La culpa es de los otros

La historia de la humanidad tiene innumerables ejemplos de fracasos o delitos cometidos por personas, grupos, o incluso naciones, que se atribuyen a otros para no asumir la responsabilidad propia. Es el popular chivo expiatorio, mecanismo relatado en la Biblia para descargar los pecados en un animal que era expulsado al desierto. En política es frecuente usar chivos expiatorios, también en la actividad social.

Los chivos expiatorios del régimen

Chávez, Maduro y sus palafreneros achacaron la culpa de sus fracasos a las iguanas, a los opositores y al “imperio estadounidense”. Delcy también los culpó, pero desde el 3 de enero excluyó al imperio, con todo su FBI, CIA y DEA. Muchos demócratas también endosan sus descalabros o frustraciones a chivos expiatorios.

Los chivos expiatorios de los demócratas

Casualmente, tal día como ayer 18 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia aprobó el antejuicio de mérito en contra del presidente Carlos Andrés Pérez. Pocos días después, el Congreso allanó su inmunidad y fue expulsado de su organización política. En todas esas instancias había mayoría de miembros y simpatizantes de su partido Acción Democrática.

Fue un juicio político, quizá para intentar solucionar la crisis y evitar la posibilidad de un nuevo intento de golpe de Estado como el de 1992, pero con el peligro de que podía ser exitoso. CAP fue un chivo expiatorio, aunque no estaba libre de culpa.

Al final, por acatar el juicio y la sentencia, fue reivindicado como un gran demócrata. Para no asumir sus responsabilidades, muchos endosaron la culpa del desprestigio del sistema de partidos y la consecuente defenestración de CAP a una supuesta conspiración de los llamados Notables.

¿Quiénes eran los Notables y qué hicieron?: ese grupo estuvo integrado por distinguidos venezolanos que habían hecho importantes aportes al país, entre ellos cabe citar a Arturo Uslar Pietri, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Alfredo Boulton, Arnoldo Gabaldón, Carlos Rangel, Jacinto Convit, Pedro Palma, Tulio Chiossone, Marcel Granier, Miguel Ángel Burelli y Domingo Maza Zavala. La única oveja negra era José Vicente Rangel. Enrique Aristiguieta Gramcko no formó parte del grupo original, pero según ChatGPT sí participó en algunos de los pronunciamientos.

Nadie en su sano juicio puede pensar que ese grupo conspiraba contra la democracia. Solo advirtieron la necesidad de cambiar el rumbo. La carta de presentación del grupo, publicada el 10 de agosto de 1990, alertaba que “Venezuela atraviesa una difícil y peligrosa situación política, económica y social…” y planteaba, entre otros puntos, la necesidad de reformar el sistema electoral con elección uninominal, democratización interna de los partidos, independencia del Poder Judicial, y nuevas leyes contra la corrupción administrativa. Sin embargo, todavía algunos los satanizan.

Los nuevos chivos expiatorios

Las frustraciones por los fracasos en salir del régimen han multiplicado los chivos expiatorios del sector político. Pocos asumen su responsabilidad. Sin duda han cometido errores y proliferan las acusaciones de corrupción, algunas sin base. Un punto a tomar en cuenta es que los partidos requieren financiamiento para operar. En algunos países, el Estado realiza aportes y el sector privado puede contribuir hasta cierto monto, pero debe declararlo.

En Venezuela, el Estado no contribuye y el gobierno de turno acosa a cualquier privado que contribuya a un partido de oposición. Por eso, los aportes son por debajo de la mesa, y cuando están en el gobierno otorgan contratos a simpatizantes que deben dar un porcentaje de sus ganancias. Del lado de las organizaciones de la sociedad civil y de individualidades también hay francotiradores que disparan por mampuesto contra cualquiera que piense diferente.

Conclusión

En todos los sectores hay organizaciones e individuos que, por diferentes razones, muchas de ellas injustas, buscan chivos expiatorios en lugar de unir esfuerzos para salir de este nefasto interregno. Sin embargo, también hay una mayoría que con mucho esfuerzo contribuye para lograr una mejor Venezuela. Instamos a los partidos políticos de la Plataforma Unitaria y las ONG a pronunciarse conjuntamente sobre un programa mínimo de gobierno. Nuestra líder María Corina podría tomar la iniciativa.

Como (había) en botica

Excelentes declaraciones y denuncias de los valiosos Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha.

Lamentamos el fallecimiento de Jesús Caraguiche, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol, activo luchador contra el régimen.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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