Informe Global de Riesgos 2022: desigualdades sociales marcan el tercer año en pandemia - Runrun

Las crecientes divisiones sociales y la recuperación económica desigual y a largo plazo son los principales riesgos a los que se enfrentará el mundo en 2022.

Así lo concluyó el Informe Global de Riesgos 2022, documento que se enmarca dentro de la Agenda de Davos y que elaboran el Foro Económico Mundial, con el apoyo de MarshMcLennan, Zurich.

Los principales riesgos a largo plazo se relacionan con el empeoramiento de la crisis climática, pero las principales preocupaciones globales a corto plazo incluyen las diferencias sociales, las crisis de formas de subsistencia y el deterioro de la salud mental.

Además, la mayoría de los expertos creen que la recuperación económica global será «volátil y desigual» en los próximos tres años.

En su edición, el informe anima a los líderes a «crear políticas que gestionen los riesgos y den forma a la agenda para los próximos años».

En ese sentido, explora cuatro áreas de riesgo emergente: ciberseguridad, competencia en el espacio, transición climática desordenada y presiones migratorias, cada una de las cuales requiere una coordinación global para una gestión exitosa.

“Los desajustes económicos y sanitarios están agravando las divisiones sociales. Esto crea tensiones en un momento en el que la colaboración dentro de las sociedades y entre la comunidad internacional será fundamental para garantizar una recuperación mundial más rápida y uniforme. Los líderes mundiales deben unirse y adoptar un enfoque coordinado multisectorial para abordar los incesantes retos mundiales y crear resiliencia antes de la próxima crisis”, dijo Saadia Zahidi, director del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

Por su parte Carolina Klint, líder de gestión de riesgos en el continente europeo de Marsh, comento “A medida que las empresas se recuperan de la pandemia, se centran acertadamente en la resiliencia organizacional y en las credenciales de ESG. Con las amenazas cibernéticas ahora creciendo más rápido que nuestra capacidad para erradicarlas permanentemente, está claro que ni la resiliencia ni la gobernanza son posibles sin planes creíbles y sofisticados de gestión del riesgo cibernético. Del mismo modo, las organizaciones deben empezar a comprender sus riesgos espaciales, en particular el riesgo que corren los satélites, de los que nos hemos vuelto cada vez más dependientes, dado el aumento de las ambiciones y tensiones geopolíticas”.

