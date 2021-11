El 21N todo se resolvió entre mayores  - Runrun

Ausencia de jóvenes en los centros se percibió en los pasados comicios regionales

Así como muchos jóvenes con aspiraciones a cargos de representación debieron ceder en favor de militantes de mayor edad, el día de la elección fueron los adultos mayores los que salvaron la fecha de una abstención todavía mayor

Apenas 20% de la población joven tenía disposición a votar

A Ana Paradiso, una votante de la Biblioteca Raúl Leoni de El Cafetal en el municipio Baruta del estado Miranda, le llamó la atención la escasa presencia de gente joven en las pasadas elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales del 21 de noviembre en Venezuela.

La imagen que describe Ana se repetía en la mayoría de los centros del municipio capitalino, donde la abstención se ubico en 58,2 % de acuerdo con cifras del Consejo Nacional Electoral y los votantes eran adultos mayores en su mayoría.

“Tengo toda la vida votando aquí y de verdad hay pocas personas jóvenes, es demasiada la gente que se ha ido del país”, dijo en medio de una cola de no más de veinte personas frente al centro electoral el pasado domingo 21.

Atrás quedaron las imágenes de jóvenes voluntarios buscando el voto y movilizando electores el día de las elecciones en favor de alguno de los candidatos.

Pedro Alejandro Romero tiene 21 años y nunca se ha inscrito en el registro electoral. Pese a las constantes arengas de su madre para que acudiera a una sede del Consejo Nacional Electoral a fin de registrar su nombre en la base de datos correspondiente al municipio Libertador, no lo hizo.

“¿Para qué iba a ir a votar? Eso no iba a hacer ninguna diferencia, yo tengo amigos que lo hicieron porque dicen que tienen un sentimiento nacional, pero todos sabemos al final adonde iban a parar esos votos”, dijo el estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Néstor Maya tiene 20 años y tampoco está inscrito en el registro electoral. Le corresponde votar en el municipio El Hatillo. El domingo 21 de noviembre se quedó en su casa. “Pese a que cambiaron a algunos rectores del CNE, al final siempre, va a terminar siendo lo mismo, el gobierno se termina robando las elecciones y si no pierden, hacen trampa. También no me parece pertinente que mis datos estén disponibles en internet con solo poner mi número de cédula”.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve) 2021 elaborada por la UCAB, 50 % de los jóvenes en Venezuela consideran que la democracia es el sistema de vida preferible; 27,5 % opina que da lo mismo una democracia que una dictadura y 22,1 % cree que un régimen autoritario puede ser preferible. En 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, 68 % de los jóvenes pensaba que la democracia era el mejor sistema de vida.

Para la organización Voto Joven solo 20 % de la población joven en Venezuela tenía disposición a votar en estos pasados comicios del 21N, de ese universo, 30 % se sentía identificado con la oposición, el resto se definía como no alineados.

Alcanzamos a procesar más de 755 reportes en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales gracias a nuestros observadores en todo el país. 🇻🇪 Desde la REC seguimos contribuyendo al fortalecimiento de la vía electoral mediante la veeduría y controloria ciudadana. pic.twitter.com/e3sfD6Us0y — VotoJoven (@VotoJoven) November 22, 2021

Opacidad y migración

Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, afirma que el desinterés de la juventud por la participación electoral responde a varios factores, pero en primer lugar, a la opacidad de las instituciones en Venezuela.

“Este año se presentó un árbitro electoral en teoría un poco más equilibrado, pero venimos de años de una política sistemática que persigue alejar a los ciudadanos de la confianza hacia el voto”, dijo Cedeño.

Cedeño también se refirió a la cantidad de nuevos inscritos en el registro electoral. “Se estimaba que fuese 1 millón 500 mil, pero al final solo se registraron 400 mil inscripciones en 2021. Los jóvenes no se inscriben porque en Venezuela no tenemos cultura electoral, eso no se encuentra dentro del marco formativo como ciudadano y esto se conecta con la cantidad de tiempo que tenía la oposición sin concurrir a procesos comiciales, que antes de estas del pasado 21N era un periodo de tres años, es difícil convencer a la gente del poder del voto como instrumento de cambio, especialmente a la población joven”.

Para la coordinadora de Voto Joven otro factor importante es la migración. “De ese millón 500 mil nuevos registros que se esperaban, 700 mil están fuera del país”.

Según datos de la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de los 5,6 millones de venezolanos que han emigrado, 60% son personas con edades comprendidas entre los 15 y 50 años.

Sin liderazgo emergente

Cedeño dijo que, después de tres años sin participar activamente en elecciones, los jóvenes con aspiraciones políticas debieron confrontar varios inconvenientes.

En primer lugar se refirió a la pérdida de confianza del voto como arma de cambio con llamados desde algunos sectores de la misma oposición a no acudir a las urnas y en segundo a la estructura piramidal de los partidos tradicionales.

“Vimos cómo la generación emergente debió ceder postulaciones a cargos importantes de gobernadores y alcaldes a políticos con mayor trayectoria por acuerdo o imposición de los partidos, esto debido a que ellos consideran que quienes gozan de un amplio recorrido poseen un mayor músculo de apoyo ciudadano y también financiero”.

La coordinadora de Voto Joven sostuvo que la ausencia de jóvenes tanto en los centros electorales como en los liderazgos emergentes se vio reflejada con fuerza en el interior del país, salvo en estados como Zulia y Nueva Esparta donde sí fueron incorporados a la campaña.

“Todos sabemos que el tema movilidad es más dramático en la provincia, el joven en el interior del país no escapa de la escasez de gasolina, la crisis de los servicios públicos y las fallas de conectividad a internet, esos son temas que también conspiran contra el ciudadano a la hora de participar. Muchos incluso están tan ocupados en resolver el día a día que ni siquiera se enteran quienes son los candidatos a una elección”.

Asignatura pendiente

Elevar la participación de los jóvenes en futuros procesos electorales en Venezuela es una tarea difícil, pero no imposible a juicio de Wanda Cedeño.

“En primer lugar, se debe comenzar por el saneamiento de las instituciones, estos cambios que hubo con el CNE fueron un paso importante, pero no es suficiente, es algo que requiere un mayor esfuerzo de todos, hay que sincerar el registro electoral y facilitar los procesos para que los jóvenes que estén fuera del país pueden incorporarse a las dinámicas electorales. Nosotros seguiremos con nuestra campaña para rescatar el derecho que tenemos y que el voto deje de ser percibido como algo negativo por un sector de la juventud”.

Por su parte, Pedro Alejandro dijo que en caso de un referendo revocatorio o elección presidencial, tampoco votaría. “Jamás, no tiene sentido”, enfatizó.