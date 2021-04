3x3 | La automedicación en casos de COVID-19 es tan riesgosa como la misma enfermedad - Runrun

Los altos costos de las medicinas, el deterioro constante de los servicios de salud públicos, la inflación más alta en la historia y el mal uso de los recursos tecnológicos son factores que inciden directamente en la automedicación

Desde que inició la pandemia en Venezuela, en marzo de 2020, el tratamiento a seguir para tratar el COVID-19 es el tema central en cualquier conversación. Vecinos, amigos, familiares y hasta las redes sociales se han convertido en “médicos”, ofreciendo recomendaciones, consejos y hasta tratamientos sin prescripción para curar la infección.

Analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, broncodilatadores, anticoagulantes, antiparasitarios, antiinflamatorios y hasta infusiones herbales, son algunos de los fármacos más utilizados actualmente en el tratamiento de la infección que hasta ahora no han sido probados ni recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es el caso de Cati Rodríguez quien en febrero de 2021 se contagió con COVID-19 y por seguir los consejos de una amiga tomó metformina -un medicamento utilizado para ayudar a controlar la cantidad de glucosa en sangre- creyendo que era un antibiótico que servía para aliviar la fiebre, el dolor de cabeza, de garganta y muscular.

Con el pasar de los días, Cati notó que con el supuesto antibiótico sus síntomas solo empeoraban. Se mareaba con frecuencia, sus manos y pies se hincharon y sentía mucha debilidad, lo que hizo que terminara en urgencias por un cuadro de intoxicación.

La OMS estima que entre el 10 y el 30 % de la población se automedica en cualquier enfermedad y de ese porcentaje, el 70% suele ser víctima de reacciones desfavorables que en muchos casos tienen gravez complicaciones.

La tentación de automedicarse

El caso de Reina Henríquez es similar. Se contagió con COVID-19 en noviembre de 2020. Comentó que le dolía mucho la cabeza y los ojos y que además, perdió el olfato y el gusto. Cuando Reina le comentó a su amiga, que no percibía el sabor de la comida, esta le recomendó que mezclara el jugo de un limón grande con media cucharadita de bicarbonato y que lo tomara en ayunas por una semana.

Reina hizo caso a la recomendación de su amiga y cumplió con su tratamiento y aunque no pudo recobrar el gusto y el olfato, quedó padeciendo de fuertes dolores estomacales que se manifiestan cada vez que come algún alimento cítrico o muy condimentado.

Los factores que inciden en la automedicación en tiempos de COVID-19 son variados. Los altos precios de las medicinas, el evidente deterioro de los hospitales que genera temor y dudas en la población a la hora de buscar ayuda y el desconocimiento de la gravedad de la enfermedad, son factores que inciden directamente en la automedicación.

Runrun.es consultó con tres especialistas para conocer los riesgos que corre una persona al automedicarse contra la COVID-19 y más ahora que la cepa brasileña P1 está presente en más de 13 estados del país.

El médico cirujano y director de la ONG Médicos Unidos Venezuela, Jaime Lorenzo afirma que automedicarse puede complicar cualquier enfermedad y más si se trata de COVID-19.

Por su parte, el doctor y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), Huníades Urbina asegura que automedicarse para el coronavirus puede afectar no solo la salud sino también la economía. El médico enfatizó que mantener las medidas de distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos y hacer uso correcto de la mascarilla, son las mejores medidas de prevención.

El doctor y profesor de medicina, desastres y emergencias complejas, Enrique Montbrun afirmó que el uso de medicamentos sin el conocimiento, sin las advertencias, sin las precauciones genera la posibilidad de efectos secundarios que pueden ser desde leves hasta severos.

¿Por qué no debemos automedicarnos?

Jaime Lorenzo: La automedicaron para cualquier enfermedad es peligrosa. Una persona no debe automedicarse porque puede producirse un mayor daño si tomas un medicamento que pueda agravar los síntomas de la enfermedad o enmascararlos lo que complicaría la situación.

Un ejemplo muy característico de automedicación en Venezuela fue cuando reapareció el dengue. El venezolano estaba acostumbrado a que cuando sentía una virosis tomaba aspirina, pero con la variante del dengue hemorrágico si se tomaba aspirina se producía un sangrado mayor.

Huníades Urbina: En ninguna enfermedad es recomendable la automedicación. Una persona que no es médico es probable que no sepa si realmente el medicamento que está tomando es el indicado y si son las dosis correctas, lo que podría generar que la enfermedad se quede en una forma sub terapéutica porque le falten dosis o que por el contrario se exceda y genere una intoxicación.

Enrique Montbrun: Es importante entender que la palabra automedicación es la toma de medicamentos por iniciativa propia, sin que exista un reconocimiento previo de un médico ni en la fase de diagnóstico, ni el seguimiento de la enfermedad, ni en la prescripción y seguimiento del tratamiento. El paciente puede correr riesgos de hacer un diagnóstico equivocado y con esto encubrir o disminuir una serie de síntomas claves para tratar una enfermedad.

¿Qué riesgos y complicaciones se corren al automedicarse contra la COVID-19?

Jaime Lorenzo: La automedicación contra el COVID-19 es peligrosa y muy delicada porque puede enmascarar síntomas que son preciados para descubrir en qué fase está la enfermedad, además de que hay medicamentos que no ayudan en nada y solo empeoran el cuadro del paciente.

Las complicaciones por automedicarse pueden ser muchas. Si una persona es alérgica a la aspirina se puede producir un choque anafiláctico que involucra presión arterial alta, dolor en el pecho, dificultad para respirar, urticaria, entre otros. En todo proceso de automedicación se debe tener en cuenta que el hígado es el órgano que más sufre, si se toman dosis altas a las cantidades establecidas se pueden generar problemas hepáticos.

Huníades Urbina: Las personas que están contagiadas con COVID-19 pueden tener la falsa sensación de que están mejorando con las medicinas que se están tomando, pero la verdad es que la enfermedad sigue evolucionando hasta que el paciente se da cuenta que ya no puede más con los síntomas y es cuando consulta tardíamente al médico y ya la enfermedad está en una fase avanzada o severa y necesita hospitalización porque los pulmones y vías respiratorias ya están comprometidos.

Enrique Montbrun: El paciente puede correr riesgos de hacer un diagnóstico equivocado y con esto encubrir o disminuir una serie de síntomas claves para el diagnóstico. Algunas personas son alérgicas a ciertos antibióticos y hacen reacciones que pueden producir complicaciones severas y hasta la muerte. Los efectos secundarios por toxicidad y reacciones adversas son algunas de las consecuencias, pero la más grave de todas es el enmascaramiento de procesos químicos y la combinación de medicamentos que pueden potenciar o disminuir el efecto en una patología.

¿Ivermectina, dexametasona, vitamina c, antibióticos y hierbas sirven para tratar o prevenir el COVID-19?

Jaime Lorenzo: Tomar antibióticos para una virosis es un error. Los antibióticos están hechos para atacar una bacteria y el coronavirus no es una bacteria, es un virus. Si usted gasta o compra antibióticos de alto nivel lo que está haciendo es una resistencia de las bacterias del cuerpo ante los antibióticos. La ivermectina ya está demostrado por la OMS que no debe ser utilizada para el tratamiento del COVID-19, pues su efectividad es nula. Los esteroides tienen una indicación precisa en cierto momento de la enfermedad, si usted lo toma con antelación y sin indicación puede producir daños al organismo específicamente al estómago y riñones.

Las infusiones en una enfermedad viral ayudan a que el paciente se mantenga hidratado, lo cual es muy importante. La infusiones de té o manzanilla siempre no van a causar daños, pero no se debe inventar con cualquier hoja que alguien recomiende porque puede resultar potencialmente peligrosas al ser humano.

Huníades Urbina: Tomar un cóctel de medicinas que nos están probadas para la cura del COVID-19, es peligroso. No es recomendable comprar los famosos combos anticovid que algunas farmacias están vendiendo y que ya se pueden ver también en las redes sociales. Está más que comprobado que no tienen ninguna efectividad para tratar la enfermedad. Es importante que la gente no se haga eco de otras personas en comprar esos combos porque además de afectar la salud también afectan la economía.

Urbina recomienda no caer en la trampa de personas que están ofreciendo vacunas a través de las redes sociales. “Las vacunas no se están poniendo a nivel privado, solo el Ministerio del Poder Popular para la Salud es quien tiene la responsabilidad de administrarlas. Si alguien le ofrece una vacuna es porque probablemente se esté robando las dosis del ministerio y las está vendiendo, pero al final si no tiene una cadena de frío adecuada, es probable que lo que le estén poniendo sea agua o una vacuna inactiva lo que pone en riesgo es la vida”.

Enrique Montbrun: Ninguno de esos medicamentos tienen un espacio en el tratamiento del COVID-19. El uso de medicamentos sin el conocimiento, sin las advertencias, sin las precauciones genera la posibilidad de efectos secundarios que pueden ser desde leves hasta severos. Solamente se debe usar antibióticos cuando se demuestra una infección sobreagregada generalmente ya ¡en la fase de estabilización del covid, después de que pasan los 14 días y aparece la neumonía.

He tenido casos de personas que se han automedicado con esos kits y fórmulas mágicas que se ven en redes sociales e internet. Algunos han presentado reacciones alérgicas severas, otros han presentado sobreinfecciones por hongos, otros han tenido respuestas anormales porque han tomado esteroides por largos periodos de tiempo. No hemos visto muertos, pero sí hemos visto casos de personas que por tratarse en la casa han descubierto muy tarde los signos de alarmas y cuando aparece la complicación, es difícil hacer un diagnóstico preciso por el enmascaramiento de síntomas y ya es demasiado tarde para actuar.

En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, tos, ardor en los ojos, perdida del gusto y olfato y dificultad respiratoria, evite la automedicación y acuda al médico lo antes posible. La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) lleva a cabo el programa «Llamada SOS», el cual brinda atención telefónica gratuita para orientar al paciente ante síntomas o sospecha de algún problema de salud. Puede comunicarse de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m al número 0212-313 56 60.