este jueves desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden negó que tropas americanas vayan a ser desplegadas en la zona de conflicto, pero sí dijo que iban a defender la OTAN y a endurecer las sanciones. “Putin será un paria ante la comunidad internacional, Rusia está condenada a quedar aislada”, sostuvo el mandatario.

A continuación, algunas claves para entender el conflicto y sus proyecciones.

El internacionalista Felix Arellano sostuvo que las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania son hoy en día indeterminables. “Los actores tienen una capacidad militar muy grande y poseen armamentos nucleares, esto es muy peligroso porque la escalada del conflicto es impredecible”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recomendó a Putin reconsiderar su decisión y evitar un baño de sangre considerable, innecesario e injustificado, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres le pidió a Putin “darle un chance a la paz”. Voceros ucranianos advirtieron que ya se han contabilizado 137 muertos y que la central nuclear de Chernobyl había sido tomada por los rusos.

Joined G7 Leaders' meeting on #Russia's brutal attack on #Ukraine. #NATO is part of a united international response. We say with one voice that democracy will prevail over autocracy. Freedom will prevail over oppression. pic.twitter.com/AdR8tIISzi

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022