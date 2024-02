3x3 │ Venezolanos seguirán migrando y en condiciones más precarias  - Runrun

Analistas coinciden en que independientemente de quién gane una elección presidencial, el flujo de personas saliendo de Venezuela continuará mientras continúe la crisis humanitaria compleja

Advierten que una una victoria de la oposición no garantiza en el corto plazo una mejoría de la calidad de vida del venezolano

De acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en búsqueda de protección y una mejor calidad de vida. De esa cantidad, más de un millón han solicitado asilo y 230 mil refugio.

El Observatorio de la Diáspora Venezolana precisa que la migración venezolana está distribuida en 90 países y casi 400 ciudades del mundo.

Según estos datos, en los últimos 25 años Venezuela podría haber experimentado una reducción poblacional mayor al 25%, superando movilizaciones de países en guerra como Ucrania, Siria y Afganistán.

La crisis humanitaria compleja ha arrojado al resto del mundo a los venezolanos y tal parece que la diáspora continuará sin importar quién gane las elecciones presidenciales previstas para este año.

Según la socióloga Ligia Bolívar, la doctora en en geografía y experta en migración, Madison González, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Eduardo Trujillo, las razones para migrar de Venezuela siguen existiendo y no se avizora una disminución del flujo a corto plazo.

¿Qué se espera para este 2024, año supuestamente electoral, de la migración venezolana?, ¿En que podría incidir una eventual victoria del chavismo?

Ligia Bolívar, socióloga

-Independientemente de lo que suceda con las elecciones (si es que las hay), en noviembre de 2023, HumVenezuela publicó un informe que habla de un aumento del 8% al 13,4% en las personas con intención de migrar, la mayoría fuera del país. Eso indica que más allá de lo que suceda en los comicios presidenciales el panorama no ha cambiado y eso sigue generando que las personas salgan. La perspectiva para 2024 es de mayor migración y cada vez en condiciones más precarias porque las personas que están saliendo tienen cada vez menos recursos para iniciar una nueva vida.

Madison González, doctora en geografía y experta en migración

-El movimiento migratorio venezolano que comenzó en 2015 ha sido impulsado mayoritariamente por causas políticas y económicas. Las personas que salieron de Venezuela porque fueron perseguidas por razones de carácter político tienen el mismo escenario. De ganar el chavismo, el ambiente político no va a cambiar, por lo tanto, quienes se fueron huyendo por eso no volverán. Creo que una nueva derrota de la oposición podría propiciar una mayor migración, sin embargo, las causas políticas y económicas por las cuales salieron millones de personas de Venezuela no han cambiado, por eso el movimiento va a seguir independientemente de quien gane en una elección presidencial. Las personas en su mayoría se van buscando mejoras en sus necesidades básicas: alimento, trabajo, servicios, educación, salud, etc…Todos estos elementos continúan sin ser garantizados en Venezuela. El movimiento migratorio venezolano se ha convertido en una diáspora, van creciendo redes a través de esta, cada vez hay más personas afianzadas afuera y que dudo regresen.

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB

-El escenario electoral aún es indeterminado, pero a efectos de movilidad humana, la elección genera expectativas y esperanzas. Si esas expectativas y esperanzas coinciden con la victoria de un candidato en particular, lo lógico es pensar que el flujo de personas en movilidad debe disminuir y si ocurre lo contrario, debería aumentar.

¿El movimiento migratorio seguirá en Venezuela así se produzca un cambio político o esto podría provocar una paralización del éxodo o incluso el regreso de millones?

Ligia Bolívar

-Aunque hubiese un cambio político, los resultados sociales de cualquier nueva administración no pueden controlar la inflación a corto plazo, reconstruir escuelas, recuperar los sistemas de alimentación y la seguridad social. La gente si hay un cambio no va a salir corriendo para Venezuela, porque ya saben lo que es tener calidad de vida. Algunos regresarán, pero no de manera inmediata, porque las condiciones no van a mejorar de la noche a la mañana. Muchas personas hicieron vida fuera del país y es complicado, tienen trabajos y relaciones y eso hace que la persona genere un arraigo con el país de acogida. Eso también depende de las condiciones en las que se viva en las naciones receptoras, si la gente tiene calidad de vida no va a salir corriendo de vuelta. Para que el país recupere la estabilidad pasarán años porque es grande el nivel de destrucción.

Madison González

–No creo que haya un regreso masivo porque las causas que motivaron la salida no han cambiado, se regresarán algunos que alcanzaron sus metas materiales o quienes lo hagan por cuestiones emocionales o personales. Venezuela está anclada en el pasado, a nivel tecnológico, social, de diversidad, entre otras cosas y las personas ya no están dispuestas a vivir bajo un régimen socio militar. Puede que si algo mejora un sector retorne para explorar, pueden haber movimientos circulares y pendulares, pero no creo que se cristalice un retorno significativo para quedarse.

Eduardo Trujillo

-Tengo la impresión de que el flujo migratorio continuará porque hay condiciones estructurales en el ámbito económico y en el acceso a derechos que no han variado ni variarán en el corto plazo, por tanto esas condiciones negativas de acceso a bienes y servicios, son incentivos para esos procesos de movilidad

¿Cuál es el balance a un año del parole humanitario decretado por el presidente Joe Biden, ha servido para frenar el tránsito irregular a Estados Unidos?

Ligia Bolívar

-Lamentablemente, el tránsito irregular hacia Estados Unidos no ha sido frenado por el parole humanitario, 2023 presentó cifras récords de tránsito por el Darién y la mayoría de esas personas son de nacionalidad venezolana. La mayoría de las capturas de los oficiales de migración de Estados Unidos fue a venezolanos y la mayoría que transitan por la nueva ruta de San Andrés hacia Nicaragua son también venezolanos. El parole ha tenido un efecto muy limitado, si lo que intentaba era frenar el tránsito irregular no lo ha logrado.

Madison González

-Nosotros los venezolanos tenemos la idea de que la gente migra solo para Estados Unidos y eso no es así, desde que comenzó la diáspora la gente ha acudido a países como Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Argentina por decir algunos. Estados Unidos no es el destino principal, aunque pareciera por lo que muestran los medios de comunicación. El TPS y el parole humanitario han influido porque mucha gente se ha planificado en torno a eso. La peligrosidad que representa irse por la selva del Darién y cruzar Centroamérica hacia Estados Unidos imposibilita un real flujo migratorio considerable de venezolanos. Las personas están buscando otras alternativas y entre esas está Europa, donde en España, por ejemplo, acaban de subir el número de solicitudes de asilo.

Eduardo Trujillo

-Ha servido para regular un proceso puertas adentro de Estados Unidos, pero los riesgos que corren las personas en tránsito terrestre a través de Colombia y América Central son impresionantes. Entre ellos, la trata y el tráfico de personas, la explotación sexual, el trabajo por alimentos, el secuestro, sin contar los accidentes asociados a la naturaleza.