Bochinche: ¿con Delcy o con María Corina?

Los bochinches o disturbios son indeseables, porque el desenlace suele ser impredecible. El presidente Trump decidió dejar a Delcy Rodríguez en Miraflores para supuestamente evitar que la extracción de Maduro ocasionara bochinches, por desconfianza con nuestra oposición y dar un plazo para que se recuperare la economía.

Algunos opinadores venezolanos predican que la elección presidencial para salir del gobierno tutelado debe ser lo más pronto posible. Otros prefieren que primero haya elección de una nueva Asamblea Nacional, previa designación de otro Consejo Nacional Electoral, y que mejore la situación económica, o sea darle largas para evitar bochinches en contra de un nuevo gobierno.

Bochinche por la extracción de Maduro

Se comprobó que Maduro no tenía apoyo popular y por eso nadie protestó en las calles. Solo en reuniones del partido oficial, el PSUV, algunos reclamaron tibiamente a Delcy y a Diosdado Cabello por no defender a quien está en una cárcel federal estadounidense. Crecen las sospechas de que Delcy vendió a Maduro, no por un plato de lentejas, como el caso citado en la Biblia, sino por la silla de Miraflores.

Minibochinches durante la tutelada Delcy

Por ahora, solo hay protestas pacíficas exigiendo la libertad de todos los presos políticos, mejores salarios y que cesen las interrupciones del servicio eléctrico que también afecta el suministro de agua. En estos cinco meses, en los que Trump dice gobernar a Venezuela, el pueblo no ha visto mejora alguna.

¿Se transformarán los minibochinches en disturbios?

El liderazgo nulo de Delcy y la incapacidad de su equipo para resolver al menos parcialmente algunos de los principales problemas inclinan a pensar que aumentarán las protestas. Hay un descontento general de la población y, además, dentro del chavismo-madurismo aumentan los reclamos a Delcy por la sospecha de que entregó a Maduro y la certeza de que está persiguiendo a los partidarios del preso.

En términos del toreo, el caso de la deportación de Alex Saab puede ser la puntilla. Sin duda, si se prolonga mucho la estadía de Delcy habrá bochinches que pueden ser de gran magnitud.

¿Qué es primero, el huevo o la gallina?

A riesgo de ser simplista, pensamos que para salir del laberinto no se requiere del hilo de Ariadna que permitió a Teseo salir del laberinto de Creta. El 28 de julio de 2024 Edmundo González ganó la elección por abrumadora mayoría, a pesar de que las condiciones eran peores que hoy en día.

La trampa no estuvo en las máquinas, tampoco en la transmisión, en votantes muertos, ni en el conteo. Elvis Amoroso, experto prestidigitador, inventó los números. El fraude se impide con estricta supervisión internacional que tenga acceso a la sala de totalización y con un equipo similar al que logró obtener copias de las actas.

Por otra parte, es utópico pensar que la actual Asamblea Nacional pueda nombrar los miembros de un nuevo Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución. Mientras esté Delcy hay que luchar en condiciones adversas, aunque no tanto como en el pasado.

Cierto que el nuevo gobierno tendrá que lidiar con una Asamblea Nacional, y con la mayoría de los gobernadores y alcaldes del PSUV, pero con la ventaja de que un nuevo gobierno dispondrá de más elementos para negociar y pacificar.

¿Puede haber bochinches en contra del nuevo gobierno?

Considerando que la situación económica no mejorará de inmediato, es posible que se produzcan manifestaciones, no solo por parte de la población en general, sino por quienes han sido afectados por los atropellos de Chávez-Maduro-Delcy, que esperan compensaciones. Sin embargo, con un buen liderazgo se puede manejar esa situación. Partiendo del hecho de que María Corina ganaría la presidencia, su estrecha relación con el pueblo generaría esperanza de que gradualmente se solucionarán los problemas.

Conclusión

Hay una probabilidad alta de que gradualmente se produzcan bochinches si Delcy sigue en el poder más allá de un tiempo razonable. Con María Corina hay una probabilidad de que se produzcan pequeñas manifestaciones en demanda de soluciones, pero confiamos en que ella podrá manejar la situación y enrumbe a Venezuela hacia el desarrollo sustentable. Por eso, respetando otras opiniones, abogamos por una elección presidencial lo antes posible.

Como (había) en botica

Recientemente el Dr. Ricardo Hausmann fue homenajeado por el primer ministro de Albania por su aporte a la recuperación de la economía de ese país y la Harvard Kennedy Shool realizó un acto para celebrar sus 25 años en esa institución, destacando sus méritos como profesor e investigador. Agrego que es un excelente ciudadano que debe jugar un importante papel en la recuperación de Venezuela.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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