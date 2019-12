El alivio de los memes en tiempos de crisis y el único challenge que Guaidó ganó en 2019 - Runrun

View this post on Instagram

Durante la transmisión en cadena de la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de su Memoria y Cuenta para el año 2018, el Presidente legítimo del grupo de Facebook “Nicolás Maduro si es presidente legítimo”, Nicolás Maduro, interrumpió lo que fue un alargado y resonante eructo para dar los anuncios en materia económica de su gobierno. Este y más detalles del eructo de Maduro en el link que está en nuestra bio.