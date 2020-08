Unearte de Sartenejas también sufre de desvalijamientos e inseguridad durante la cuarentena - Runrun

Los estudiantes temen que, debido a los robos registrados, cuando finalice el confinamiento por la pandemia de COVID-19 no tengan espacios para desarrollar sus estudios académicos

Profesores, personal administrativo, obrero, jubilados y estudiantes exigen a las autoridades activar un plan de recuperación de los bienes sustraídos de la casa de estudios

En el mes de marzo el Observatorio de Universidades (OBU) registró más de 90 hechos delictivos en las universidades públicas del país

Ni las universidades controladas por autoridades simpatizantes con el oficialismo se salvan de los hurtos y robos en tiempos de pandemia. El 17 de julio los estudiantes del Centro Rodrigueano de Emancipación Artística (CREA) Modesta Bor de la Unearte, con sede en Sartenejas, denunciaron un robo masivo dentro de las instalaciones de la casa de estudios, donde se desvalijaron varias áreas.

La Universidad Nacional Experimental de las Artes es una universidad pública, cotutelada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) junto con el Ministerio de Cultura. Fue creada en el año 2008 por el expresidente Hugo Chávez como parte de la Misión Alma Máter.

Además, la casa de estudios forma parte del Programa Nacional de Formación (PNF) y ofrece certificaciones de Técnico Superior Universitario (TSJ) y licenciaturas en música, teatro, artes plásticas, danza, artes audiovisuales y educación para las artes.

La Unearte también pertenece al Programas Nacionales de Formación Avanzada y ofrece certificaciones en: Doctorado en Artes y Culturas del Sur, Maestría en Artes y Culturas del Sur y Especializaciones en Artes y Culturas del Sur.

Nada de esto impidió que la institución fuese víctima del hampa. La casa de estudio se suma a la lista de universidades que han sido vandalizadas durante la cuarentena. En marzo, el Observatorio de Universidades (OBU) registró más de 90 hechos delictivos en las universidades públicas del país, de los cuales el 50% fueron reportados por autoridades universitarias y el 30% por representantes estudiantiles.

En un conteo realizado por reporteros de El Pitazo, en la Universidad de Oriente se contabilizaron 56 robos desde la segunda quincena de marzo hasta finales de junio de este año.

Un hecho reciente se registró este lunes 10 de agosto, cuando se denunció que la oficina de Control de Estudios de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, fue desvalijada.

Así amaneció hoy #10Agosto la oficina de #ControldeEstudios de la #FacultaddeHumanidadesyEducación de la #UCV Hasta cuándo podrán resistir las instituciones educativas en #Venezuela… [ Fotos cortesía ] pic.twitter.com/UG3JaJ0r9k — Ricardo Alejandro (@Ricardo_Ruidoso) August 10, 2020

Sobre el CREA

El CREA está ubicado en la carretera Hoyo De La Puerta – El Placer, (Baruta, estado Mirada) y allí se forman músicos con una carrera universitaria en esta área de las artes.

Gerardo López, vocero principal del consejo estudiantil, declaró que previo a esa fecha el equipo directivo de la sede de la Unearte de Sartenejas recibió una notificación de lo ocurrido, por lo cual se realizó una denuncia a las autoridades sobre la alerta de robo y convocaron una visita para hacer una inspección.

“Estuvimos convocadas diversas personas, desde autoridades, docentes, personal administrativo, obrero y estudiantes. En esa primera visita hicimos un recorrido por las áreas del CREA, y pudimos ver todo lo que se habían llevado. Sin embargo, hubo áreas en las que no pudimos observar porque no teníamos las llaves. Hicimos la inspección, tomamos notas de lo que pudimos ver”, contó López.

Ángel Useche quien representa la dirección de seguridad, recibió la comisión de convocados que asistió a la visita de inspección realizada para constatar los actos vandálicos perpetrados en la institución.

“Computadoras de dirección, control de estudio, biblioteca, del laboratorio de música, guitarras, impresoras”, son algunos de los equipos que fueron hurtados de la casa de estudios.

La denuncia

Según López, se realizó una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. “El mismo día 17, luego de hacer la visita, la comisión que fue a inspeccionar se dirigió al Cicpc y allí se quedó la profesora Lisbeth Villalba, quien es la vicerrectora territorial haciendo la denuncia correspondiente. El Cicpc fue, hizo la inspección, pero no hemos sabido qué avances hay con respecto a eso”.

Pasaron los días y fue hasta el 24 de julio que la Universidad se pronunció en redes sociales con un comunicado difundido en redes sociales. “Es un comunicado fechado el 18, lo cual no tiene sentido, porque ese comunicado fue emitido el día 24, diciendo qué era lo que había pasado”.

“Las autoridades no han hecho más que publicar ese comunicado. Hemos enviado correos, mensajes y no nos dan respuesta. La respuesta que queremos no es un comunicado en la red social, la respuesta que queremos es decir que están trabajando para esto y que se vea que realmente les importa lo que está pasando y que no haya un silencio”, condenó.

En el comunicado oficial de la Unearte confirmaron la denuncia realizada al Cicpc, así como al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEU) y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Una normalidad desvalijada

La mayor preocupación de López y sus compañeros es que están en riesgo porque cuando cese la pandemia por COVID-19, temen no poder volver a clases, porque sin todos los equipos que fueron hurtados, no dispondrán de áreas para realizar sus estudios.

“Venimos acompañados por los docentes, sin embargo, nosotros somos los que estamos encabezando la lucha, pero hay que ser sinceros en que a ellos les duele el alma máter, pero nosotros somos los que no nos vamos a graduar si no recuperamos los insumos”, añadió.

López indicó que tras realizar la primera visita a la sede de la Unearte de Sartenejas, iniciaron una campaña de difusión en redes sociales para visibilizar este hecho y lograr que llegue a las instancias correspondientes y que pudieran recibir ayuda para restablecer los bienes materiales que se perdieron.

A través de la red social Twitter se encontraron algunos mensajes difundidos por la cuenta del Consejo Estudiantil del CREA de la Unearte de Sartenejas, donde rechazan lo ocurrido y exigen a las autoridades competentes ayudar a solucionar esta problemática.

Los robos y destrucción en la sede de Música de UNEARTE, la desidia de las autoridades, acabaran con el sueño de jóvenes músicos que queremos un lugar propio para estudiar. #Uneartequieresonar #Covid_19 #ccs #delincuenciaccs @elnacionalweb @unoticias @elpitazotv @cnnvenezuela pic.twitter.com/i3eWP1IQf9 — CPPE CREA MODESTA BOR (@cppemodestabor) August 7, 2020

Algunos de los bienes que fueron hurtados son: Computadoras de mesa, laptos, proyectores de video, guitarras, impresoras, nevera, herramientas, cuadernos, DVR. Además, destruyeron áreas comunes, cortaron cables de microondas y cafeteras. — CPPE CREA MODESTA BOR (@cppemodestabor) August 6, 2020

Las autoridades han limitado la información a la comunidad estudiantil y prohibieron al Consejo Estudiantil formar parte de la comisión que da seguimiento al caso; nos ocultan información. #BastaDeExcusas! #RespuestasYa #covid19 #unearte #estudiantes — CPPE CREA MODESTA BOR (@cppemodestabor) August 6, 2020

En un informe emitido el día 17 de julio, el cual detalla los hechos ocurridos, se explica cuáles fueron las áreas afectadas dentro de la institución, para lo cual también tomaron fotografías que muestran el estado de varios espacios de la universidad.

Según el texto, se procedió a inspeccionar las instalaciones de los dos edificios que componen la institución universitaria. Según el documento, se evidenciaron hurtos en el salón de música, todas las computadoras y videobeams de la oficina de tecnología, así como la computadora de la biblioteca, entre otros espacios violentados y desvalijados.

Exigencias ante la falta de soluciones

El jueves, 6 de agosto, personal docente, administrativo, obrero, estudiantes, egresados y jubilados de la Unearte de Sartenejas suscribieron un comunicado para pedir a las autoridades competentes dar respuesta a lo que ha ocurrido en el recinto universitario. Las exigencias son:

– Que las autoridades universitarias establezcan el vínculo comunicacional atendiendo los diferentes llamados que se le han hecho.

– Atender los problemas que han llevado a un deterioro progresivo de la infraestructura y eficiencia de nuestro CREA.

– Que se ejecute con carácter inmediato una reestructuración del sistema de seguridad y vigilancia, así como el enrejado del edificio dos.

– Activación de un plan de acción para la recuperación de los equipos e insumos que requerimos para el desarrollo adecuado de la actividad académica y administrativa.