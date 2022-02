Los cinco temas que más preocupan sobre Venezuela en el Informe Global de Riesgos 2022 - Runrun

El colapso del Estado, la prolongada estanflación económica, la destrucción del medioambiente causada por el hombre, la migración involuntaria y la proliferación de actividades económicas ilícitas fueron los cinco principales riesgos identificados para Venezuela en el Informe Global de Riesgos 2022.

Gonzalo Reyna, CEO de Marsh en Venezuela, declaró en conversación con Runrunes que este informe pretende ser un «radar del riesgo» en el mundo. El documento está enmarcado dentro de la Agenda de Davos y fue presentado en el Foro Económico Mundial.

“El informe hace un paneo de múltiples riesgos, pero englobados en cinco categorías: económicas, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. Es un informe que se elabora con la participación de unos 12.000 líderes sociales, económicos, políticos de 130 países y este es el número 17 que hacemos en forma consecutiva», detalló Reyna

Global Risks Report 2022. "The outlook remains weak: The global economy was expected to be 2.3% smaller by 2024 than it would have been without the pandemic. Rising commodity prices, inflation and debt are emerging risks. Venezuela: State collapse …" https://t.co/tgZ5MED9iT pic.twitter.com/6YpdMtA6v9

— Zoraida Sánchez (@Zoraida14_San) January 11, 2022