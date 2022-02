Índice de Democracia: Venezuela obtuvo su puntaje más bajo en 2021 - Runrun

El Índice de Democracia 2021, publicado por The Economist Intelligence Unit, indicó que Venezuela descendió casi un punto, de 2,76 a 2,11, de 2020 a 2021.

Según el informe, Venezuela es el cuarto país con peor rendimiento en este índice. El primero es Afganistán, al cual le siguen Myanmar y la República Democrática del Congo.

«El gobierno de turno en Venezuela no es democrático porque no cumple con los requisitos mínimos de un sistema democrático», aseguró la política, Paola Bautista de Alemán, al referirse a esta clasificación que hizo The Economist sobre la situación de la democracia en el país.