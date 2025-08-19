En términos militares de siglos pasados, disparar por mampuesto era una manera de defender una posición con la protección de una muralla en la que se abría un hueco para ubicar el arma disponible y así abrir fuego al enemigo disfrutando de cierta ventaja. Desde luego el disparo solo tenía un radio de acción limitado. Esta técnica la utilizan hoy algunos opinadores para descalificar a dirigentes de oposición al régimen de Maduro y también a cualquier ciudadano. Desde luego que defendemos el derecho de opinar, aunque no respetamos las calumnias, ni aseveraciones que obedecen a intereses personales o políticos.

En nuestro medio se ha abusado de los disparos por mampuesto para diezmar a los dirigentes políticos que han luchado y siguen luchando contra el régimen de Chávez-Maduro. El distinguido sociólogo Tulio Hernández ha señalado este proceder en varios artículos, calificándolo de “liderofagia”. La lista es larga y hay que reconocer que algunos se han autodestruido, pero la mayoría de los dirigentes han sido víctimas de calumnias para bajarlos del pedestal.

Ahora, algunos francotiradores que se dicen de oposición disparan por mampuesto para intentar destruir a María Corina Machado, sea por hacerle el juego al régimen, por interés personal o por deseo de figurar. Uno de ellos declaró recientemente en Globovisión que su discurso está deteriorado, está perturbada emocionalmente, se está convirtiendo en espantajo más rápido que Guaidó y ya tiene poca significación. Sostiene que no es flexible, que con otra actitud posiblemente el gobierno hubiese estado dispuesto a negociar y que debe dejar de llorar por lo del 28 de julio 2024.

Además, se hizo eco de la versión del régimen sobre una bomba en plaza Venezuela y critica a la oposición que, según él, se corrompió antes de llegar al gobierno. Quien pretende dar lecciones y descalificar a la líder de la oposición es el mismo senador del período 1989-1994 que critica el juicio político contra Carlos Andrés Pérez, pero cuando el Congreso discutió el punto prefirió desincorporarse por unos días para no votar. En esa oportunidad, Carlos Raúl Hernández procedió como Pilatos. Ahora destaca por su deseo malsano de destruir a María Corina y a los diputados electos en la Asamblea Nacional 2015 que siguen luchando en Venezuela y en el exterior en contra de Maduro y su pandilla.

Los venezolanos de buena fe debemos cerrar filas alrededor del liderazgo legitimado en las primarias y el 28 de julio 2024, representado por María Corina, Edmundo González y muchos dirigentes de los partidos políticos que integran la Plataforma de Unidad Democrática. Además, debemos hacer esfuerzos por incorporar a quienes en el pasado apoyaron a Chávez y a Maduro, pero que hoy están convencidos de que esa no es la vía, así como a algunos que se han alejado por diferencias sobre los procesos electorales para la Asamblea Nacional y para las municipales, pero que tienen una trayectoria de oposición al régimen.

Como (había) en botica

Repudiamos la conducta del oficial de la Guardia Nacional que quemó el documento de los trabajadores de la educación. Ojalá alguien conozca su nombre.

En días pasados fallecieron dos distinguidos venezolanos, luchadores en sus respectivos campos de acción, monseñor Mario Moronta y Elías Santana. Con este último participamos en muchas actividades en defensa de la democracia.

A los demócratas nos duele el asesinato de Miguel Uribe, candidato presidencial colombiano, así como la injusta condena al expresidente Álvaro Uribe.

Nos alegramos que a Martha L. Grajales le hayan concedido medidas cautelares que al menos le permiten no estar en una ergástula. Ojalá sea concedida a todos los presos políticos.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es