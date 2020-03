3x3 | Suspensión de Juegos Olímpicos otorgará más tiempo para prepararse - Runrun

Atletas y dirigentes venezolanos prefieren verle el lado positivo a la cancelación de la competencia en Tokio este año debido a la epidemia de Coronavirus

Por cuarta ocasión en la historia, unos Juegos Olímpicos son suspendidos.

Este martes 24 de marzo, el Comité Olímpico Internacional decidió posponer para 2021 los Juegos de Tokio debido a la crisis mundial que ha provocado el Coronavirus.

Será la segunda vez que la capital japonesa sufra una suspensión de Juegos Olímpicos, la primera fue en 1940. Antes de Tokio se cancelaron los de Berlín en 1916 y posteriormente lo de Londres en 1944. Todos como consecuencia de guerras.

Atletas como el karateca venezolano Antonio Díaz deberán esperar un año más para debutar en la cita que reúne a lo mejor del deporte.

Díaz, bicampeón mundial en la modalidad de Kata, junto al velerista Andrés Lage y el primer vicepresidente del Comité Olímpico Venezolano y presidente de la Asociación Panamericana de Atletismo, Marcos Oviedo respondieron a la encuesta 3×3 de Runrunes sobre la suspensión del evento en la ciudad asiática.

Díaz clasificó a la magna justa a mediados de febrero de este año luego de llegar a la final de la competencia de kata en la Premier League de Karate de Dubai. Junto a Yulimar Rojas en salto triple, Díaz es una de los candidatos a medalla olímpica por la delegación venezolana.

Lage obtuvo el boleto a Tokio en noviembre de 2019 en la valida Southamerican Selection efectuada en Marina da Gloria en Rio de Janeiro.

El velerista tenía previsto competir en la Copa del Mundo en Génova, Italia en marzo de este año.

¿Cuál cree que será el impacto que tenga esta suspensión en el deporte?

Antonio Díaz: Por un lado creo que es positivo porque había incertidumbre debido a que muchos atletas no tenían condiciones ideales para entrenar, muchos clasificatorios se suspendieron. Para algunos atletas es una tranquilidad. Los planes de entrenamiento han cambiado. Ahora tendremos más tiempo para poder concentrarnos y cuidar a la población que está en riesgo como nuestros padres y abuelos. Por otra parte, el hecho de mover unos Juegos Olímpicos no es sencillo. Será una tarea logística ardua porque hay que modificar el calendario deportivo de los 33 deportes involucrados. Los Juegos de Tokio pueden ser uno de los mejores organizados porque simbolizarán la unión de todo el mundo para vencer esta situación.

Andrés Lage: Creo que en líneas generales no va a cambiar nada, salvo a atletas que no hayan clasificado o gente que se iba a retirar después de los Juegos Olímpicos. En mi caso particular tendré un año más para seguirme preparando.

Marcos Oviedo: La suspensión de los Juegos Olímpicos traerá un enorme impacto en lo social. Cada cuatro años la gente está acostumbrada a presenciar los Juegos. Las únicas veces que se habían suspendido era por consecuencia de las guerras mundiales. Este es un hecho inédito. Apoyamos al Comité Olímpico Internacional en esta decisión. Atletas han dejado de entrenar y de asistir a las instalaciones. No hay ánimo, porque los Juegos Olímpicos se trata de hermandad y hay muchos hermanos afectados por la pandemia.

¿El hecho de no poder entrenar adecuadamente y asistir a eventos preparatorios por un tiempo incierto considera que afecte unos eventuales resultados positivos en Juegos Olímpicos?

Antonio Díaz: Estamos en un momento en que no sabemos cuándo se va a volver a la normalidad. En mi programa estaba descansar este par de semanas de marzo y ahora las estoy aprovechando al máximo para estar con mi familia. Hay que esperar cuatro semanas para que el Comité Olímpico Internacional de una fecha definitiva para los Juegos. El acuerdo dice que puede ser en verano de 2021. Creo que tenemos tiempo suficiente para planificar todo el entrenamiento.

Andrés Lage: Tengo un año y medio que me cambié de la categoría Láser a la Finn y esta suspensión significa que tendré un año más para prepararme física y técnicamente de cara al objetivo que es ganar una medalla olímpica. Tengo un año para ganar mayor experiencia y eso es importante.

Marcos Oviedo: Ahora se clasifica por marcas y acumulacion de puntos. En el caso del atletismo tenemos a siete competidores que necesitan asistir a eventos internacionales para obtener esos puntos y por supuesto no pueden. Eso sucede en todos los deportes. El mundo está paralizado y el olimpismo también.

¿Hay gente que considera que esta pandemia cambiará al mundo tal y como lo conocemos, considera que esto aplica para el deporte y en especial para el olimpismo?

Antonio Díaz: Estoy totalmente convencido que esta situación va a cambiar. El deporte no se escapa a lo que afecta al mundo. Tenemos que unirnos, pensar en los demás, en que la salud vale más que cualquier competencia deportiva y centrarse en lo positivo. Hay que flexibilizar ciertas cosas para el bien común. La gran lección que nos deja esto es que somos frágiles y de alguna manera necesitamos trabajar en equipo. Pensar en el prójimo nos va a permitir salir victoriosos de esta situación.

Andrés Lage: Hay gente que saca beneficio de los catástrofes y otras que no. Se ha hecho una gran campaña de concientización para hacer deporte en casa. Se va a valorar más estar al aire libre. Donde tiene que haber un cambio es en los países, para que estos tengan sistemas de protección más efectivos. Tener planes de acción en menos tiempo. Ya cuando los países estaban desbordados fue cuando se tomaron medidas drásticas. Esto los obligará a tener planes de contingencia más radicales.

Marcos Oviedo: Esto no tiene precedente, aun cuando ellos reprogramaron los Juegos para 2021 hay que ver cómo se comporta esta pandemia. Han ocurrido demasiadas muertes y el deporte no puede estar ajeno a esa tragedia. Todo el sistema deportivo está golpeado y a la espera. Nosotros siempre estaremos del lado de nuestros atletas y sus familias.