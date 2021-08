Freddy Guevara, 34 días aislado en una celda sin ventilación ni garantías para su salud - Runrun

A Freddy Guevara le imputaron los delitos de terrorismo y «traición a la patria» por supuestamente estar vinculado con «grupos extremistas»

En una evaluación realizada por médicos del Sebin, le fue detectada una arritmia cardiaca, una condición que el dirigente ha tenido desde joven y de la cual fue operado hace cinco años

Freddy Guevara fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y no le fue garantizada atención médica durante su reclusión

El exdiputado fue liberado este domingo 15 de agosto, aunque desconoce los detalles de su excarcelación

Freddy Guevara estuvo 34 días detenido en una celda en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En un espacio donde casi no cabía la litera donde dormía, no había ventilación ni luz natural.

Estuvo totalmente aislado. La puerta de su espacio siempre estuvo cerrada, a pesar de pedir varias veces que la mantuvieran abierta. No lo dejaban salir a recibir sol o hacer ejercicio. No podía mantener contacto con otros presos, le restringieron las visitas y no permitieron que sus abogados o familiares pudieran verlo.

Encerrado y aislado, los días de reclusión fueron una oportunidad para fortalecer su mente y, sobre todo, su espíritu. Su padre contó que le pidió a sus familiares que todas las noches a las 9pm se “conectaran” en oración con él. “Si ellos pensaban que lo iban a doblegar, no lo iban a lograr”.

Todo se complicó para el dirigente del partido político Voluntad Popular cuando en una evaluación que le practicaron en la sede del Sebin, le detectaron que la arritmia cardíaca que padece desde joven había vuelto.

¿Qué pasó?

Los familiares de Freddy Guevara se enteraron de que se lo estaban llevando detenido como el resto del mundo: por el video que el dirigente de Voluntad Popular transmitió en vivo en su cuenta personal de la red social Instagram la tarde del lunes 12 de julio.

Desde el interior de su vehículo mostraba cuando fue rodeado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una autopista al este de Caracas. “Decidí quedarme en mis país a pesar de la posibilidad de que me volvieran a detener. Estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto”, decía el diputado en la transmisión.

Se lo llevaron a la fuerza, sin explicaciones. Víctima de una detención arbitraria.

Eso fue lo último que se supo de él. Para sus familiares y allegados, fueron horas de mucha angustia y desesperación, cuenta su padre a Runrun.es. «Fueron casi 60 horas sin saber dónde lo tenían. Quienes lo detuvieron no estaban identificados, uno realmente no sabía quienes se lo habían llevado».

Ese mismo día en la noche, en compañía de los abogados de Guevara, su padre se dirigió hasta la sede del Sebin en busca de alguna información sobre Freddy, pero nadie le dio detalles.

“Por eso, nosotros lo calificamos así, fue un secuestro, porque nosotros no sabíamos donde se lo habían llevado y para nosotros era que lo habían secuestrado. Porque el hecho de que se lo hayan llevado, pero no digan donde lo tienen, sigue siendo una desaparición forzada”.

Así estuvieron sus familiares sin saber de él. Tres días después en horas de la madrugada, Guevara fue presentado en los tribunales donde se le fijó como sitio de reclusión El Helicoide.

Los abogados le avisaron que habían podido verlo en esa oportunidad y, a pesar de la situación, tenía buen semblante y estaba tranquilo.

“Estaban sorprendidos con la serenidad con la que se enfrentó a las acusaciones de los tribunales. Él sabía que la decisión que iban a tomar ahí no obedece a ningún orden jurídico, él sabía que eso era una orden política que ellos simplemente están recibiendo instrucciones porque en ningún tribunal del mundo pueden ordenar la detención de alguien por un Whatsapp”, relata su padre.

Para Ariana González, pareja de Freddy Guevara, una acción del gobierno de Nicolás Maduro en contra del opositor no era una idea descabellada. «Mi primera reacción fue llorar, pero no lo hicimos más de un minuto porque lo siguiente que hice fue montar la reacción. Lamentablemente, nosotros habíamos hablado de la posibilidad de este escenario desde el año 2014. Él había dejado una serie de instrucciones en caso de que esto pasara y así lo hice”.

Freddy Guevara fue acusado por la Fiscalía de estar “vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano» y de proveer dinero a bandas delictivas de la Cota 905 para promover tiroteos en esa zona caraqueña. Los delitos que se le imputaron son terrorismo y traición a la patria.

Salud en riesgo

En el año 2016, al exdiputado le recomendaron realizarse una ablación, una intervención quirúrgica en la que introducirían un catéter para controlar los latidos porque su corazón corría riesgo. Desde entonces, le hacían controles anuales para evaluar su condición, además de usar un aparato que le permite medir su frecuencia cardíaca durante 24 horas.

Fue una evaluación de cardiología realizada por los propios médicos del Sebin durante su reclusión por la que le detectaron que la arritmia cardíaca que tenía desde joven había aparecido nuevamente.

Sus familiares se preocuparon por su salud. No solo porque el exdiputado tiene antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, ya que su abuelo falleció de un infarto a los 72 años y un tío fue operado del corazón a los 45 años, sino que solo habían pasado cinco días desde que Guevara había salido de su cuarentena por la COVID-19 cuando los funcionarios lo detuvieron arbitrariamente.

“No sabemos qué exámenes se le hicieron, cuáles son los resultados y tampoco sabemos si recibe tratamiento adecuado”, había expresado su madre Zolaida Cortez en una rueda de prensa.

Al no haber tenido una consulta con sus médicos tratantes ni la posibilidad de acceso al informe médico, desconocían si la reaparición de la arritmia fue consecuencia del contagio por el coronavirus o por sus antecedentes. Por eso, la solicitud y presión fue para que a Freddy le permitieran atención médica especializada de sus doctores de confianza. «Queremos que su médico tratante lo pueda ver y evaluar, si los tratamientos que le están dando son los correctos», pedía su padre.

«Evidentemente, nosotros tenemos una preocupación importante con respecto a su salud porque tampoco lo ha visto un médico de confianza. Yo espero que eso cambie en los próximos días porque de verdad es preocupante tener a Freddy con una arritmia cardíaca en una celda así», había señalado González.

«Nosotros no sabemos qué pueda pasar. Si él está completamente aislado y si le pasa algo en la celda, ¿quién se entera? Si surge una emergencia con Freddy, ¿cómo se le garantiza su salud?», se cuestionaba su pareja.

Cortez insistió en que, de no atenderse prontamente sus enfermedades, la situación podría tener un desenlace no muy agradable para nadie. “Estamos sumamente preocupados por la salud de mi hijo. Necesitamos apoyo nacional e internacional para que mi hijo pueda recibir la atención médica que necesita urgentemente en estos momentos”.

Su padre, que solo lo pudo visitar en tres ocasiones, aseguró que Guevara estaba sereno y de buen ánimo mientras estuvo detenido, a pesar de lo que había tenido que enfrentar estas últimas semanas.

A pesar de todas las interrogantes y de no haber podido hablar con Guevara desde la mañana de su detención arbitraria, González afirmaba estar tranquila, porque sentía que el diputado estaba haciendo lo correcto.

“Freddy sabe que yo no voy a descansar hasta verlo libre, que voy a luchar todos los días de mi vida. Yo tengo la tranquilidad de saber que Freddy es un hombre fuerte mentalmente y fuerte espiritualmente. Entonces a pesar de estar ahorita en una celda, yo estoy segura que él no ha perdido ni la convicción, ni la valentía, ni la claridad”.

«Freddy tiene que tener libertad plena porque no ha cometido ningún delito. Eso lo sabe muy bien el régimen y si hoy Freddy está preso es por una política que tomó el régimen de Maduro, pero hasta ellos mismos saben que Freddy no ha cometido ningún delito ni que merezca cárcel. Freddy tiene que estar en libertad», agregó su pareja, antes de que se produjera la excarcelación del político.

Excarcelación sin detalles

Tras más de un mes en El Helicoide, Guevara fue excarcelado la noche del domingo 15 de agosto. Es el primer preso político liberado luego de la primera ronda de negociación en México.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación que se encontraban a las afueras de El Helicoide, Guevara explicó que durante su detención estuvo totalmente incomunicado hasta hace tres días, cuando se enteró del inicio del diálogo en México y otros asuntos de interés nacional.

El dirigente reconoció no saber del todo bajo cuál medida había salido en libertad y manifestó que esto debían averiguarlo sus abogados. “Tenemos que averiguarlas porque no tengo claras cuáles son las limitaciones, no tengo claro de qué tipo es la medida. No pareciera que es casa por cárcel, porque no tengo funcionarios acá. Estoy a la espera de información jurídica y política para avanzar”.

#15Ago 🇻🇪 El diputado de la Alternativa Democrática, Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC), fue excarcelado y salió de la sede del Sebin y aseguró que no conoce las medidas que recibió sobre su liberación. «Tengo cero información política», añadió. Reportó: @valencrespomg #TVV pic.twitter.com/t9EcADlap2 — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 16, 2021

Señaló que no sufrió golpizas ni torturas en la sede de la policía política. “Esa es mi verdad y la tengo que decir porque es la realidad”.

“Hoy duermo un poco mejor sabiendo que Freddy está en casa y que pronto será atendido por sus médicos. No debió pasar ni un minuto en una celda, así como ningún preso político debe estarlo”, publicó Ariana González en su cuenta de Twitter.

Hoy duermo un poco mejor sabiendo que @FreddyGuevaraC está en casa y que pronto será atendido por sus médicos. No debió pasar ni un minuto en una celda, así como ningún preso político debe estarlo. Libertad para los más de 300 presos políticos y toda Venezuela. — Ariana González (@AriGabriella) August 16, 2021

Su padre Freddy Guevara Romero dijo que las oraciones que habían estado haciendo juntos dieron resultados y manifestó que una de las causas que pudo haber influido en la decisión de dejarlo salir del Sebin fue el tema de salud.

#AHORA Freddy Guevara padre agradece el apoyo y difusión de los medios durante el tiempo que estuvo encarcelado su hijo #15Ago (vía @luislaya90) pic.twitter.com/azLRLjXD0Y pic.twitter.com/llGTT0XrZw — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 16, 2021

Detalló que el viernes 13 su médico de confianza pudo revisar sus informes y chequearlo personalmente. “Cuando el médico nuestro evalúa la situación, se dan cuenta de que nuestras preocupaciones no fueron infundadas”. Guevara Romero precisó que el doctor “elaboró un informe que es muy determinante y eso los puso a ellos en alerta”.

Con respecto a su situación de salud, el dirigente de la tolda naranja dijo en sus primeras declaraciones a la prensa luego de la excarcelación que no había querido dar a conocer su condición por razones personales y que manejan dos hipótesis de su reaparición. “Puede ser producto del COVID-19 o que lamentablemente formo parte del 10% de personas que padecen esta condición que, luego de ser intervenidas, reaparece”.

El político dijo que era una condición que tiene que tratarse con cuidado y están a la espera de saber si va a requerir una segunda intervención quirúrgica. “Me toca seguir impulsando y haciendo todo lo posible por lograr la libertad de Venezuela. Pero afortunadamente, yo me siento bien. Esto no es una condición que a mí me afecta particularmente en el día a día, lo que pasa es que tiene unos riesgos complicados que si no se tratan, pueden tener cosas muy graves. Hasta ahora, yo no tengo mayor información de que me hayan dado una medida humanitaria como tal”, acotó.

Freddy Guevara: «No tuve contacto con otros presos políticos. Yo pude salir tres veces al sol. La mayoría del tiempo estaba incomunicado» pic.twitter.com/Ok4mkc6Yg9 — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) August 16, 2021

En los próximos días podría anunciarse su libertad plena, lo que permitirá su inclusión en la delegación enviada por Juan Guaidó a México, cuando representantes del gobierno y la oposición se reúnan nuevamente el 3 de septiembre. Guevara podría reemplazar a Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EEUU, en las negociaciones en México, señaló la agencia de noticias Bloomberg.

El diputado a la AN de 2015 desconoce si su liberación fue para que se integre al diálogo, pero afirmó que seguirá haciendo lo posible para que todos los presos políticos sean liberados.

“Lo dije cuando salí de la embajada: yo decidí quedarme en Venezuela con los riesgos que eso implicaba porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país. Y yo sé que igual mientras que aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos”.