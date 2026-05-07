El pensamiento crítico en tiempos de polarización

En un mundo como el actual, donde la política y los ideales individuales suelen convertirse en focos de conflicto, vale la pena detenerse a reflexionar sobre qué podemos aportar, desde una trinchera más amable, para generar cambios reales. No todo pasa por imponer una postura; muchas veces, el verdadero impacto comienza en la forma en que decidimos relacionarnos con los demás.

Ser amables no implica debilidad, sino una capacidad superior de comprensión. Nos permite analizar las situaciones con mayor claridad, identificar oportunidades de cambio y asumir un rol transformador dentro de la sociedad. Sin embargo, esa transformación que tanto necesitamos no se da sin un elemento esencial: el pensamiento crítico.

Hoy, en medio de la polarización, pareciera que el protagonismo se lo lleva quien más ruido genera. Las ideologías se convierten en trincheras y el respeto por la opinión ajena se diluye. Surge entonces una pregunta necesaria: ¿qué aporta realmente tanta confrontación? ¿Qué se construye desde la violencia verbal o simbólica? La respuesta, en la mayoría de los casos, es poco o nada.

Durante mucho tiempo pensé que la política era un tema lejano, ajeno a la vida cotidiana. Con el paso del tiempo entendí que no es así. Nos afecta directamente como sociedad: moldea nuestros valores, condiciona nuestras metas y define, en gran medida, la manera en que convivimos. Por eso, más que evadirla, necesitamos aprender a interpretarla con criterio.

El pensamiento crítico no significa tener la verdad absoluta, sino desarrollar la capacidad de cuestionar, debatir y comprender sin caer en la descalificación. Implica sostener nuestras ideas con firmeza, pero también con respeto. Significa, en definitiva, entender que un desacuerdo no debería convertirse en una ruptura.

Este es un llamado al entendimiento. A la reflexión consciente. A recuperar el respeto como base de cualquier intercambio humano. A rechazar la violencia en todas sus formas, sin renunciar por ello a nuestras convicciones. Porque solo a través de una mirada crítica y empática podremos aspirar a un cambio auténtico.

Hablar de cambio no debería ser una tendencia pasajera, sino una realidad tangible. Cada individuo tiene un rol que asumir, una responsabilidad que ejercer. Y en ese camino, es fundamental reconocer que el otro también tiene sueños, derechos y aspiraciones que merecen ser valoradas.

La violencia, la guerra, los enfrentamientos constantes —a cualquier escala— son evidencia de una desconexión profunda con nuestra esencia. No estamos aquí para destruirnos, sino para construir. No para uniformarnos, sino para convivir en la diferencia.

La verdadera inclusión no radica en pensar igual, sino en respetar lo distinto. En comprender que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad. Que nuestras opiniones pueden ser firmes sin ser agresivas. Y que, al final, es nuestra humanidad la que nos define, mientras que nuestras diferencias, bien entendidas, pueden ser precisamente aquello que nos une.

@eduardofrontado

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