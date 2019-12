EstoNoEsNormal | La cola, el efectivo y el café - Runrun

-Porfa, LA QUE VEA GASOLINA AVISA.

Este es el primer mensaje, antes de las 8 de la mañana, en el grupo de una familia que vive en una ciudad del centro de Venezuela. Siguen los demás:

-Tengo 1 hora y media en la cola de la bomba de XXXX y apenas llevo 50 metros avanzados.

-Buenos días, por favor, ¿alguna ha visto bomba de gasolina abierta???

-No he salido

-Ahora me asomo a ver si la bomba cerca de mi casa abre. Las bombas no abren tan temprano; anoche se fue la luz aquí y se cerró la bomba y no abrió más.

Al día siguiente:

-Buenos días. Estoy en XXXXX haciendo la cola con poquiticos carros pero aquí la gandola llega tarde :(((( El encargado dijo que hoy sí venía, vamos a ver.

-Aquí el enlace del grupo para amigos familiares que quieran saber dónde hay gasolina: https://chat.whatsapp.com/B6n3eJogCfAI34gCSB2uqzuytrt

-La de XXXX llega a la avenida Bolívar. Jamás había visto esa cola tan larga.

-Nada que llega la gandola y ahora el encargado dice que esta bomba tiene dos tanque contaminados. Qué estrés, y yo teniendo que ir a trabajar al hospital. Auxilio.



-Cuando vengan a la bomba de mi casa pegan el grito que les llevo efectivo. Si no tengo, les hago café

Al otro día, a media mañana:

-Se me acaba de colear un carro adelante de mí. ¡¡Qué rabia!!!!!

-Chama a mí también me pasó y ¡¡qué rabia!! El de adelante lo dejó pasar.

-Qué rabia eso. En vez de avisar que están guardando puesto.

Al final de la tarde:

-Me vine pa’ mi casa, mañana lo intento.

Así tienen más de una semana: haciendo inventario matutino de bombas abiertas, ayudándose con el efectivo, ofreciendo café, dándose la cola, comiendo helado de batibati en el carro y bajo el sol; dejando de ir al trabajo para pasar horas en una fila en cualquier calle, dejando de ir a lugares para no gastar combustible, calculando cuánto alcanza un cuarto de tanque. La vida medida. La vida sin vivirla. La vida que otros han diseñado.

Lo mismo ocurre en varias ciudades de la zona central del país. En Caracas, la capital-burbuja, apenas hay congestionamiento en algunas estaciones de servicio.

Mañana me despertaré con los mismos mensajes. Normal.